Arai Tour-X5: Adventure, on e off-road in un solo casco! [Prova su strada]

NdR: ATTENZIONE! Nella galleria trovate ulteriori foto con le descrizioni dei movimenti corretti da compiere per switchare tra le tre configurazioni possibili del Tour-X5.

Quando si parla di Arai, ci si prepara a entrare in un mondo a parte dove la tradizione – tramandata di generazione in generazione – segue di pari passo lo sviluppo tecnologico portato avanti da un’azienda a conduzione familiare che crede fermamente in quello che fa… perché Arai non produce caschi con l’idea di fare business ma con il solo ed unico fine di proteggere ciò che in azienda hanno più a cuore: la testa di ogni motociclista. Nel 2024 ho fatto il mio primo test in pista dell’iconico RX-7V Evo Ogura e, da quel momento, la mia percezione verso il mondo delle protezioni per il capo, è cambiata. Qui racconto la mia esperienza e faccio un breve ma interessantissimo excursus in merito alla storia della famiglia Arai. Un autentico viaggio in Giappone, per chi vuole addentrarsi e conoscere i principi ed il “credo” che si cela dietro ad ogni casco Arai – firmato – all’interno della calotta, da chi la costruisce e siglato – sempre a mano – da chi conferma il superamento del check.

Arai in Italia è BER Racing Europe

Modena – A pochi minuti dall’uscita autostradale A1 Modena Nord si trova il paradiso: l’headquarter BER Racing Europe è il punto di riferimento per tutti gli appassionati di moto e per i fan dello storico marchio giapponese. Qui, grazie all’esperienza – e soprattutto alla passione della famiglia Bombarda – è possibile scegliere il casco Arai che più si adatta alle vostre esigenze. Tra i servizi a disposizione, il più interessante è sicuramente quello del “Custom Fit”: un’operazione tramite la quale il personale specializzato, ascoltando le esigenze del cliente, interviene modificando e adattando la struttura degli interni personalizzandola secondo le indicazioni del cliente. Grazie ai vari spessori disponibili per le imbottiture e al sistema Peel-Off di serie (che permette di gestire in autonomia la prima fase del custom fit), tornerete a casa non solo con un casco al top… ma con il vostro casco al top, su misura! Andare in moto deve essere un piacere e farlo con un casco che sembra di non avere indossato, eleva l’esperienza di guida all’ennesima potenza.

Alla costante ricerca della calotta più resistente, liscia e tondeggiante possibile

In Arai, la “R75 Shape” è la chiave dello sviluppo. Se è vero che per raggiungere lo standard necessario ad ottenere l’omologazione di un casco ci si concentra da sempre sulla capacità di assorbire l’energia d’impatto, è anche vero che in Arai si va ben oltre. Cosa accade “dopo” l’impatto? Le conseguenze sono molteplici e solitamente si traducono in un contatto contro altre superfici. Arai lavora da sempre per sviluppare la capacità dei propri caschi di deviare l’energia generata dall’impatto contro eventuali ostacoli e di scivolare sulle superfici irregolari per ridurre al minimo le possibilità che il casco stesso si impunti o venga trattenuto da qualsiasi elemento esterno. Ed è proprio con il termine “Glancing Off” che in Arai viene definita la capacità di un casco di “scivolare” e gestire l’energia da impatto, secondo la spiegazione fisica per la quale “più elevata è la velocità, maggiore sarà l’energia posseduta dal corpo in movimento”. La protezione destinata alla parte più importante del corpo umano è insita in casa Arai fin dai tempi del suo fondatore, il signor Michio: un valore – quello della storica famiglia giapponese – che sopravvive al passare degli anni. Lo sviluppo della famosa forma dell’uovo, il perfetto bilanciamento del casco stesso e la calzata conformabile, fanno sì che non sia un semplice casco, bensì “un Arai”.

