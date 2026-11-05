BMW: la M 1000 RS e la nuova famiglia F 450 ad EICMA 2026
Debuttano anche tre edizioni limitate dedicate al Nurburgring
È arrivato il momento del bagno di folla per EICMA 2026, che da oggi è aperta al pubblico fino a domenica prossima a Rho Fiera Milano. Tra i marchi presenti all’appuntamento lombardo non poteva mancare BMW Motorrad, con novità importanti per il mondo delle due ruote. Si amplia la famiglia F 450, con i nuovi modelli da 48 cavalli, così come arriva la supersportiva M 1000 RR con i suoi 218 cavalli di potenza. E non mancano tre edizioni limitate targate M.
Il debutto della M 1000 RS
Partiamo dalla novità clou, cioè il debutto mondiale della nuova BMW M 1000 RS. Si tratta dell’hyper naked più potente al mondo, con la sua potenza massima di 218 cavalli ed un rapporto peso/potenza di 1,11 CV/kg, visto il peso a vuoto di 196 kg. La sigla RS, abbreviazione di Rennsport, richiama alcune delle moto da corsa più iconiche nella storia del marchio, tra cui la RS 255 e la RS 54, e inaugura una nuova interpretazione delle prestazioni firmate BMW Motorrad.
Il motore è derivato dalla M RR e sono presenti numerosi elementi specifici, come le alette aerodinamiche in carbonio, lo scarico interamente in titanio, il serbatoio in alluminio spazzolato e i numerosi componenti in fibra di carbonio, per definirne il carattere. Per una moto progettata per regalare emozioni intense, precisione assoluta e prestazioni di riferimento.
Le novità della famiglia F 450
Proseguiamo con le novità legate alla famiglia F 450. Una proposta inedita è la BMW F 450 R, una naked sportiva da 48 cavalli, che può essere guidata anche dai possessori di patente A2 ed è adatta anche a chi sale in sella per la prima volta o ci torna dopo una lunga pausa. Il peso in ordine di marcia di soli 175 kg le permette di essere molto agile e la sella a 790 mm da terra la rende confortevole, con anche la presenza della frizione Easy Ride Clutch per semplificare la guida. Il modello è spinto dal motore bicilindrico parallelo da 420 cm3, con tre modalità di guida ed il controllo dinamico della trazione. Presenta anche il display TFT da 6,5 pollici.
L’altra novità è la nuova F 450 RR. La supersportiva porta nel segmento A2 il dna delle celebri RR del marchio tedesco, anch’essa con una potenza di 48 CV e con un peso in ordine di marcia di soli 177 kg, per un mix di leggerezza, precisione e prestazioni. Il design riprende i tratti distintivi della famiglia RR: la silhouette ispirata alla S 1000 RR, le alette aerodinamiche e le carenature asimmetriche si accompagnano a una posizione di guida di chiara impronta racing. Con il display TFT da 6,5 pollici, la modalità Race e sistemi per la sicurezza, questo modello è spinto dal nuovo bicilindrico parallelo da 420 cm³, con una coppia massima di 43 Nm.
Tre edizioni limitate e non solo
Lo stand del marchio tedesco all’appuntamento milanese comprende anche altri modelli, oltre a queste novità. Spiccano i tre esclusivi modelli BMW M Nürburgring Limited Edition, edizioni celebrative ispirate al leggendario circuito tedesco e prodotte in serie limitata per rendere omaggio al legame tra BMW Motorrad e uno dei luoghi simbolo del motorsport mondiale. Ma è presente anche la K 18 Concept, svelata all’ultimo Concorso d’Eleganza di Villa d’Este.
Completa l’esposizione la BMW M 1000 RR vincitrice del Campionato Mondiale Endurance FIM (FIM EWC), protagonista della stagione culminata nella conquista del titolo e simbolo del trasferimento tecnologico dalle competizioni alla produzione di serie. La moto conferma il ruolo sempre più rilevante dell’azienda tedesca nelle competizioni internazionali e il valore delle soluzioni messe a punto su alcuni dei circuiti più impegnativi al mondo.
Qual è la principale novità BMW Motorrad presentata a EICMA 2026?
La protagonista dello stand è la nuova BMW M 1000 RS, presentata in anteprima mondiale. Si tratta di un’hyper naked con motore derivato dalla M RR, capace di sviluppare 218 CV. Il peso a vuoto è di 196 kg, per un rapporto peso/potenza di 1,11 CV/kg. Tra gli elementi distintivi figurano le alette aerodinamiche in carbonio e lo scarico interamente in titanio.
Quali sono le caratteristiche della nuova BMW F 450 R?
La naked sportiva monta un bicilindrico parallelo da 420 cm³ e 48 CV, ed è guidabile con patente A2. Pesa 175 kg in ordine di marcia e presenta una sella a 790 mm da terra. Tra le dotazioni figurano la frizione Easy Ride Clutch, tre modalità di guida e un display TFT da 6,5 pollici.
Come si differenzia la BMW F 450 RR?
La F 450 RR è una supersportiva da 48 CV, con un peso in ordine di marcia di 177 kg e una coppia massima di 43 Nm. Il design richiama la S 1000 RR, con alette aerodinamiche e carenature asimmetriche. È dotata anche di modalità Race e display TFT da 6,5 pollici.
Quali altre moto sono esposte allo stand BMW a EICMA 2026?
Sono presenti tre BMW M Nürburgring Limited Edition, realizzate in serie limitata, la K 18 Concept e la M 1000 RR vincitrice del Campionato Mondiale Endurance FIM. Quest’ultima rappresenta il trasferimento tecnologico dalle competizioni alla produzione di serie.
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