Yamaha: tante novità portate ad EICMA 2026, c’è anche l’elettrico

Oggi si sono aperte le porte di EICMA 2026 per la stampa e le case motociclistiche stanno presentando numerose novità all’appuntamento milanese, che vivrà i suoi giorni clou con l’apertura al pubblico dal 5 all’8 novembre. Yamaha è uno dei marchi che ha portato più novità: dai nuovi modelli per la mobilità urbana a ruote alte al nuovo scooter sportivo NMAX E, passando per la gamma RW di Adventure Scooter e l’attesa concept Ténéré 4.

La gamma RW di Adventure Scooter

Entriamo più nel dettaglio, partendo da una nuova gamma di Adventure Scooter: la RW. È composta da tre modelli ed è stata realizzata sia per l’utilizzo per gli spostamenti quotidiani, sia per poter andare in gita, anche oltre l’asfalto. Al vertice della famiglia c’è RW700, che è equipaggiato con il motore bicilindrico CP2 Yamaha, abbinato alla trasmissione automatizzata Y-AMT, sviluppata anche per l’utilizzo off-road, grazie alle modalità automatica (AT) e manuale (MT).

Tra gli altri elementi caratteristici, troviamo l’IMU a sei assi, con sistemi di controllo della trazione, dello scivolamento e della frenata, oltre al Yamaha Ride Control con modalità ROAD e GRAVEL. Quest’ultima permette di adattare il comportamento del veicolo ai fondi a bassa aderenza. Sul fronte ciclistico troviamo una forcella rovesciata da 41 mm, un monoammortizzatore posteriore e ruote a raggi da 17 e 15 pollici con pneumatici Pirelli Scorpion Rally STR. Anche la RW700 Explore riprende la stessa piattaforma tecnica, ma è dedicata a chi affronta viaggi più lunghi.

La famiglia è completata dalla RW350, con il motore monocilindrico da 330 cc ed il sistema Yamaha Dynamic Ride, con motore fissato rigidamente al telaio e unità CVT mobile. Non mancano forcella rovesciata da 37 mm, ruote da 16 e 14 pollici, Yamaha Ride Control con tre modalità di guida e cruise control. Tutti e tre i modelli fanno anche ampio utilizzo di tecnologia e connettività, grazie al display TFT da 5 pollici e la compatibilità con MyRide e Garmin StreetCross. Questa nuova gamma sarà disponibile nelle concessionarie dalla primavera 2027.

I nuovi scooter elettrici

Sempre la prossima primavera, arriverà nelle concessionarie Yamaha NMAX E. Si tratta del nuovo scooter sportivo elettrico A1, con prestazioni equivalenti a quelle di un 125. Un modello spinto dal nuovo propulsore eAxle compatto, con trasmissione a cinghia, da 7,5 kW (circa 10 CV) e 33,3 Nm di coppia, privo di frizione. È accoppiato ad una batteria agli ioni di litio da 3,5 kWh, che consente un’autonomia totale dichiarata di 104 chilometri, con una carica. Quest’ultima può essere completata in 5,5 ore, grazie al caricatore integrato, con potenza di 800 W.

Questo modello propone un telaio leggero di nuova concezione, con un interasse di 1.425 mm, la batteria e il motore sono posizionati centralmente, per ottenere una distribuzione delle masse quasi uniforme tra la parte anteriore e quella posteriore. L’altezza della sella di 770 mm e le lunghe pedane consentono di accogliere comodamente piloti di diversa taglia e corporatura. Anche le sospensioni sono di nuova concezione, per garantire il giusto comfort, così come i freni a disco sono da 245 mm con frenata rigenerativa. Non manca la tecnologia, con la presenza del display TFT da 5 pollici, con la navigazione ‘turn-by-turn’ e la porta USB-C per ricaricare i dispositivi.