Il mondo senza confini: ecco l’Arai Tour-X5

Verrebbe da stare qua a parlare della storia di Arai e del perché la famiglia giapponese abbia un credo così forte per quello che fa ma rischierei di sforare lo spazio a disposizione. La cosa migliore da fare è quindi passare ad una rapida analisi del nuovo Tour-X5 per capire come “pensano” i caschi ad Ōmiya-ku, il distretto dell’area di Saitama dove sorge la sede principale Arai Helmet. Tour-X5 nasce per domare qualsiasi strada, sia essa asfaltata, sterrata o… addirittura una pista da cross o un difficile percorso di enduro. E’ conosciuto per la sua capacità di racchiudere out-of-the-box, tre caschi in uno: Adventure, On e Off-road. Siamo abituati ad oggetti che, quando sono pensati per fare più cose, le fanno tutte ma senza eccellere in nessuna di esse, proprio perché – solitamente – la poliedricità di utilizzo porta a questo. Qui invece, ci troviamo davanti ad un casco che offre il massimo della protezione in qualsiasi configurazione sia montato. La naturale evoluzione del Tour-X4 si presenta agli appassionati con un nuovo sistema visiera e frontino VAS-A che permette di rimuovere le due parti in pochissimi secondi e, cosa più importante, di passare da una configurazione all’altra senza attrezzi (sistema Tool Less), rendendo l’esperienza ancor più facile ed immediata. Il nuovo sistema di ventilazione totalmente rinnovato vede l’adozione della presa d’aria Arai Logo Duct frontale introdotta per la prima volta da Quantic; la mentoniera con saracinesca integrata offre due regolazioni che possono indirizzare l’aria nella zona della bocca (quando aperta) o verso la visiera (quando chiusa) per evitare l’appannamento che, grazie anche al Pinlock Max Vision di serie, è un evento che si può verificare con probabilità prossime allo zero. Nella parte superiore della calotta, il nuovo Spoiler AR dalle incrementate doti antiturbolenza, offre una maggior capacità ventilante che, abbinata alla capacità di dissipare il calore generato all’interno della calotta tramite le cinque prese di estrazione, permettono di avere un ricambio d’aria continuo che tiene sempre ben ventilato il capo del rider. La sicurezza è al top di categoria ma questo, quando si parla di Arai, è implicito: la struttura in PB-CLC2 (Peripherally Belted Comple Laminate Construction) brevettato da Arai e mutuato dall’esperienza maturata in F1, incrementa la resistenza e la flessibilità della calotta permettendo anche l’utilizzo di un EPS più sottile. Anche il sistema visiera VAS-A non è studiato a caso: fa parte di una analisi che mira a integrare il meccanismo visiera in un incavo dedicato, facendo sporgere il meno possibile le cover laterali in modo da non andare ad intaccare la R75 Shape. Ed è proprio secondo questo credo che le parti destinate alla ventilazione come il 3D Logo Duct, lo spoiler AR e il Delta Duct 6, sono studiate per staccarsi in caso di impatto così da ridurre le forze rotazionali dannose per la testa umana perseguendo il concetto “Glancing-Off” di cui abbiamo parlato precedentemente.

Adventure, Off-road e On road.. in una manciata di secondi

Quanto possono costare tre caschi di qualità? Immaginiamo di acquistare un Adventure, un integrale ed un casco da off-road: non voglio fissare una cifra ma – plausibilmente – servirebbero più soldi di quelli che servono per comprare un Tour-X5. Ovviamente parlo di caschi di qualità, di prodotti che soddisfino i parametri che Arai si impone di rispettare (e qui la scelta si fa difficile a meno che non si decida di compare in blocco un Quantic, un MX-V EVO ed un Tour-X5!). La nostra è una provocazione che però non si discosta tanto dalla realtà: il nuovo Tour-X5 è un casco che si può utilizzare 365 giorni l’anno in ogni condizione climatica, assolvendo ruoli differenti a seconda dell’utilizzo che se ne vuole fare. Quando ho fatto l’unboxing, il casco era in configurazione Adventure con frontino e visiera (predisposta per lente Pinlock Max Vision 120 XLT inclusa) installate; questa è forse la configurazione più comunemente utilizzata da chi acquista l’X5. Ho deciso di partire da qui per provare a smontare e rimontare il Tour-X5 con lo scopo di capire quanto ci vuole realmente per passare da una configurazione all’altra.

Da Adventure a On-road: nulla di più semplice!

Una delle evoluzioni più importanti sull’X5 è di sicuro il sistema VAS-A per la visiera che è stato progettato per massimizzare le doti di scivolamento oltre ad essere molto più rapida da smontare e rimontare in fase di trasformazione del casco, il tutto senza l’uso di alcun attrezzo. Molti utenti potrebbero essere spaventati dal processo necessario a modificare l’utilizzo del casco… ma vi assicuro che non c’è paura più insensata. Se abbiamo il casco in modalità Adventure, e vogliamo passare alla versione on-road, basta seguire alcuni semplicissimi passaggi, tenendo bene a mente che ogni azione va effettuata con la visiera aperta fino al punto di arresto. Per sganciare i supporti laterali che nascondono il meccanismo, bisogna premere il tasto di sblocco posto “all’angolo inferiore anteriore” degli stessi; con un semplice movimento, basta far scorrere le cover laterali verso il basso, sganciando così i ganci di ritenuta. In un attimo vi troverete con il frontino e i supporti laterali in mano. Nella scatola troverete un’ulteriore coppia di supporti grigio fumè: bisognerà allinearli al supporto interno, farli scorrere in basso (in modo da agganciare i supporti di ritenuta) e – una volta identificata la posizione corretta – agganciarli con un movimento verso l’alto. Ecco qui il nostro integrale Arai! Il consiglio, per rendere il tutto ancora più accattivante, è quello di abbinare una visiera Arai scura o specchiata che potete trovare in homepage sul sito Berstore nella sezione dedicata alla ricerca guidata de “trova il tuo accessorio”.

