Airoh J 110, il nuovo casco urban jet che all’occorrenza diventa full face [FOTO]

Il marchio bergamasco Airoh lancia il nuovo casco J 110, con omologazione ECE 2206 e P/J, che spicca per versatilità offrendo la possibilità di passare comodamente da urban jet a full face, grazie alla mentoniera removibile. Inoltre, la grafica Paesly, con mentoniera disponibile in tre varianti colore, massimizza la personalizzazione del nuovo casco di Airoh.

Stiloso e trasformista

Grazie a questa specifica caratteristica, Airoh J 110 si propone come soluzione ideale per qualsiasi tipologia di viaggio che si vuole affrontare in sella alla propria motocicletta. Il design è caratterizzato dallo stile vagamente vintage, unito a numerose grafiche e colorazioni brillanti. Il nuovo casco J 110 dispone di visiera manuale e mentoniera dotata di presa d’aria regolabile, stop wind e nose cover removibili ed a doppia lunghezza per assicurare il massimo comfort in ogni stagione.

Grazie alla mentoniera removibile il nuovo casco si trasforma con un semplice gesto, acquisendo un nuovo carattere sia dal punto di vista funzionale che estetico, permettendo al motociclista una modalità d’utilizzo completamente differente.

Sicurezza e comfort al top

Il casco Airoh J 110 è realizzato in carbonio composito che garantisce protezione e leggerezza. La calotta è prevista in due misure differenti, mentre ad alzare il livello di protezione c’è il sistema ASN (Airoh Sliding Net). Alto è anche il comfort grazie a interni ipoallergenici, removibili, lavabili, realizzati con tessuti di alta qualità (come Coolmax) e traspiranti. Equipaggiato con anello Anti-Theft, il nuovo J 110 è Communication System Ready. Il prezzo del nuovo casco di Airoh è di 249,99 €.