Sempre in tema di elettrificazione, è in arrivo Yamaha Xenter E. Si tratta di un altro scooter elettrico, questa volta a ruote alte, pensato per combinare praticità, comfort e tecnologia. Anche in questo caso, il cuore del progetto è il propulsore elettrico eAxle, con motore sincrono a magneti permanenti e trasmissione finale a cinghia. La potenza massima dichiarata è di 7,5 kW a 3.500 giri/min, mentre la coppia raggiunge 33,3 Nm a 500 giri/min, per garantire un’accelerazione pronta e progressiva. La batteria agli ioni di litio da 3,5 kWh consente un’autonomia dichiarata di 108 km nel ciclo WMTC. Con una ricarica in 5,5 ore, con il caricabatterie integrato da 800 W.

Tra gli elementi distintivi di questo modello troviamo le ruote da 16 pollici, abbinate a un telaio underbone di nuova concezione con batteria e propulsore posizionati in basso e al centro. Una soluzione che punta a migliorare stabilità e maneggevolezza. Non manca la parte legata a tecnologia e connettività, ormai sempre più fondamentale in questo periodo storico: Xenter E dispone di display TFT da 5 pollici, connettività tramite app Yamaha Motor On, navigazione turn-by-turn, Smart Key e presa USB-C. Sono inoltre previste tre modalità di guida.

Uno sguardo al futuro con Ténéré 4 concept

La presenza di Yamaha ad EICMA 2026 non guarda solamente al presente, ma anche al futuro, con il debutto della Ténéré 4 Concept. Un prototipo pensato verso un futuro modello Adventure A2 leggero e agile, con l’obiettivo di ampliare ulteriormente la gamma Adventure di Yamaha nei prossimi anni. Adatto anche ai possessori di patente A2, rispettando la tradizione di questo modello, con un design semplice, con vere capacità da fuoristrada. E con un telaio di nuova generazione.

È possibile identificarla immediatamente come parte della famiglia Ténéré, grazie al serbatoio carburante dal profilo basso e piatto e alla linea snella, che rendono omaggio al passato nei rally. Inoltre, è dotata di sospensioni KYB, cerchi a raggi da 21/18 pollici, equipaggiati con pneumatici Michelin Anakee Wild, e uno scarico Akrapovic compatto in titanio, che ne completa il look.

Quali sono le principali novità Yamaha presentate a EICMA 2026?

Yamaha ha portato a EICMA 2026 diverse novità, tra cui la nuova gamma RW di Adventure Scooter, composta da RW700, RW700 Explore e RW350. A queste si aggiungono gli scooter elettrici NMAX E e Xenter E e la concept Ténéré 4, prototipo che anticipa un possibile futuro modello Adventure.

Quali caratteristiche distinguono la nuova gamma Yamaha RW?

La RW700 è equipaggiata con il bicilindrico CP2 e la trasmissione automatizzata Y-AMT, con modalità automatica e manuale. La RW700 Explore riprende la stessa piattaforma tecnica, ma è pensata per i viaggi più lunghi. La RW350 utilizza invece un monocilindrico da 330 cc e il sistema Yamaha Dynamic Ride. Tutti e tre i modelli dispongono di display TFT da 5 pollici e connettività MyRide e Garmin StreetCross.

Quali sono autonomia e prestazioni dei nuovi scooter elettrici?

NMAX E dichiara 7,5 kW di potenza, 33,3 Nm di coppia e un’autonomia di 104 km. Xenter E offre gli stessi valori di potenza e coppia, ma raggiunge 108 km nel ciclo WMTC. Entrambi montano una batteria da 3,5 kWh e prevedono tempi di ricarica di circa 5,5 ore.

Che cosa anticipa la Yamaha Ténéré 4 Concept?

È un prototipo che guarda a un futuro modello Adventure leggero e agile, adatto anche ai possessori di patente A2. Tra gli elementi distintivi figurano le sospensioni KYB, i cerchi a raggi da 21 e 18 pollici con pneumatici Michelin Anakee Wild e lo scarico Akrapovic compatto in titanio.

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