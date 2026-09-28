Stylmartin Reed: la nuova sneaker tecnica da moto per il 2027

Stylmartin, marchio d’abbigliamento tecnico per motociclisti, amplia la gamma di calzature con il lancio di Reed, la nuova sneaker tecnica che punta a unire l’estetica urbana e moderna alla funzionalità adeguata a soddisfare le esigenze di chi va in moto. La scarpa Reed, che apre la collezione 2027 di Stylmartin, è pensata per le mezze stagioni e per i mesi freddi. La nuova calzatura nasconde la sua elevata capacità di protezione in una sneaker dal look casual, dotata di silhouette alta e avvolgente sulla caviglia che combina estetica d’impatto con la capacità di garantire stabilità e supporto durante la guida.

Due versioni per due climi

La sneaker Stylmartin Reed è proposta in due varianti: WP e AIR. La versione WP ha tomaia in pelle nabuk idrorepellente nera, con inserto in microfibra sul collarino e membrana interna waterproof, quindi resistente a pioggia e umidità per garantire il massimo comfort nelle giornate piovose. La versione AIR invece mantiene la tomaia in nabuk e microfibra, questa volta però in color petrolio, mentre la fodera è in air mesh traspirante che la rende adatta anche ai climi più miti.

Protezione e grip

Sul fronte della sicurezza le nuove sneaker Stylmartin Reed dispongono di protezioni interne in PU per i malleoli e di paracambio in pelle tono su tono. La scarpa dispone poi di suola Vibram in EVA extra light, una speciale gomma leggerissima ma resistente, con disegno del battistrada “a carrarmato” che garantisce grip e stabilità sia sulla pedana del veicolo durante la guida sia negli spostamenti a piedi. A ulteriore vantaggio del comfort del motociclistica c’è anche il sottopiede antishock, anatomico e microforato.

Dettagli che contano

La chiusura con lacci, disponibili in due varianti cromatiche, permette di regolare la calzata di questa nuova scarpa di Stylmartin. Gli inserti riflettenti posteriori e laterali migliorano la visibilità quando la luce cala, mentre il discreto logo Stylmartin tono su tono, presente su parte laterale e posteriore, rende la calzatura indossabile per tante occasioni, anche quando non si esce in moto.

Prezzi e disponibilità

La nuova sneaker Stylmartin Reed, che sarà disponibile da inizio 2027 con taglie che vanno dal 39 al 47, viene proposta al pubblico al prezzo di 229 € per la versione WP e di 219 € per la variante AIR.

Domande frequenti su Stylmartin Reed

Che cos’è la Stylmartin Reed?

La Stylmartin Reed è una nuova sneaker tecnica da moto che combina un look urbano e casual con caratteristiche di protezione e comfort pensate per i motociclisti. Fa parte della collezione 2027 del marchio.

Quali protezioni offre la Stylmartin Reed?

La sneaker dispone di protezioni interne in PU sui malleoli e di un paracambio in pelle. La suola Vibram in EVA extra light offre inoltre grip e stabilità sia durante la guida sia negli spostamenti a piedi.

Qual è la differenza tra Stylmartin Reed WP e AIR?

La versione WP è dotata di membrana interna waterproof e tomaia in pelle nabuk idrorepellente, pensata per pioggia e umidità. La AIR utilizza invece una fodera in air mesh traspirante ed è indicata per i climi più miti.

Quanto costa la Stylmartin Reed e quando sarà disponibile?

La Stylmartin Reed sarà disponibile dall’inizio del 2027 nelle taglie dal 39 al 47. Il prezzo è di 229 euro per la versione WP e 219 euro per la versione AIR.

5/5 - (1 vote)