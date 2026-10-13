Beta Sincro 2027, debutta l’avviamento elettrico: ecco cosa cambia

La Beta Sincro si rinnova con il lancio del model year 2027 che va ad aggiornare la piattaforma trial, condivisa tra diversi modelli, che evolve il progetto debuttato lo scorso anno con affinamenti mirati relativi a controllo e guidabilità. La novità più significativa della gamma Sincro è l’arrivo delle versioni E-Start, ovvero con avviamento elettrico, che si affiancano a quelle con accensione a pedale. Un aggiunta che di fatto raddoppia l’offerta della famiglia Beta Sincro.

Doppia anima

Le nuove Beta Sincro E-Start sono pensate per un uso meno specialistico, come sui sentieri di montagna, mentre le versioni a pedale restano la scelta purista per chi cerca la massima semplicità meccanica in gara e la vocazione più purista del trial. Entrambe le varianti condividono la stessa base, con le versioni E-Start che, con un aumento di peso di soli 1,9 kg, si caratterizzano per il sistema di avviamento elettrico che integra motorino compatto, batteria dedicata, relè e comando al manubrio. Il sistema E-Start è disponibile su tutta la gamma della Beta Sincro 2027 ad eccezione della 125.

Cosa cambia in sella

La Beta Sincro MY 27 porta al debutto una nuova testa del motore con camera di combustione ridisegnata. Tra gli aggiornamenti tecnici c’è anche la nuova candela CMR7H, più compatta, montata in verticale anziché inclinata, a vantaggio di un flusso interno più efficiente e di conseguenza di una risposta al gas più precisa. Rivisti anche l’hardware della centralina, per maggiore affidabilità, e le tarature delle sospensioni. Le nuove Beta Sincro 300 e 300 SS, le versioni più potenti della gamma, ricevono anche un nuovo silenziatore dalla struttura interna più lineare, capace di incrementare le prestazioni e ridurre la rumorosità, con la 300 SS (Super Smooth) che conferma la presenza di un collettore specifico per un’erogazione ancora più fluida.

La gamma 2027

Si parte dalle Beta Sincro EVO 80 2T Junior ed EVO 80 2T Senior, pensate per i più giovani, per poi passare alla Sincro 125 2T, la più piccola delle moto omologabili della gamma, che si caratterizza per leggerezza e accessibilità. Seguono la Sincro 250, per poi salire al vertice della gamma con la Sincro 300 all’apice dell’offerta per i piloti più esperti e per chi cerca il massimo, e la 300 SS, la più trasversale della gamma che offre il massimo della potenza ma con accorgimenti che la rendono più facile da guidare e adatta anche ai meno esperti.

Look a tutta grinta e nuovo Kit Long Range

Già disponibili da settembre, le nuove Beta Sincro 2027 si presentano con un grintoso look caratterizzato dalla nuova grafica nera e rossa, a cui si aggiunge la possibilità di aggiungere il nuovo Kit Long Range, pacchetto accessorio, disponibile per tutte le versioni, che comprende il serbatoio che aggiunge circa 4 litri di capacità, sella e staffe specifiche. Sulle versioni E-Start, il Kit Long Range rende la nuova Sincro ancora più adatta alle uscite su lunghe distanze.

Configurazione tecnica confermata

La base tecnica della Beta Sincro resta quella già apprezzata e composta da telaio monotrave in alluminio idroformato con serbatoio integrato, forcella R16V, monoammortizzatore in alluminio, raffreddamento senza tubazioni esterne e cambio a 6 marce con frizione multidisco in bagno d’olio con molle a tazza, soluzione quest’ultima derivata dall’esperienza di Beta nelle competizioni.

Domande frequenti su Beta Sincro 2027

Quali sono le novità della Beta Sincro 2027?

La gamma Beta Sincro 2027 introduce diverse novità tecniche, tra cui una nuova testa con camera di combustione ridisegnata, una candela più compatta, aggiornamenti alla centralina e nuove tarature delle sospensioni. La principale novità è l’arrivo delle versioni E-Start con avviamento elettrico, che affiancano quelle tradizionali con avviamento a pedale.

Quali modelli Beta Sincro 2027 sono disponibili con avviamento elettrico?

Il sistema E-Start è disponibile su tutta la gamma Beta Sincro 2027, ad eccezione della 125. Le versioni con avviamento elettrico si affiancano a quelle con avviamento a pedale e aggiungono appena 1,9 kg di peso, grazie a un sistema composto da motorino, batteria dedicata, relè e comando al manubrio.

Qual è la differenza tra Beta Sincro E-Start e la versione con avviamento a pedale?

La differenza principale riguarda il sistema di avviamento e la destinazione d’uso. Le versioni E-Start sono pensate anche per le uscite sui sentieri e per un utilizzo meno specialistico, mentre quelle con avviamento a pedale privilegiano la semplicità meccanica e l’approccio più essenziale richiesto dal trial agonistico.

Che cos’è il Kit Long Range della Beta Sincro 2027?

Il Kit Long Range è un pacchetto accessorio disponibile per tutte le versioni della Beta Sincro 2027. Comprende un serbatoio che aumenta la capacità di circa 4 litri, una sella e staffe specifiche. È pensato per rendere la moto più adatta alle uscite prolungate, in particolare sui percorsi più lunghi e sulle versioni E-Start.