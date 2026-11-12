Stylmartin Gate: le scarpe da moto che sembrano sneaker, ma proteggono come stivaletti

Stylmartin, noto marchio di calzature tecniche attento alle esigenze dei motociclisti, presenta Gate, una nuova scarpa della gamma X-Mode dedicata a chi cerca versatilità, look contemporaneo e funzionalità tecnica. La nuova proposta di Stylmartin è pensata per accompagnare il motociclista in ogni situazione in cui possa trovarsi, dagli spostamenti quotidiani nel traffico cittadino nel consueto tragitto casa-lavoro alle gite fuori porta lontano dall’asfalto.

La Stylmartin Gate è stata progettata traendo ispirazione dalla sneaker, puntando su uno stile casual e moderno, pensato per l’uso di tutti i giorni. Sotto il look da scarpa “quotidiana” ci sono materiali e soluzioni costruttive di uno stivaletto moto, con tutte le caratteristiche di protezione, comfort e sicurezza di cui necessita chi è tutti i giorni in sella alla propria due ruote.

Due versioni per due diverse esigenze climatiche

La nuova scarpa Stylmartin Gate viene proposta in due versioni: WP e AIR. Gate WP, disponibile in color antracite, è pensata per affrontare le giornate fredde e il meteo instabile. La calzatura è dotata di tomaia in pelle nabuk idrorepellente, con membrana interna waterproof. La protezione è affidata agli inserti D3O sui malleoli, su entrambi i lati, e al paracambio in pelle. Inoltre la scarpa offre una calzata agevole grazie alla chiusura con lacci e zip laterale YKK, per calzare la scarpa senza fatica.

La Stylmartin Gate AIR, che applica la stessa filosofia progettuale della versione WP, è progettata per offrire il meglio col caldo, puntando su ventilazione e freschezza. Disponibile nelle colorazioni grigio e sabbia, la Gate AIR ha la tomaia in microfibra e tessuto knitted con applicazioni hot-melt e fodera in mesh traspirante che agevola la circolazione dell’aria.

Dotazioni comuni per Gate WP e Gate AIR

Entrambe le versioni della nuova Stylmartin Gate condividono la suola in gomma antiscivolo Michelin con intersuola in EVA Extra Light, una soletta anatomica, microforata e antishock, il taschino per i lacci, gli inserti riflettenti e un collarino alto e imbottito a protezione della caviglia.

Disponibilità e prezzi

Dotata di certificazione CE secondo la normativa EN 13634:2017, la scarpa Stylemartin Gate è disponibile nelle misure che vanno dal 39 al 48. Il suo arrivo sul mercato è previso per l’inizio del 2027, con un prezzo di 189 € per la Gate WP e di 169 € per la Gate AIR.

Quali sono le caratteristiche delle nuove scarpe da moto Stylmartin Gate?

Le Stylmartin Gate sono nuove scarpe tecniche da moto ispirate al design delle sneaker, pensate per unire stile casual, comfort e protezione. Sono dotate di inserti protettivi D3O sui malleoli, paracambio in pelle, suola antiscivolo Michelin e soletta anatomica antishock.

Qual è la differenza tra Stylmartin Gate WP e Gate AIR?

La Stylmartin Gate WP è progettata per affrontare freddo e pioggia, grazie alla tomaia in pelle nabuk idrorepellente e alla membrana waterproof interna. La Gate AIR è invece pensata per la stagione calda: utilizza una tomaia in microfibra e tessuto knitted e una fodera in mesh traspirante per favorire la ventilazione.

Quanto costano le nuove scarpe Stylmartin Gate?

Le nuove Stylmartin Gate saranno disponibili dall’inizio del 2027. Il prezzo è di 189 euro per la versione Gate WP e di 169 euro per la Gate AIR.

Le scarpe Stylmartin Gate sono certificate per l’utilizzo in moto?

Sì, entrambe le versioni sono certificate CE secondo la normativa EN 13634:2017, specifica per le calzature protettive per motociclisti. Sono inoltre dotate di protezioni D3O sui malleoli, inserti riflettenti e suola in gomma antiscivolo Michelin.