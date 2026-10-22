Yamaha MT-125 2027: tutte le novità tra design e tecnologia

La popolare gamma Hyper Naked di Yamaha, di cui fa parte la famiglia di modelli MT, si aggiorna con la nuova generazione della MT-125. Puntando a proseguire un successo registrato sin dal debutto, oltre dieci anni fa, grazie alla capacità di combinare stie aggressivo, maneggevolezza e potenza di coppia, la Yamaha MT-125 fa uno step evolutivo importante che coinvolge sia l’estetica che le caratteristiche tecniche e tecnologiche della moto d’ingresso della gamma Hyper Naked.

Silhouette più affilata e sguardo da cattiva

La nuova Yamaha MT-125 si aggiorna con un design che cresce in aggressività, con una silhouette ancora più snella e filante grazie alla nuova sella che si conferma elemento distintivo della famiglia MT. Il serbatoio assume una nuova forma scolpita e ad esso è abbinato un pannello testurizzato fumé e un effetto glitch impreziosito dal logo MT. Tutto ciò, oltre che sul design, incide anche sull’ergonomia assicurando maggior comfort al pilota sia in una posizione rilassata in città che in posizione più aggressiva su strade più tortuose. A rendere lo sguardo della nuova MT-125 ancora più cattivo ci sono linee affilate del frontale, luci LED con design a lama e indicatori anteriori aggiornati, a cui si aggiunge la mascherina anteriore trasparente fumé con logo “MT-125” a effetto smerigliato.

La consueta maneggevolezza

La Yamaha MT-125 2027 continua ad essere spinta dal motore da 125 cc con VVA, al quale si affiancano il telaio Deltabox, le forcelle a stelle rovesciati da 41 mm e l’altezza sella di 810 mm, mix di fattori che garantisce le consuete doti di maneggevolezza, grip e controllo a cui la moto ha abituato i suoi piloti. Sulla nuova MT-125 c’è anche un display TFT da 5 pollici con connettività smartphone, tramite l’app gratuita Yamaha MyRide e navigazione integrata, che consente al motociclistica di gestire chiamate, musica e messaggi durante la guida.

Colori e disponibilità

Sono quattro le colorazioni disponibili per la nuova Yamaha MT-125: Ice Storm, Redline White, Icon Blue e Tech Black. Tra questi spicca il nuovo e inedito schema cromatico ad alto contrasto Redline White che si caratterizza per la sella bicolore, a cui si affianca la nuova audace grafica laterale “125” sul serbatoio, elemento stilistico quest’ultimo che troviamo anche sulle altre tre tinte (Ice Storm, Icon Blue e Tech Black). La nuova Yamaha MT-125, che beneficia di una serie di pacchetti e singoli accessori originali sviluppati ad hoc che permettono di personalizzare la moto, sarà disponibile in concessionaria nel primo trimestre 2027.

Domande frequenti su Yamaha MT-125 2027

Quando arriva nelle concessionarie la nuova Yamaha MT-125 2027?

La nuova Yamaha MT-125 sarà disponibile nelle concessionarie nel primo trimestre del 2027. Per il momento, non è stata indicata una data precisa per l’arrivo sul mercato.

Quali sono le novità della Yamaha MT-125 2027?

La Yamaha MT-125 2027 si aggiorna con un design più aggressivo, un serbatoio ridisegnato, nuove finiture e dettagli estetici rivisti. Tra le principali novità tecnologiche spicca il display TFT da 5 pollici con connettività smartphone e navigazione integrata.

Che motore monta la nuova Yamaha MT-125 2027?

La nuova Yamaha MT-125 conferma il motore da 125 cc con tecnologia VVA (Variable Valve Actuation), abbinato al telaio Deltabox e alla forcella a steli rovesciati da 41 mm. Una configurazione pensata per garantire maneggevolezza, controllo e agilità nella guida.

Quali sono i colori disponibili per la Yamaha MT-125 2027?

La nuova Yamaha MT-125 sarà proposta in quattro colorazioni: Ice Storm, Redline White, Icon Blue e Tech Black. Tra queste spicca la nuova Redline White, caratterizzata da una grafica ad alto contrasto e dalla sella bicolore.