Zontes 703-T debutta in Italia: tutte le caratteristiche della nuova adventure

Zontes presenta la nuova ZT703-T, moto per chi ama il turismo due ruote e chi cerca l’alleata ideale per ogni avventura. Unendo modernità e tecnologia, la nuova Zontes ZT03-T si affida al potente motore tre cilindri da 699 cc, capace di erogare 95 CV di potenza e 74,4 Nm di coppia massima, abbinato a ciclistica votata al comfort e a ruote da 17 pollici, che forniscono agilità, sicurezza e piacere di guida in ogni situazione.

Cruise control e Quick shifter bidirezionale

La nuova Zontes 703T è dotata dell’acceleratore elettronico che garantisce maggior prontezza e accuratezza nella risposta al gas, con la possibilità di beneficiare dei vantaggi del Cruise Control nei viaggi più lunghi, che ottimizza la gestione dell’erogazione, migliorando l’efficienza complessiva del motore e riducendo i consumi.

La moto offre anche un cambio marcia ottimizzato grazie alla presenza del Quick Shifter bidirezionale, sistema che consente passaggi fluidi sia in salita che in scalata, attraverso una tecnologia capace di ridurre i tempi di risposta a vantaggio dell’accelerazione, rendendo le manovre e i sorpassi più pronti, reattivi e lineari.

Dotazione pronta per l’avventura

In termini di dotazione, la Zontes 703T offre un equipaggiamento completo per chi ama viaggiare, con robuste protezioni laterali, faretti supplementari e tris di borse compreso nella dotazione di serie. Anche sul fronte della sicurezza attiva la moto si fa apprezzare per la presenza della piattaforma IMU a 6 assi che supporta i sistemi di assistenza dinamica, migliorando stabilità e controllo del veicolo, soprattutto in curva. Tale sistema lavora in sinergia con l’ABS cornering a doppio canale, che garantisce frenate stabili anche su fondi a bassa aderenza, e con il TCS (Traction Control System), che monitora costantemente la ruota posteriore per prevenire perdite di trazione e mantenere la massima precisione di guida.

In concessionaria da settembre

La Zontes 703T, che vanta altezza della sella di 805 mm, si propone sul mercato italiano, con l’arrivo nei concessionari previsto per il mese di settembre 2026, in due diverse colorazioni: Special Black e Bright Silver.