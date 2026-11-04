T.Ur Airscud ADV: la giacca con airbag elettronico ad EICMA 2026

Siamo in autunno e da un paio di settimane sono scese le temperature, facendo dimenticare il clima estivo, ma è già tempo di pensare alla bella stagione 2027. T.ur, infatti, ha portato ad EICMA 2026, da domani aperta anche al pubblico, la sua nuova collezione primavera-estate. Con in primo piano la grande novità Airscud ADV, con AGS, ma anche una serie di nuove giacche, guanti ed accessori, sviluppati per vivere la moto con più protezione, comfort e libertà.

La giacca con airbag elettronico

Il modello di punta, svelato all’appuntamento milanese, è T.Ur Airscud ADV, la prima giacca adventure sul mercato con airbag elettronico In&motion integrato. Questo sistema monitora in tempo reale i parametri di guida attraverso 7 sensori (3 accelerometri, 3 giroscopi e 1 GPS) con 1.000 analisi al secondo, è in grado di rilevare il pericolo e si attiva in meno di 60 millisecondi proteggendo torace e addome, collo e colonna vertebrale, in caso di incidente. Le protezioni EasyFlex Liv.2 su spalle e gomiti, il paraschiena CPS Liv.1 e la predisposizione per l’inserimento della protezione petto completano la dotazione di sicurezza.

La giacca Airscud ADV può essere utilizzata da sola nella stagione calda, oppure combinata con gli altri strati AGS per un impiego tutto l’anno. Questo sistema è un’altra novità di EICMA 2026 e permette al motociclista di costruire il proprio equipaggiamento ideale, in base a clima, viaggio e stile di guida. Sono tre strati formati da elementi indipendenti, progettati per essere acquistati ed utilizzati singolarmente o insieme, per ogni stagione. Il prezzo della giacca è di 399.99 euro, oltre all’abbonamento alla centralina a 12 euro al mese ed arriverà la prossima primavera.

I due strati per l’estate e la pioggia

Gli strati AGS, come dicevamo, possono essere venduti ed indossati singolarmente: Skinpower è quello dedicato all’estate ed alla bella stagione. Light Mesh ad alta tenacità, Profiber elasticizzato su fianchi e maniche e pannelli in nylon stretch creano una struttura leggera, ventilata e aderente al corpo. Le protezioni Easyflex Liv.2 su spalle e gomiti sono affiancate dalla predisposizione per protezione petto e paraschiena. Le aree sfoderate aumentano il passaggio dell’aria e contribuiscono a ridurre il peso. Il prezzo di questo modello è di 169,99 euro.

Quando piove o c’è tanto vento si può indossare Shellpower Hydroscud. È realizzato in nylon elasticizzato a tre strati con membrana Hydroscud 10K/10K, completamente impermeabile e traspirante, protetta internamente da una retina in poliestere 30 denari. Privo di protezioni e progettato per essere abbinato agli Armour Layer AGS, utilizza tessuto antistrappo e integra due prese d’aria anteriori impermeabili e regolabili con zip. Presenti anche le tasche esterne ed interne, regolazione su polso e fianchi ed una trappola antiacqua. Prezzo di 139,99 euro.

Le altre novità

La collezione primavera/estate 2027 si completa con altre proposte, tra cui la felpa Spirit con look casual che porta il linguaggio urbano della felpa con cappuccio nell’abbigliamento tecnico adventure, con protezioni integrate e una costruzione studiata per offrire comfort e ventilazione. Oppure la giacca Siena con due nuove colorazioni, mentre sul fronte guanti fa il suo debutto G-Five Hydroscud Lady, versione femminile Black-Fucsia, mentre G-Force è il nuovo guanto estivo dal carattere più tecnico e sportivo, con nocche in fibra aramidica. Infine, sono presenti T-Cap, T-Soft e T-Face Mask, tre accessori pensati per migliorare comfort, umidità e termoregolazione.

Che cos’è la nuova T.Ur Airscud ADV?

È la prima giacca adventure sul mercato con airbag elettronico In&motion integrato. Il sistema utilizza sette sensori, tre accelerometri, tre giroscopi e un GPS, effettuando 1.000 analisi al secondo. In caso di incidente, è in grado di attivarsi in meno di 60 millisecondi, proteggendo torace, addome, collo e colonna vertebrale.

Quanto costa la giacca Airscud ADV e quando arriverà?

Il prezzo è di 399,99 euro, a cui si aggiunge l’abbonamento alla centralina, pari a 12 euro al mese. L’arrivo sul mercato è previsto per la primavera 2027.

Come funziona il sistema AGS?

AGS è un sistema composto da tre strati indipendenti, acquistabili e utilizzabili singolarmente oppure insieme. Airscud ADV può essere abbinata agli altri elementi per adattare l’equipaggiamento alle condizioni climatiche, al viaggio e allo stile di guida.

Quali sono gli altri capi della collezione 2027?

Skinpower è lo strato estivo, proposto a 169,99 euro, mentre Shellpower Hydroscud protegge da pioggia e vento grazie alla membrana impermeabile e traspirante 10K/10K e costa 139,99 euro. La collezione comprende anche la felpa Spirit, la giacca Siena in nuove colorazioni, i guanti G-Five Hydroscud Lady e G-Force e gli accessori T-Cap, T-Soft e T-Face Mask.

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