Da ON ad OFF – road: è un battuto di ciglia!

Con il casco sulle gambe che ci guarda, apriamo la visiera fino al punto di stop, afferriamo le placche laterali e con i pollici premiamo i tasti di sgancio accompagnando il movimento verso il basso. Con il meccanismo VAS-A scoperto, basterà sollevare completamente la visiera e sfilarla dai supporti interni che la vincolano in posizione.

A questo punto prendiamo il frontino abbinato alle coperture laterali (ancora posizionate sul frontino stesso dalla precedente rimozione) che andremo ad allineare con il bordo inferiore del supporto interno cui andrà fissato. Posizionando i pollici sulle strisce tattili in rilievo delle coperture laterali, effettuiamo un lieve movimento verso il basso per portarle in posizione di innesto: da qui andiamo a spingerle verso l’alto andando ad agganciarle saldamente al supporto interno. Un “click” confermerà il buon esito dell’avvenuto aggancio. Durante il test ho utilizzato varie maschere tra le più famose di Ariete, Scott ed Ethen per valutare la dimensione utile dell’area lasciata scoperta dalla visiera. Con estremo stupore ho potuto constatare che il Tour-X5 ospita senza problemi la maschera Ariete 8K, una tra quelle con la visuale più ampia in circolazione!

E da Off ad Adventure?

Penso che, arrivati all’ultimo – chiamiamolo così – switch, sia palese che dopo aver acquisito la manualità richiesta, il passaggio da una modalità all’altra sia tanto semplice quanto veloce. Ripetiamo gli stessi passaggi di prima e quindi andiamo a smontare le cover laterali mediante pressione del tasto posto nella parte inferiore delle stesse, abbinando una azione di scivolamento verso il basso per sganciare i supporti esterni. A questo punto prendiamo la visiera che posizioniamo sui supporti esterni in posizione di tutta apertura in modo che la fessura di scorrimento della visiera si trovi sopra le linguette del perno di rotazione del supporto interno e che il perno in ottone della visiera coincida con la fessura di scorrimento del supporto interno, contrassegnata in rosso. Con cura, abbassiamo poi la visiera fino al primo arresto, verificando che le linguette sul perno di rotazione tengano la visiera in posizione, mentre il perno in ottone si trova nella fessura di scorrimento. A questo punto prendiamo il frontino abbinato alle sue cover laterali e andiamo ad allinearle al bordo inferiore dei supporti interni: un lieve movimento delle placche verso il basso servirà a far combaciare i punti di fissaggio che verranno poi agganciati con l’usuale scorrimento delle placche di copertura verso l’alto. Vi garantisco che ci vuole più tempo a scrivere la procedura che a farla. La cosa importante è accertarsi che i movimenti siano fluidi e gli agganci belli saldi: Arai è sinonimo di qualità e quindi accoppiamenti e movimenti sono studiati al millimetro. Eventuali spazi tra le parti o resistenze negli scorrimenti, sono sinonimo di un errore in fase di montaggio, magari dovuto a inesperienza: un controllo approfondito e la ripetizione del movimento, vi porterà a essere sempre più veloci. D’altra parte, si dice “practice makes perfect” mica per altro, no?!

Marca: Arai

Modello: Tour-X5 – Ver. Anodize Trico

Taglie disponibili: da XS a XL

Peso: 1700gr +/- con visiera e frontino

Certificazione: ECE R22.06

Garanzia: attivabile su https://www.berracing.it/garanzia

Prezzo: da 909,00€ Monocolore – 1009,00 € versioni Design

Caratteristiche tecniche principali:

Calotta in PB-cLc 2

VAS-A Max Visor System

Lente Pinlock inclusa

FFS – Free Flow Ventilation System

Presa integrate nel logo Arai 3D frontale

Ventilazione sul mento regolabile in 3 posizioni

Ventilazione nello spoiler sulla calotta in&out

Interni in tessuto antibatterico

FCS – Facial Contour System

Peel Away System da 5mm su guance e tempie

Predisposizione per interfono

Informazioni:

BER RACING Europe Srl

Via Tito Livio, 1

41123 Modena

Tel: 059 8831811 – www.berracing.it