Tucano Urbano Termoscud: boom dei coprigambe per Voge e Zontes

L’arrivo dell’autunno e dell’inverno porta i motociclisti, soprattutto quelli urbani, a pensare alle coperture per difendersi da freddo ed intemperie. Chi viaggia in scooter, ha la possibilità di utilizzare le ‘copertine’ per proteggere le gambe ed avere un maggiore comfort mentre si è in sella. Tucano Urbano Termoscud sta avendo un’impennata di richieste e di ricerche, in particolare per un paio di modelli Voge e Zontas ai vertici delle classifiche di vendita europee.

“È un attacco di stagione clamoroso – spiega Florian Martin, Direttore Marketing del gruppo Mandelli, proprietario di Tucano Urbano – Per i nuovi Voge e Zontes, abbiamo registrato giorno dopo giorno un boom di ricerche tale da confermarci che chi acquista un nuovo scooter mette automaticamente in conto anche il coprigambe, proprio come chi compra un nuovo smartphone pensa subito alla cover. Della serie: non puoi non avere la Copertina!”.

Le caratteristiche dei due modelli

Lo scorso mese, infatti, sono state registrate oltre 5.000 ricerche per l’installazione del coprigambe su Voge Sfida 125/200e e su Zontes ZE552-G, appunto due tra i modelli più venduti a livello continentale. Il Termoscud R263 è dedicato allo scooter Voge, mentre l’R266 è quello compatibile con lo scooter Zontes. Entrambi i modelli propongono una costruzione a tre strati, per garantire tenuta stagna e protezione termica. L’esterno è in nylon pesante, con cuciture nastrate, mentre la membrana interna è 100% impermeabile, con interno in ecopelliccia.

Non mancano il sistema gonfiabile antisventolio, con una nuova valvola dotata di tappo integrato e chiusura stagna a vite, così come l’adattatore SGAS per gonfiare a fiato/con pompa: rende igienico il gonfiaggio ed evita la fuoriuscita dell’aria durante la chiusura della valvola. All’interno della pettorina è presente un coprisella e c’è anche un’ampia tasca portaoggetti. Le stampe sono rifrangenti e, per evitare malintenzionati, c’è un anello antifurto. Il prezzo di entrambi i modelli è di 146,99 euro e sono disponibili nei negozi e sul sito online di Tucano Urbano.

Le novità in arrivo

Oltre a questi due Termoscud, best seller nelle vendite di questo autunno 2026, stanno ottenendo risultati importanti nelle vendite anche i nuovi coprigambe S e S-PRO, dotati del nuovo sistema Scudlock che semplifica il montaggio e ne garantisce l’utilizzo tutto l’anno. Ma una delle novità più attese per questo modello arriverà nel mese di novembre, con la disponibilità del nuovo R260S dedicato allo scooter urbano per eccellenza, cioè l’Honda SH125i e SH150i.

Perché i coprigambe Tucano Urbano Termoscud stanno registrando un boom di interesse?

Con l’arrivo dell’autunno e dell’inverno, i motociclisti e soprattutto chi utilizza lo scooter in città cercano soluzioni per proteggersi dal freddo e dalle intemperie. Tucano Urbano ha registrato oltre 5.000 ricerche nel mese precedente per i coprigambe dedicati a Voge Sfida 125/200 e Zontes ZE552-G. Secondo Florian Martin, Direttore Marketing del gruppo Mandelli, molti acquirenti considerano ormai il coprigambe un accessorio da abbinare direttamente al nuovo scooter.

Quali sono i modelli Termoscud compatibili con Voge e Zontes?

Il Termoscud R263 è dedicato agli scooter Voge Sfida 125/200, mentre il modello R266 è compatibile con lo Zontes ZE552-G. Entrambi costano 146,99 euro e sono disponibili nei negozi e sul sito online di Tucano Urbano.

Quali caratteristiche offrono i coprigambe Termoscud R263 e R266?

Entrambi adottano una struttura a tre strati, con esterno in nylon pesante, cuciture nastrate, membrana interna impermeabile ed ecopelliccia. Comprendono inoltre un sistema gonfiabile antisventolio, l’adattatore SGAS, un coprisella interno alla pettorina, una tasca portaoggetti, stampe rifrangenti e un anello antifurto.

Quali novità sono previste per i coprigambe Tucano Urbano?

I modelli S e S-PRO stanno ottenendo risultati importanti grazie anche al sistema Scudlock, progettato per semplificare il montaggio e consentire l’utilizzo durante tutto l’anno. A novembre è inoltre prevista la disponibilità del nuovo Termoscud R260S, dedicato agli Honda SH125i e SH150i.