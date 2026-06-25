Vespa Edizione Ottantesimo: serie limitata a 1946 esemplari per gli 80 anni

Vespa ha svelato la Edizione Ottantesimo il 25 giugno 2026 al Foro Italico di Roma, in occasione delle celebrazioni per gli 80 anni del marchio. Si tratta di una serie numerata e limitata a 1946 esemplari — numero scelto in omaggio all’anno di nascita di Vespa — ordinabile da subito su edizioneottantesimo.vespa.com.

Una livrea ispirata all’acciaio grezzo

Il tratto distintivo della Vespa Edizione Ottantesimo è la livrea inedita, concepita come omaggio diretto alla scocca portante in acciaio che da sempre caratterizza il modello. La finitura evoca il metallo grezzo, con la sua texture solida e autentica, affiancata da una tonalità di verde che richiama le prime produzioni monocolore di Vespa del dopoguerra. Lo stesso verde tinge la sella e i cerchi ruota.

Il profilo è quello di uno scooter monoposto: nella zona posteriore, la sella è coperta da una cover rigida rimovibile in tinta carrozzeria. I cerchi ruota adottano un disegno che reinterpreta la struttura a lamiera stampata chiusa della Vespa 98 del 1946, il modello originale da cui tutto ebbe inizio.

Base tecnica Vespa GTS 310

Sotto la carrozzeria, la Vespa Edizione Ottantesimo condivide la piattaforma tecnica della Vespa GTS 310. Il motore è il monocilindrico 310 hpe da 25 CV. La dotazione di serie comprende:

Fanaleria full LED

Display TFT da 5″

Sistema VESPA MIA

Avviamento keyless

Controllo di trazione ASR

Sistema frenante ABS

I dettagli da collezione

Ogni esemplare è identificato da una targhetta celebrativa numerata nel vano sottosella. A corredo viene fornito uno speciale casco dedicato con calotta grigia opaca e dettagli verdi, in linea con la livrea della moto. Completa la confezione un volume fotografico realizzato da Assouline, che raccoglie le immagini più significative degli archivi Piaggio per celebrare la storia del marchio.

Domande frequenti

Quanti esemplari sono previsti per la Vespa Edizione Ottantesimo?

La Vespa Edizione Ottantesimo è prodotta in serie numerata e limitata a 1946 esemplari, numero scelto in riferimento all’anno di fondazione di Vespa.

Dove si può ordinare la Vespa Edizione Ottantesimo?

La Vespa Edizione Ottantesimo è ordinabile a partire dal 25 giugno 2026 sul sito dedicato edizioneottantesimo.vespa.com.

Qual è la base tecnica della Vespa Edizione Ottantesimo?

La Vespa Edizione Ottantesimo è costruita sulla piattaforma della Vespa GTS 310 ed è equipaggiata con il motore monocilindrico 310 hpe da 25 CV, fanaleria full LED, display TFT da 5″, sistema VESPA MIA, keyless, ASR e ABS.

Cosa è incluso nella confezione della Vespa Edizione Ottantesimo?

Ogni esemplare include una targhetta celebrativa numerata nel vano sottosella, un casco dedicato con calotta grigia opaca e dettagli verdi, e un volume fotografico realizzato da Assouline con immagini dagli archivi Piaggio.