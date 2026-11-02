SWM: quattro anteprime mondiali presentate ad EICMA 2026

È la settimana di EICMA 2026. Quella in cui il mondo delle due ruote si riunisce a Milano per uno degli appuntamenti più attesi ed importanti a livello mondiale per questo settore. Tante novità ed eventi, tra cui anche le quattro anteprime mondiali firmate da SWM. Il costruttore italiano, ora di proprietà cinese, svelerà all’evento milanese la Venturo T300 e la Stormbreaker V1200, oltre ai due modelli Powersports, la Trailhunter 580 e la Nomader/Trailhunter 720.

Lo scooter e la cruiser

Domani, con l’inaugurazione della fiera milanese, conosceremo tutte le caratteristiche, nel frattempo sono arrivate le prime indicazioni. SWM Venturo T300 è un nuovo scooter crossover adatto ad ogni situazione, uscendo un po’ dai tradizionali confini di questa categoria. Oltre ad essere progettato per la classica praticità urbana, questo modello è stato realizzato per essere in grado di affrontare gite nel fine settimana, strade di montagna e viaggi a lunga distanza.

La SWM Stormbreaker V1200 è dedicata a chi viaggia in moto e fa molti chilometri. Si tratta della nuova cruiser del marchio italiano, spinta da un motore bicilindrico a V da oltre un litro ed unisce lo stile classico delle “bagger” con l’ergonomia accessibile, per rendere l’esperienza di guida in autostrada alla portata di una gamma più ampia di motociclisti. Un modello in grado di essere, dunque, versatile ed adatto a chi vuole andare all’avventura, ma non solo.

I due modelli Powersports

Non solo due ruote, ma anche i modelli a quattro ruote per andare fuoristrada, targati SWM Powersport, cioè la divisione del marchio italiano dedicata ai veicoli off-road. Alla fiera milanese, saranno presentati la Trailhunter 580 e la Nomader/Trailhunter 720. Il primo è dedicato alle avventure sui sentieri e nelle acque poco profonde, con i suoi 49 cavalli di potenza ed una trasmissione CVT potenziata. Può trainare fino a 800 chilogrammi.

La seconda è pensata sia per un uso lavorativo sia per un utilizzo nel tempo libero in fuoristrada, su ogni tipo di percorso. Anch’essa ha una capacità di traino fino a 800 kg ed una trasmissione CVT potenziata, ma ha un motore leggermente più potente, da 55 cavalli. Le sue caratteristiche rispetto a quella della concorrenza, offrono mediamente un upgrade del 30%, se pensiamo per esempio all’altezza da terra generosa e alle prestazioni competitive.

Il resto della gamma

Oltre alle quattro anteprime mondiali, SWM presenta altre versioni della sua gamma attuale e storica ad EICMA 2026. Allo stand del marchio italiano, infatti, saranno esposte la adventure Versante 550; gli scooter a ruote alte C-Fly 125/C-Fly 200, progettati per la mobilità urbana quotidiana; lo scooter entry-level Venturo 125 in un allestimento particolare ed il Vega 300 con pedana piatta, che unisce la praticità urbana alla raffinatezza del maxi-scooter europei.

Quali sono le quattro anteprime mondiali presentate da SWM a EICMA 2026?

Il marchio italiano porta alla manifestazione milanese quattro novità: due modelli a due ruote, lo scooter crossover Venturo T300 e la cruiser Stormbreaker V1200, e due veicoli Powersports destinati all’off-road, la Trailhunter 580 e la Nomader/Trailhunter 720.

Quali caratteristiche distinguono la SWM Venturo T300 e la Stormbreaker V1200?

La Venturo T300 è uno scooter crossover progettato per combinare la praticità urbana con la possibilità di affrontare gite nel fine settimana, strade di montagna e viaggi a lunga distanza. La Stormbreaker V1200, invece, è una cruiser dedicata ai lunghi tragitti, con un motore bicilindrico a V da oltre un litro e uno stile classico ispirato alle bagger.

Quali prestazioni offrono i nuovi modelli SWM Powersports?

La Trailhunter 580 sviluppa 49 CV, dispone di una trasmissione CVT potenziata e può trainare fino a 800 kg. La Nomader/Trailhunter 720 raggiunge invece 55 CV, mantenendo la stessa capacità di traino e una trasmissione CVT potenziata. Entrambi sono pensati per affrontare percorsi fuoristrada.

Quali altri modelli SWM sono esposti a EICMA 2026?

Accanto alle quattro anteprime mondiali, lo stand SWM ospita la adventure Versante 550, gli scooter C-Fly 125 e C-Fly 200 per la mobilità urbana, il Venturo 125 in un allestimento particolare e il Vega 300 con pedana piatta, che abbina praticità e caratteristiche da maxi-scooter.

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