Continental, cinque nuove misure per lo pneumatico moto Sport Touring ContiRoad

Si amplia la gamma dello pneumatico Sport Touring di Continental ContiRoad con l’aggiunta di cinque nuove misure che ne allargano il raggio d’azione rendendo ora disponibile anche per moto di cilindrata fino a 300 cc.

Le cinque nuove dimensioni dello pneumatico moto di Continental, che saranno commercializzate a partire dal secondo trimestre 2024, includono due anteriori da 17 pollici nelle misure 100/80 e 110/70 e tre posteriori, sempre da 17 pollici, nelle misure 130/70, 140/70 e 150/60.

Per moto fino a 300 cc, segmento in crescita

Con le cinque nuove dimensioni entry-level, Continental risponde alle esigenze dei motociclisti che viaggiano in sella a moto con una cilindrata compresa tra 125 e 300 cc. Si tratta di un segmento in crescita, con moto di queste cilindrate che sono sempre più popolari per il costo, l’efficienza e l’adattabilità, incrementando la loro quota nei principali mercati di Europa, Asia, Nord e Sud America. Per esempio, in Germania la classe di cilindrata compresa tra 250 e 499 cc ha triplicato la sua quota di mercato negli ultimi dieci anni, passando dal 4,7% al 14%.

Sportività e praticità per la guida di tutti i giorni

Il Continental ContiRoad è uno pneumatico di tipo diagonale che bilancia le performance nell’utilizzo più sportivo con il piacere di guida nell’uso quotidiano e in qualsiasi condizioni atmosferica. Caratterizzato da mescola di silice ottimizzata per garantire un’elevata aderenza anche sul bagnato, il ContiRoad ha un disegno del battistrada ispirato a quelli di pneumatici radiali più grandi.

Inoltre, più materiale nelle zone di maggiore usura del profilo promette una durata superiore e riduce il costo chilometrico dello pneumatico. La carcassa e il profilo di ContiRoad sono progettati per assicurare un comportamento dinamico coinvolgente e, al contempo, un’elevata stabilità a velocità più sostenute, anche a pieno carico. A tutto questo contribuisce una rapida capacità di entrata in temperatura della gomma.