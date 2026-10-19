BMW F 450 RR: la nuova supersportiva A2 da 48 CV

BMW F 450 RR è la nuova moto presentata da BMW Motorrad che ha deciso così di ampliare la gamma con una supersportiva leggera e capace di prestazioni top, pensata per essere guidata con patente A2 e destinata a diventare il punto d’ingresso della famiglia RR del costruttore bavarese.

Mentre il CEO di BMW Motorrad, Markus Flasch, ne sottolineata soprattutto la leggerezza e la guida diretta e precisa in grado di garantire tanto in strada quanto in pista, la nuova BMW F 450 RR ha un aspetto in grado di sedurre gli appassionati. Sul piano estetico la parentela con la sorella maggiore BMW S 1000 RR è evidente in numerosi elementi, come il frontale ribassato, la coda rialzata, le alette aerodinamiche, la carena asimmetrica con aperture a branchia sul lato destro e la tipica firma luminosa distintiva dei modello RR. Al di là delle assonanze stilistiche con la S 1000 RR, la F 450 RR ha un identità e un carattere tutto suo.

Motore da 48 CV e ciclistica di livello top

La BMW F 450 RR è spinta dal motore bicilindrico parallelo da 420 cm3 già visto sulla F 450 GS, e che qui è stato messo a punto per un uso più improntato al dinamismo e alla guida sportiva. Il propulsore eroga 48 CV di potenza a 8.750 giri/min e 43 Nm di coppia massima a 6.750 giri/min, con l’80% della coppia già disponibile a 3.000 giri. Il rivisto motore di BMW adotta perni di manovella sfalsati di 135 gradi in grado di alzare il livello di carattere e sonorità, mentre il contralbero di bilanciamento rappresenta un efficace soluzione per attenuare le vibrazioni. Omologato secondo lo standard Euro 5+, il motore della BMW F 450 RR le consente di dichiarare un consumo di 3,8 litri di carburante per 100 km, portando il livello di autonomia a oltre 350 km grazie al serbatoio da 14 litri.

Come ogni supersportiva BMW RR che si rispetti, anche la F 450 RR garantisce agilità e precisione di guida facendo leva su telaio a traliccio in acciaio, forcellone in alluminio e un peso in ordine di marcia di 177 kg. Con una struttura semplice ed essenziale che elimina il superfluo a favore delle performance, la F 450 RR dispone anche di sospensioni KYB con forcella a steli rovesciati da 43 mm e impianto frenante Brembo con disco anteriore da 310 mm di diametro.

Elettronica avanzata e con Easy Ride Clutch disponibile a richiesta

La BMW F 450 RR propone un dotazione elettrica di serie di assoluto livello che include, tra le altre cose, ABS Pro, DBC, DTC, MSR e tre riding mode (Rain, Road, Race). La novità più interessante è la possibilità di disporre dell’Easy Ride Clutch, la frizione automatica che, abbinata allo Shift Assistant Pro, permette di guidare e cambiare marcia senza usare la leva, rendendo sostanzialmente la trasmissione semi-automatica, con schema del cambio invertibile che aumenta le sensazioni di sportività durante la guida.

Quattro versioni in gamma

Sulla F 450 RR troviamo poi il display TFT da 6,5 pollici, i fari full LED, le manopole riscaldabili e la porta USB-C. La sella di serie è a 790 mm d’altezza da terra, mentre con gli accessori è possibile regolarla in un range che va da 775 a 810 mm. La gamma della BMW F 450 RR è composta da quattro versioni: base; Sport, con Shift Assistant Pro e sospensioni Sport; M Sport, che aggiunge il Riding Modes Pro; ed M Sport con pacchetto Innovation che introduce l’Easy Ride Clutch di serie.

Domande frequenti su BMW F 450 RR

Quanti CV ha la nuova BMW F 450 RR?

La nuova BMW F 450 RR è equipaggiata con un motore bicilindrico parallelo da 420 cm³ che sviluppa 48 CV a 8.750 giri/min e una coppia massima di 43 Nm a 6.750 giri/min. La potenza la rende compatibile con i limiti previsti per la patente A2.

La BMW F 450 RR si può guidare con la patente A2?

Sì, la BMW F 450 RR è progettata per rientrare nei limiti di potenza della patente A2, che consente di guidare motocicli con potenza massima di 35 kW, pari a circa 48 CV, nel rispetto degli altri requisiti previsti dalla normativa.

Quanto pesa la BMW F 450 RR e quanto consuma?

La BMW F 450 RR dichiara un peso in ordine di marcia di 177 kg e un consumo medio di 3,8 litri ogni 100 km. Il serbatoio da 14 litri permette un’autonomia dichiarata superiore a 350 km.

Quali sono le versioni della BMW F 450 RR e come funziona la frizione automatica?

La gamma della BMW F 450 RR comprende quattro configurazioni: Base, Sport, M Sport e M Sport con pacchetto Innovation. Quest’ultima include di serie l’Easy Ride Clutch, una frizione automatica che, abbinata allo Shift Assistant Pro, consente di partire e cambiare marcia senza azionare manualmente la leva della frizione.