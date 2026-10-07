Trofeo Aprilia RS 457 2026: trionfa Vuono, è il nuovo campione

Gabriel Fabio Vuono è il campione del Trofeo Aprilia RS 457 2026. Il portacolori del 52 Racing Team è salito sul podio in tutte le gare di questa competizione ed ha conquistato il titolo, grazie al terzo posto conquistato nell’ultima prova a Misano Adriatico. Nella classifica generale, ha preceduto Andrea Benvenuti e Sebastiano Settimio Favaroni. “Mi sono divertito tutto l’anno e abbiamo fatto tante esperienze – le parole del campione – Un risultato eccezionale”.

Sempre sul podio, con quattro vittorie

La stagione di Vuono è stata superlativa, salendo sul podio in tutte e cinque le gare disputate, con quattro vittorie ed un terzo posto (quello di Misano), oltre a cinque pole position. Il pilota del 52 Racing Team ha confermando una straordinaria costanza e un livello di competitività molto elevato per tutto l’anno ed ha certificato il successo, nella gara finale dell’anno.

Dopo aver conquistato l’ennesima pole position, la gara è stata molto combattuta ed un po’ più complicata di quelle precedenti. Ha chiuso i 10 giri di gara al secondo posto, ma ha subito una penalizzazione per track limits ed è stato retrocesso in terza posizione. È stato comunque sufficiente per conquistare i punti necessari per conquistare il campionato.

Alle spalle del trionfatore Vuono, la classifica generale del Trofeo Aprilia RS 457 2026 vede Andrea Benvenuti al secondo posto del campionato, autore di quattro podi su cinque, mentre Sebastiano Settimio Favaroni ha conquistato la terza posizione nella classifica generale, con il secondo posto ottenuto nell’ultima gara al Mugello come miglior risultato stagionale.

”Un risultato eccezionale”

Grande soddisfazione, ovviamente, nelle parole di Vuono: “Questo campionato si è concluso nel migliore dei modi: non abbiamo perso neanche una lotta e abbiamo praticamente conquistato il primo posto in tutte le gare, con quattro vittorie su cinque, un risultato eccezionale, oltre ad aver fatto anche tutti i record dei circuiti. Mi sono divertito per tutto l’anno e abbiamo fatto tante nuove esperienze. La finale a Misano mi è piaciuta molto: abbiamo fatto una bella lotta in un gruppetto di circa cinque piloti. Vorrei ringraziare Aprilia, tutti gli sponsor, la mia famiglia, mia madre che mi segue sempre, e Giacomo Luminari, il nostro Team Manager del 52 Racing Team”.

Dedicato ai più giovani

Il Trofeo Aprilia RS 457 nasce con l’obiettivo di avvicinare i giovani piloti alla pista, offrendo una moto performante che richiama la tradizione Aprilia in termini di guidabilità e divertimento. Una competizione articolata su cinque round nei principali autodromi italiani (Vallelunga, Mugello, Cremona e Misano), in concomitanza con la Coppa Italia Velocità. Questa seconda edizione, conclusa domenica scorsa, ha visto ben 25 piloti in griglia nella tappa finale.

La moto è la RS 457 in configurazione Trofeo, una modello da competizione che incarna alla il DNA di Aprilia Racing. Il Kit Racing Trofeo RS 457, infatti, introduce importanti componenti che esaltano le caratteristiche del modello di serie, tra cui: una centralina elettronica racing, uno scarico sviluppato in collaborazione con SC Project e un filtro aria racing by Sprint Filter (entrambi partner di Aprilia Racing in MotoGP), un kit carene Plastic Bike con cover serbatoio e codone in vetroresina, switch e pulsantiera racing by Jet Prime. Inoltre, tutte le Aprilia RS 457 iscritte al Trofeo sono state equipaggiate con pneumatici Pirelli in mescola SC1.

Chi ha vinto il Trofeo Aprilia RS 457 2026?

Il campione è Gabriel Fabio Vuono, portacolori del 52 Racing Team. Ha conquistato il titolo grazie al terzo posto ottenuto nella gara conclusiva di Misano Adriatico, chiudendo davanti ad Andrea Benvenuti e Sebastiano Settimio Favaroni nella classifica generale.

Qual è stato il bilancio stagionale di Vuono?

Vuono è salito sul podio in tutte e cinque le gare disputate, ottenendo quattro vittorie e un terzo posto. Ha inoltre conquistato cinque pole position, confermando una grande costanza durante tutta la stagione.

Come si è conclusa la gara finale a Misano?

Dopo aver conquistato la pole position, Vuono ha chiuso i dieci giri al secondo posto. Una penalizzazione per track limits lo ha però retrocesso in terza posizione. Il risultato è stato comunque sufficiente per conquistare i punti necessari al titolo.

Qual è l’obiettivo del Trofeo Aprilia RS 457?

Il Trofeo nasce per avvicinare i giovani piloti alla pista attraverso una moto performante e una competizione articolata su cinque round. La RS 457 in configurazione Trofeo utilizza componenti racing, tra cui centralina, scarico SC Project, filtro Sprint Filter, carene Plastic Bike e pneumatici Pirelli SC1.

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