TVS Motor: l’azienda di moto e scooter arriva in Italia [FOTO]

TVS Motor fa il suo sbarco in Italia. L’azienda di veicoli a 2 e 3 ruote, infatti, ha annunciato l’ingresso nel mercato del nostro Paese, con una selezione di moto e scooter termici ed elettrici. Al lancio, saranno sette i modelli disponibili, con cilindrate fino a 310 cc, più una gamma di e-bike.

“Siamo ansiosi di far conoscere ai consumatori italiani i nostri veicoli – le parole del presidente Sharad Mohan Mishra – forti del nostro solido record di oltre 4 milioni di clienti globali raggiunto lo scorso anno. Questo conferma le nostre capacità in termini di design, tecnologia e servizio”.

”Una strategia a lungo termine”

Giovanni Notarbartolo di Furnari sarà il direttore generale della sezione italiana, dopo numerosi ruoli in aziende automobilistiche sia in Italia che nel resto del mondo: “TVS Motor ha sottolineato la sua fiducia e la sua strategia a lungo termine per il mercato italiano. La nostra attenzione si concentrerà su due pilastri fondamentali: la qualità del prodotto e la soddisfazione del cliente”.

La gamma

La gamma disponibile al lancio, come dicevamo, sarà composto da sette modelli: cinque con motorizzazione termica (Raider 125, Ntorq 125, Jupiter 125, Ronin 250 e Apache 310), i restanti due sono a zero emissioni (iQube S e X), quest’ultimo dedicato a chi ama anche la tecnologia.

Non solo moto e scooter, perché TVS Motors propone anche una gamma e-bike, comprendente le linee Clio, Ego Movement, Simpel ed EBCO, con un mix tra mountain e city bike.