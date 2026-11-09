Voge R800 e SR16 380, Loncin UWolf550 e XWolf450: le novità a EICMA 2026

Il Gruppo Loncin ha portato a EICMA 2026 una gamma rinnovata con il lancio di quattro nuovi modelli che spaziano dalla mobilità urbana al riding più emozionale, fino a veicoli a quattro ruote per lavoro e tempo libero. Il poker di novità, due per il brand Voge e due per il marchio Loncin, sono accomunati dal claim “Over The Line”, con ognuno di essi che ambisce a ritagliarsi una spazio nel proprio segmento di riferimento.

Voge R800 e SR16 380

Voge ha svelato a Milano due nuovi modelli. Il primo è Voge R800, una nuova naked di grossa cilindrata pensata per chi ama la guida sportiva ed equipaggiata da motore bicilindrico da 798 cc raffreddato a liquido che sviluppa 95 CV di potenza e 81 Nm di coppia massima. Grazie al propulsore, al quale si abbinano un telaio leggero e robusto, forcella KYB upside-down regolabile e quickshifter, la Voge R800 si propone come moto agile e versatile, pronta a scorrere veloce tra le curve, così come nel traffico quotidiano. Sulla versione top di gamma, la dotazione si arricchisce dell’ABS con controllo della trazione.

La seconda novità è Voge SR16 380, un nuovo scooter a ruote alte con motore da 378 cc, ruote da 16 pollici e pedana piatta che punta su comfort e praticità per gli spostamenti di tutti i giorni e non solo. Pensato per chi percorre quotidianamente tratte miste, tra traffico urbano e strade extraurbane veloci, come i pendolari delle grandi città, il Voge SR16 380 si propone come alleato per la mobilità casa-lavoro, con l’obiettivo di rendere il tragitto più rapido e meno faticoso.

Loncin UWolf550 e XWolf450

Due sono anche le novità presenta ad EICMA dal marchio Loncin: UWolf550 e XWolf450. Il Loncin UWolf550 è un veicolo ATV/UTV polivalente, che nasce come mezzo per il lavoro in terreni difficili. A muoverlo è un motore da 500 cc raffreddato a liquido che eroga 45 CV e 53 Nm, con 454 kg di capacità di carico e 2.000 kg di traino. Altezza da terra di 300 mm, servosterzo elettrico a tre modalità, presenza di prese di corrente e compatibilità con vari accessori ne fanno un veicolo particolarmente adatto per le esigenze lavorative in aziende agricole, fattorie, frutteti e siti forestali.

Il Loncin XWolf450 è invece un quad compatto e versatile che abbina il motore da 400 cc raffreddato a liquido alla trazione integrale e ad una manutenzione estremamente semplificato. Si tratta di un veicolo progettato per adattarsi a differenti esigenze, calandosi nei panni di strumento da lavoro durante la settimana, per poi trasformarsi in mezzo di puro divertimento nel week-end.

Domande frequenti su Voge e Loncin a EICMA 2026

Quali sono le novità presentate da Voge a EICMA 2026?

Voge ha presentato due nuovi modelli: la R800, una naked sportiva con motore bicilindrico da 798 cc e 95 CV, e lo scooter SR16 380, un modello a ruote alte con motore da 378 cc, ruote da 16 pollici e pedana piatta.

Quali nuovi modelli ha presentato Loncin a EICMA 2026?

Loncin ha svelato UWolf550 e XWolf450. Il primo è un veicolo ATV/UTV polivalente, progettato soprattutto per il lavoro in ambito agricolo e su terreni difficili. Il secondo è un quad compatto con motore da 400 cc e trazione integrale, pensato sia per il lavoro sia per il tempo libero.

Quanti cavalli ha la nuova Voge R800?

La nuova Voge R800 è equipaggiata con un motore bicilindrico da 798 cc raffreddato a liquido, capace di sviluppare 95 CV di potenza e 81 Nm di coppia massima. La dotazione tecnica comprende anche una forcella KYB upside-down regolabile e il quickshifter.

A cosa serve il Loncin UWolf550?

Il Loncin UWolf550 è un veicolo ATV/UTV pensato per affrontare attività lavorative in ambienti impegnativi, come aziende agricole, fattorie, frutteti e aree forestali. Dispone di una capacità di carico di 454 kg, una capacità di traino di 2.000 kg e un’altezza da terra di 300 mm.