Tucano Urbano: copertina, guanti e caschi accendono EICMA 2026

Non solo nuovi modelli, visto che ad EICMA 2026 non mancano i marchi di abbigliamento e di accessori per chi va in moto. L’appuntamento milanese, aperto anche al pubblico da domani a domenica, vede tra i protagonisti anche Tucano Urbano, con anteprime mondiali legati a tutto ciò di cui ha bisogno un motociclista. A partire dalle nuove ‘copertine’ Termoscud, passando per i guanti riscaldati con autoaccensione ed anche un paio di nuovi caschi.

Arriva Termoscud S R260S

Partiamo dal nuovo modello Termoscud, la famosa ‘copertina’ per gli scooter, che protegge le gambe dal freddo durante l’inverno. È la versione S R260S ed è dedicata alla Honda SH125i e SH150i, cioè due tra i modelli più venduti nel segmento. Tra le novità c’è la tecnologia 3D che, grazie allo Scudlock System, non solo elimina i nastri laterali e inferiori per un’integrazione sartoriale con il veicolo, ma rende anche il montaggio il più rapido di sempre.

Non vengono modificati i capisaldi che hanno reso popolare questo modello: il sistema gonfiabile antisventolio, la costruzione 100% impermeabile, il coprisella estraibile per non sedersi sul bagnato, il 4 Season System che consente 3 modalità di utilizzo (inverno, primavera/autunno, estate), la Protezione Furto valida un anno e la resistenza che sfida il tempo, inverno dopo inverno. Il prezzo per il nuovo Termoscud S R260S al pubblico è pari a 149,99 euro.

Il guanto Fullwarm Hydroscud

I guanti sono un elemento chiave di protezione per chi va in moto e d’inverno, oltre ad evitare abrasioni in caso malaugurato di caduta, devono mantenere le mani alla giusta temperatura e con la giusta sensibilità, per non avere problemi nei comandi. Tucano Urbano presenta il nuovo Fullwarm Hydroscud, il nuovo guanto certificato moto CE, 100% impermeabile e riscaldante su palmo, dita e dorso, con autoaccensione. Basta indossarlo e si attiva il riscaldamento, con tre livelli di regolazione termica, per poi spegnersi da solo, quando si sfila, arrivati a destinazione.

Il palmo in pelle, il dorso in poliestere mechanical stretch, l’inserto flessibile antiabrasione in gomma micro-iniettata sul palmo e la stampa laserata sul palmo sono realizzati per aumentare il grip. L’alimentazione a batteria al litio da 7,4V/2200 mAh è inclusa, è ricaricabile (il caricabatterie è in dotazione), dura circa 4h a 65,5° C, ed è supportata dalla fodera in micropile con imbottitura termica Thinsulate. Il prezzo al pubblico è pari a 239,99 euro.

Due nuovi caschi

Per chiudere, il marchio italiano propone anche due nuovi caschi all’appuntamento milanese. Uno è dedicato ai tifosi della Juventus ed è il modello El’Jettin in bianconero, dopo quelli dedicati a Inter e Milan dell’anno scorso. È disponibile nelle varianti Stripes Matt Black, con strisce centrali bianche che girano intorno alla calotta nera opaca e lettering Juventus su entrambi i lati. Oppure in Glossy White, con con banda centrale nera che ruota intorno alla calotta bianca lucida, lettering Juve sul lato sinistro e anno di fondazione 1897 sul destro. Il prezzo è pari a 99 euro.

Per tutti, invece, c’è il nuovo Tucano Urbano Explorer. Il nuovo casco jet omologato ECE 22.06, a doppia visiera ed indossabile con quattro diverse configurazioni: Adventure (con frontino + visiera esterna + visiera interna parasole), Outdoor (con frontino + visiera interna parasole), Urban (con visiera esterna + visiera interna parasole) e Minimal (con visiera interna parasole). È dotato di ventilazione con 4 prese d’aria, predisposizione Bluetooth ed ha un listino prezzi a partire da 139,99 euro.

Quali sono le principali novità presentate da Tucano Urbano a EICMA 2026?

Il marchio porta a Milano il nuovo Termoscud S R260S per Honda SH125i e SH150i, i guanti riscaldati Fullwarm Hydroscud e due caschi: El’Jettin, dedicato alla Juventus, ed Explorer, un nuovo modello jet versatile.

Quali caratteristiche offre il nuovo Termoscud S R260S?

La copertina utilizza la tecnologia 3D con Scudlock System, che elimina i nastri laterali e inferiori e velocizza il montaggio. Conferma impermeabilità, sistema antisventolio gonfiabile e 4 Season System, con tre modalità di utilizzo. Il prezzo è di 149,99 euro.

Come funzionano i guanti Fullwarm Hydroscud?

Sono impermeabili, certificati moto CE e riscaldano palmo, dita e dorso. Si attivano automaticamente quando vengono indossati e si spengono quando vengono tolti. Offrono tre livelli di temperatura e un’autonomia di circa quattro ore a 65,5 °C. Costano 239,99 euro.

Che cosa distingue il casco Tucano Urbano Explorer?

È un casco jet omologato ECE 22.06, con doppia visiera e quattro configurazioni: Adventure, Outdoor, Urban e Minimal. Dispone di quattro prese d’aria e predisposizione Bluetooth. Il prezzo parte da 139,99 euro.

5/5 - (1 vote)