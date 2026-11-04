Beta: la RR 250 F e la RE 330 sono le novità per EICMA 2026

EICMA 2026 continua la sua carrellata di novità, per un appuntamento che da domani a domenica aprirà anche al pubblico per il consueto bagno di folla. Le case, nel frattempo, proseguono ad annunciare i nuovi modelli ed è il caso anche di Beta Motors. Il marchio toscano porta due novità assolute all’evento di Rho Fiera Milano: il nuovo modello enduro RR 250 F e la nuova adventure RE 330. Oltre ad alcuni aggiornamenti per la propria gamma 50 e 125 cc.

La Beta RR 250 F

Partiamo dal nuovo modello dedicato all’enduro, che eredita la base dalla RX 250 F, con l’obiettivo di realizzare una moto facile, leggera ed intuitiva, ma in grado di affrontare anche passaggi più impegnativi. Il cuore della RR 250 F è il motore monocilindrico da 250 cc con distribuzione DOHC e catena di distribuzione posizionata sul lato destro, di tipo Morse. Il sistema è azionato da un ingranaggio solidale all’albero della pompa dell’acqua e utilizza un tenditore idraulico, soluzione studiata per contenere rumorosità e vibrazioni. Un propulsore compatto ed una moto più leggera, due aspetti fondamentali per renderla più maneggevole e precisa nei cambi di direzione.

Tra le soluzioni tecniche più interessanti figura il sistema di doppia iniezione, con due iniettori collocati rispettivamente sul corpo farfallato e sul manicotto della scatola filtro. Una scelta che contribuisce a caratterizzare il progetto del nuovo motore, sviluppato per offrire prestazioni di riferimento nel segmento ed accoppiato ad una trasmissione a sei rapporti. Ancora da annunciare tutti i dati tecnici e le specifiche, ma le prime consegne sono previste nel 2027.

La Beta RR 330

L’altra novità è, come dicevamo, invece relativa al mondo Adventure. E segna l’ingresso di Beta Motors in questo segmento, dove arriveranno successivamente altri modelli pensati per un utilizzo a 360 gradi, dalla strada al fuoristrada. La RR 330 è caratterizzata dalla tradizionale colorazione rossa, con proporzioni e le soluzioni tecniche sono state studiate per privilegiare praticità e versatilità, senza rinunciare alla possibilità di affrontare percorsi lontani dall’asfalto. L’esposizione ad EICMA 2026 è un’anteprima, in attesa della presentazione ufficiali la prossima primavera.

Comunque, il marchio toscano ha fornito già un po’ di dettagli di questo nuovo modello. La RE 330 adotta un motore monocilindrico quattro tempi con distribuzione a quattro valvole, alimentazione elettronica EFI e raffreddamento a liquido. Il cambio è a sei rapporti ed è abbinato a una frizione multidisco in bagno d’olio. La ciclistica si basa su un telaio monotrave in acciaio con culla sdoppiata, mentre la vocazione Adventure è sottolineata dalle ruote da 21 pollici all’anteriore e 18 pollici al posteriore, con una forcella a steli rovesciati all’anteriore.

Le novità per la gamma Leisure

Queste sono state le due novità principali per l’appuntamento milanese, ma Beta ha anche dato spazio al rinnovamento della gamma Leisure, con aggiornamenti per i modelli Enduro e Motard da 50 e 125 cc. Per le 50 cc arrivano nuove plastiche per serbatoio, codone e fianchetti laterali, accompagnate da grafiche aggiornate e da un nuovo silenziatore. Cambia anche la pompa del freno posteriore, che integra direttamente il serbatoio dell’olio. Tra gli interventi più interessanti c’è la possibilità di adottare un assetto ribassato di 20 mm sulle versioni Enduro Sport e Race.

Anche la famiglia 125 cc riceve un aggiornamento estetico, con nuovi indicatori di direzione, faro anteriore LED e una strumentazione digitale rivista, caratterizzata da un display leggermente più grande e spie a colori. Le sospensioni adottano molle più morbide, con l’obiettivo di migliorare comfort e feeling di guida, mentre anche per queste cilindrate è previsto un assetto ribassato di 20 mm. Tra le novità tecniche spicca il nuovo forcellone in acciaio per la RR 4T Motard 125 T.

Quali sono le principali novità presentate da Beta a EICMA 2026?

Il marchio toscano porta in anteprima due nuovi modelli: la RR 250 F, destinata al segmento Enduro, e la RE 330, che segna l’ingresso di Beta nel mondo Adventure. Sono previsti anche aggiornamenti per la gamma Leisure, con le versioni Enduro e Motard da 50 e 125 cc.

Quali caratteristiche tecniche offre la nuova Beta RR 250 F?

La RR 250 F eredita la base dalla RX 250 F e adotta un motore monocilindrico da 250 cc con distribuzione DOHC, catena Morse sul lato destro e sistema di doppia iniezione. Il propulsore è abbinato a un cambio a sei rapporti. Le prime consegne sono previste nel 2027.

Che tipo di moto è la nuova Beta RE 330?

È una adventure pensata per un utilizzo versatile, dalla strada al fuoristrada. Monta un monocilindrico quattro tempi a quattro valvole, con iniezione elettronica EFI e raffreddamento a liquido. Ha un cambio a sei marce, telaio monotrave in acciaio e ruote da 21 pollici all’anteriore e 18 al posteriore.

Quali aggiornamenti interessano le Beta 50 e 125 cc?

Le 50 cc ricevono nuove plastiche, grafiche e silenziatore, oltre alla possibilità di scegliere un assetto ribassato di 20 mm su Enduro Sport e Race. Le 125 cc introducono nuovi indicatori, faro LED e strumentazione digitale rivista, oltre a sospensioni con molle più morbide e assetto ribassato di 20 mm.

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