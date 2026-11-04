Ultraviolette X-47 Venom e Tesseract Maxi: le due novità ad EICMA 2026

È la settimana di EICMA 2026, da domani aperta anche al pubblico, e continuano ad essere svelate le novità per il mondo delle due ruote. Tra i marchi presenti all’appuntamento milanese c’è Ultraviolette, che propone due nuovi modelli: l’elettrica ad alte prestazioni X-47 Venom ed il maxi-scooter dal design futuristico Tesseract Maxi. Inoltre, è stata presentata la nuova VX-100 Architecture, la nuova piattaforma a 100 V su cui è stata realizzata la X-47.

“Le tecnologie che presentiamo ad EICMA 2026 sono il risultato di anni di ricerca mirata, rigore ingegneristico e una tensione costante verso l’innovazione – sono le parole di Niraj Rajmohan, CTO e co-fondatore del marchio indiano di moto elettriche – In Ultraviolette il nostro approccio è sempre stato progettare il veicolo come un unico sistema integrato, ottimizzandone prestazioni, efficienza, sicurezza e intelligenza. La X-47 Venom incarna questa filosofia”.

La Ultraviolette X-47 Venom

Entrando nel dettaglio dei due modelli, la X-47 Venom è una crossover, costruita sulla nuova architettura a 100 V e sulla tecnologia di batteria SRB-11, che fonde due segmenti motociclistici distinti. Progettata per la versatilità su terreni diversi, questa moto introduce di serie anche la tecnologia radar integrata, per aumentare la sicurezza. Concepita per offrire velocità più elevate, maggiore autonomia, ricarica più rapida, sottosistemi più leggeri e un’accelerazione più pronta, la X-47 Venom rappresenta la nuova evoluzione delle moto elettriche.

Con un’autonomia urbana (ciclo WMTC) di 235 km, una potenza elettrica di picco di 30 kW (40 CV), una coppia di 550 Nm e una velocità massima di 155 km/h, è pensata per i motociclisti che cercano prestazioni elevate senza rinunciare alla fruibilità quotidiana. La moto accelera da 0 a 100 km/h in 5,9 secondi e ha un peso in ordine di marcia di 206 kg. Offre inoltre il cruise control attivabile con un pulsante, per un maggiore comfort nei lunghi tratti autostradali. È dotata anche di UV Hypersense (Radar Intelligence) per supportare il conducente con rilevamento dell’angolo cieco, assistenza al cambio di corsia, avviso di sorpasso ed avviso di collisione posteriore.

Lo scooter Ultraviolette Tesseract Maxi

L’altra novità portata da Ultraviolette all’appuntamento milanese è lo scooter Tesseract Maxi. Un modello dal design futuristico che unisce tecnologia d’avanguardia, sicurezza avanzata per il pilota, prestazioni accresciute per l’uso urbano e autostradale e versatilità nell’uso quotidiano. Propone un design aerodinamico avanzato, con le ruote da 14 pollici, gli indicatori LED multicolore integrati negli specchietti retrovisori ed un vano sottosella da 32 litri di capacità. Non manca anche la tecnologia, con il display TFT touchscreen da 7 pollici per avere tutte le informazioni.

Lo scooter è dotato della tecnologia radar Hypersense integrata, prima nel segmento, e di un sistema dashcam integrato, abbinati agli specchietti Omnisense per abilitare rilevamento dell’angolo cieco, assistenza al cambio di corsia, assistenza al sorpasso e avvisi di collisione in tempo reale. A livello tecnico, il Tesseract Maxi è alimentato da una batteria ad alta capacità da 6 kWh ed eroga 15 kW (20 CV) di potenza elettrica di picco. La ricarica rapida consente di portare la batteria fino all’80% in meno di un’ora, potendo così anche percorrere viaggi più lunghi.

Quali sono le novità presentate da Ultraviolette a EICMA 2026?

Il marchio indiano porta a Milano due modelli: la crossover elettrica X-47 Venom, pensata per offrire prestazioni elevate e versatilità su diversi terreni, e il maxi-scooter Tesseract Maxi, caratterizzato da un design futuristico e da tecnologie avanzate per la sicurezza. Debutta inoltre la nuova VX-100 Architecture, una piattaforma elettrica a 100 V.

Quali sono le prestazioni della Ultraviolette X-47 Venom?

La crossover sviluppa una potenza di picco di 30 kW, pari a 40 CV, e una coppia di 550 Nm. Raggiunge 155 km/h di velocità massima, accelera da 0 a 100 km/h in 5,9 secondi e dichiara un’autonomia urbana di 235 km nel ciclo WMTC. Il peso in ordine di marcia è di 206 kg.

Quali tecnologie di sicurezza offre la X-47 Venom?

La moto integra il sistema UV Hypersense, basato su tecnologia radar, che supporta il motociclista con rilevamento dell’angolo cieco, assistenza al cambio di corsia, avviso di sorpasso e avviso di collisione posteriore.

Che caratteristiche propone il Tesseract Maxi?

Il maxi-scooter dispone di una batteria da 6 kWh, una potenza di picco di 15 kW (20 CV) e ricarica rapida fino all’80% in meno di un’ora. Offre inoltre un display TFT touchscreen da 7 pollici, un vano sottosella da 32 litri, dashcam integrata e tecnologia radar Hypersense per supportare la sicurezza durante la guida.

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