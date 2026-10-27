Ultraviolette a EICMA 2026 con X-47 Venom, Shockwave e Tesseract

Ultraviolette si prepara a vivere da protagonista EICMA 2026, il Salone internazionale delle due ruote che si terrà dal 3 all’8 novembre a Milano. Il marchio indiano, specializzato nella progettazione e produzione di moto elettriche ad alte prestazioni, e che aveva già presenziato a EICMA nel 2024 in concomitanza del debutto sul mercato europeo, si prenderà la scena con una serie di annunci previsti per le giornate del 3 e 4 novembre dedicate alla stampa e agli operatori di settore, mentre nei giorni successivi, dal 5 all’8, accoglierà il pubblico nello stand E74, padiglione 18, di Fiera Milano Rho.

Gamma che cresce dopo la F77

Ultraviolette ritorna alla kermesse motociclistica milanese dopo la grande novità presentata due anni fa e che segnava l’approdo del brand nel Vecchio Continente, ovvero la F77, prima moto elettrica di produzione indiana a ricevere l’omologazione per circolare sulle strade europee. Dopo aver tracciato la via con la F77, Ultraviolette questa volta si presenta a Milano con altre novità destinate ad ampliare la gamma di modelli che il marchio commercializzerà in Europa.

Tre nuovi modelli, tra cui uno scooter

Nello stand di Ultraviolette a EICMA 2026 vedremo diverse novità, a partire dalla gamma europea con le moto F77 MACH 2 e F77 SuperStreet. Il marchio indiano presenterà poi la X-47 Venom, pronta per il lancio europeo, a cui si affiancheranno anche l’esposizione di Shockwave e dello scooter Tesseract con specifiche per il mercato europeo. La presenza di un nuovo e inedito scooter accanto alle moto sportive è un chiaro segnale di una gamma pronta ad allargarsi. Dopo aver costruito la propria reputazione sulle prestazioni, Ultraviolette sembra intenzionata a espandere il proprio raggio d’azione, coprendo più esigenze di mobilità, a cominciare da quella urbana.

La strategia per farsi spazio in Europa

L’azienda indiana non ha fornito informazioni su caratteristiche e dati tecnici dei nuovi modelli, quindi per scoprire cosa porteranno in dote X-47 Venom, Shockwave e Tesseract bisognerà aspettare martedì 3 novembre, quando dal proprio stand a EICMA 2026 Ultraviolette, alla presenza dei fondatori Narayan Subramaniam (CEO) e Niraj Rajmohan (CTO), illustrerà strategia e prodotti per provare a ritagliarsi uno spazio nel mercato europeo delle due ruote elettriche.

Domande frequenti su Ultraviolette a EICMA 2026

Quando sarà presente Ultraviolette a EICMA 2026?

Ultraviolette sarà presente a EICMA 2026, in programma dal 3 all’8 novembre a Fiera Milano Rho. Le giornate del 3 e 4 novembre saranno dedicate agli annunci per la stampa e gli operatori del settore, mentre dal 5 all’8 novembre il pubblico potrà visitare lo stand E74, nel padiglione 18.

Quali novità presenterà Ultraviolette a EICMA 2026?

Ultraviolette presenterà a EICMA 2026 diverse novità per il mercato europeo, tra cui la moto elettrica X-47 Venom, la Shockwave e lo scooter elettrico Tesseract. Saranno inoltre esposte le F77 MACH 2 e F77 SuperStreet, che ampliano l’offerta europea del marchio indiano.

Quali moto elettriche Ultraviolette sono destinate al mercato europeo?

La gamma europea di Ultraviolette comprende la F77 MACH 2 e la F77 SuperStreet. A EICMA 2026 il marchio annuncerà inoltre novità come la X-47 Venom e presenterà la Shockwave e lo scooter Tesseract con specifiche per il mercato europeo. I dettagli tecnici dei nuovi modelli saranno comunicati durante la manifestazione.

Che cos’è Ultraviolette e quali veicoli produce?

Ultraviolette è un marchio indiano specializzato nella progettazione e produzione di moto elettriche ad alte prestazioni. Dopo aver avviato il proprio percorso europeo con la F77, l’azienda punta ad ampliare la gamma con nuovi modelli e uno scooter elettrico, per rispondere a esigenze di mobilità che spaziano dalla guida sportiva agli spostamenti urbani.