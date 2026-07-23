Sym ADX 300 2026: novità, prezzo e dotazione del nuovo scooter crossover

Sym rinnova il suo ADX 300, presentando il model year 2026 dello scooter crossover che si arricchisce di nuovi contenuti, sempre più premium, che alzano ulteriormente l’asticella di un modello capace di fornire una risposta concreta allo scooterista moderno che cerca una soluzione versatile che sia in grado di coniugare agilità e maneggevolezza per la mobilità urbana con una spiccata propensione al viaggio e all’avventura fuori città.

Il nuovo Sym ADX 300, forte di una piattaforma tecnica che fa leva su un’architettura crossover che combina dotazione di alto livello e fruibilità quotidiana, si aggiorna elevato l’esperienza di bordo, grazie all’integrazione di alcuni contenuti tecnologici solitamente riservati a segmenti di categoria superiore.

Tre novità per una dotazione premium

Il Sym ADX 300 2026 si arricchisce introducendo alcune significative novità, a partire dalla dash cam integrata, dispositivo che permette allo scooter di fare un upgrade nella sicurezza attiva e nella tutela dello scooterista durante ogni viaggio. Sul crossover debutta poi il sistema Sym+ Smartphone Connection, che sfrutta l’integrazione nativa per gestire in modo fluido le informazioni dallo display dello scooter mantenendo l’attenzione sulla strada. Sul fronte della praticità, c’è poi il nuovo Top Case in stile Aluminium, che rende lo scooter ancora più Adventure nello stile e ne incrementa la capacità di carico.

Prezzo promozionale di 4.799 €

Le novità del model year 2026 vanno a completare la solida base tecnica del Sym ADX 300 che, tre le altre cose, comprende pinza freno anteriore radiale a 4 pistoncini, sospensioni a lunga escursione e serbatoio da 16 litri. Ai contenuti tecnici di valore, lo scooter crossover di Sym affianca anche un posizionamento di prezzo particolarmente competitivo. Il nuovo Sym ADX 300 è disponibile al prezzo promozionale di 4.799 €, rispetto al prezzo di listino di 4.999 €.