Yamaha a EICMA 2026: novità, eventi e programma dello stand

Yamaha scalda i motori in vista di EICMA 2026, con la Casa giapponese pronta a torneare protagonista sul palcoscenico più prestigioso del settore moto, dove porterà le sue ultime novità. Nell’area espositiva di Yamaha, che sarà allestista nello stand E90, padiglione 10P, di Fiera Milano Rho, dal 3 all’8 novembre prossimo, i visitatori potranno scoprire le diverse novità di prodotto e vivere momenti di incontro e attività dal vivo, come i Meet & Greet con i piloti e gli ambassador dell’universo Yamaha.

Novità di prodotto, custom live e tanto altro

Lo stand di Yamaha a EICMA 2026 non sarà dunque solo una vetrina di moto con le più recenti novità della gamma. Ci sarà infatti anche lo Yamaha Service Corner che ospiterà approfondimenti tecnici e confronti con i professionisti del marchio su assistenza e manutenzione del veicolo a due ruote. Spazio poi al corner “Revs Your Heart” che punterà sull’aspetto più emozionale e personale della passione per il brand, invitando gli appassionati a condividere un pensiero, un’emozione o un ricordo legato a Yamaha e alle due ruote.

Nella giornata di sabato 7 novembre, dalle 10:00 alle 13:00, il programma prevede l’appuntamento con la customizzazione live di una Yamaha XSR900 MY2027 firmata da LOREM, artista urban franco-belga dallo stile grafico ispirato alla street art. Il pubblico avrà dunque l’occasione di vedere la moto trasformarsi assistendo alla realizzazione di un opera artistica, come un murale che prende forma su un mezzo a due ruote.

Mobilità urbana e Charity Race

Yamaha sarà grande protagonista anche nell’area Y.U.M (Your Urban Mobility), dedicata alla mobilità cittadina su due ruote, dove il costruttore nipponico presenterà Tricity 125, NMAX 125 e NEO’s, tre modelli di scooter pensati come soluzioni per differenti esigenze di spostamento quotidiano in città.

Spazio poi anche a motorsport e solidarietà con la Charity Race organizzata da EICMA e che giovedì vedrà scendere in pista Alessandro Botturi, Campione Italiano FMI Motorally 2026 classe G-1000 in sella alla Yamaha Ténéré 700 del Team CF Racing. Venerdì invece toccherà a Luca Ghezzi, Campione Italiano Rally GPX 2025. A questa si affiancherà la Champions Charity Race Legend alla quale parteciperà anche la leggenda del motocross Stephan Everts.

Colombi: “A EICMA per scoprire idee e lavoro che ci sono dietro una Yamaha”

Sulla presenza del brand a EICMA 2026, Andrea Colombi, Country Manager di Yamaha Motor Europe, Filiale Italia, dichiara: “Chi va in moto sa che una scheda tecnica ne racconta solo una parte: bisogna poi capire per quale uso un mezzo è più adatto e come le scelte progettuali si traducono in feeling di guida. Conta anche poterla personalizzare e prendersene cura nel tempo. A EICMA vogliamo raccontare questo lato concreto di Yamaha: dalla customizzazione live della XSR900 MY2027 al confronto con i professionisti del Service Corner, dalla scoperta delle nostre soluzioni per la mobilità urbana agli appuntamenti racing con Alessandro Botturi e Stephan Everts. L’invito ai visitatori di EICMA è di fermarsi al nostro stand e farci domande per scoprire le novità e anche capire più a fondo le idee e il lavoro che c’è dietro”.

Domande frequenti su Yamaha a EICMA 2026

Quando e dove si svolge EICMA 2026 e dove si trova lo stand Yamaha?

EICMA 2026 si svolgerà dal 3 all’8 novembre presso Fiera Milano Rho. Lo stand Yamaha sarà allestito nell’area E90 del padiglione 10P, dove i visitatori potranno scoprire le novità del marchio e partecipare alle diverse attività in programma.

Quali novità Yamaha saranno presenti a EICMA 2026?

Tra le protagoniste dello stand ci sarà la Yamaha XSR900 MY2027, che sabato 7 novembre sarà oggetto di una sessione di customizzazione dal vivo a cura dell’artista LOREM. Saranno presenti anche gli scooter Tricity 125 e NMAX 125 e il ciclomotore elettrico NEO’s, dedicati alla mobilità urbana.

Quali eventi organizzerà Yamaha a EICMA 2026?

Il programma comprenderà incontri con piloti e ambassador, approfondimenti tecnici allo Yamaha Service Corner e iniziative dedicate alla passione per le due ruote. Sabato 7 novembre, dalle 10:00 alle 13:00, sarà possibile assistere alla customizzazione live della XSR900 MY2027.

Quali piloti Yamaha parteciperanno agli eventi di EICMA 2026?

Tra i protagonisti degli appuntamenti sportivi ci saranno Alessandro Botturi, impegnato nella Charity Race di giovedì, e Luca Ghezzi, atteso venerdì. È prevista anche la partecipazione di Stefan Everts alla Champions Charity Race Legend, iniziativa che unisce motorsport e solidarietà.