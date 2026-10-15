Sidi entra nel mondo delle maschere da moto: ecco i modelli Fulmen, Gravix e Gladius

Sidi, storico marchio italiano diventato punto di riferimento per le calzature da ciclismo e motociclismo, amplia il proprio raggio d’attività entrando per la prima volta nel settore delle maschere da moto con una collezione off-road composta da tre modelli: Fulmen, Gravis e Gladius.

Una linea di maschere da moto per le avventure in fuoristrada accomunate dal motto “Feet. Hands. Eyes. Control starts with vision” che sottolinea l’importanza per il pilota di leggere adeguatamente il terreno prima di affrontarlo, così la maschera, attraverso la vista, diventa il “terzo punto di controllo” dopo piedi e mani.

La linea di maschere da moto di Sidi è interamente sviluppata e prodotta in Italia e porta nell’eyewear lo stesso approccio che l’azienda trevigiana ha per scarpe e stivali tecnici, ovvero funzionalità, resistenza e integrazione con il resto dell’equipaggiamento, con colori e grafiche studiate per abbinarsi alle calzature.

Le tre maschere off-road di Sidi condividono le lenti certificate di categoria 0, 1 e 2, garantendo ampia visibilità e resistenza a graffi e urti durante la guida, oltre alla tecnologia Flow Core che gestisce i flussi d’aria anti-appannamento, mentre i layer di gomma Hyper Foam e l’elastico gommato ad alto grip garantiscono un’aderenza stabile anche in condizioni difficili. Tutta la gamma adotta il design OTG (Over The Glasses), che permette di indossare comodamente la maschera anche sopra gli occhiali da vista.

Fulmen, il top di gamma

Con un peso di appena 135 grammi, la maschera Sidi Fulmen (prezzo di 99 euro) è pensata per le sfide più dure. Include una lente specchiata Optix di categoria 2 e una trasparente di categoria 0 di serie per affrontare qualsiasi condizione di luce variabile, oltre alla tecnologia antigraffio Scyld integrata. La Fulmen dispone anche di ventilazione Flow Core e tecnologia Veyl che contrastano efficacemente l’appannamento, mentre l’imbottitura Hyper Foam a triplo strato assicura un fit compatto adattando in modo uniforme la pressione al casco.

Gravix e Gravix Smoke, versatilità totale

L’altro modello di Sidi è Gravix, che punta alla praticità d’utilizzo e si propone in due varianti sviluppate sulla stessa piattaforma, con imbottitura a doppio strato, stabilizzatori regolabili e cinturino in silicone antiscivolo. Gravix (59 euro) monta una lente trasparente di categoria 0, ideale per le uscite in moto con cielo coperto, nel sottobosco o con poca luce. Gravix Smoke (69 euro) ha invece una lente di categoria 1 per la luce variabile e dispone di design OTG.

Gladius e Gladius Smoke, l’ingresso nel mondo SIDI

I modelli Gladius, anch’essi in doppia versione, standard e Smoke, sono pensati come modelli entry-level, che si rivolgono a chi cerca una maschera leggera, affidabile e confortevole. La Sidi Gladius (39 euro) è dotata di lente trasparente di categoria 0 per le giornate nuvolose, mentre la Gladius Smoke (49 euro) monta una lente fumé di categoria 1 per una visione omogenea con luce variabile. Entrambi i modelli hanno un’imbottitura protettiva a doppio strato, elastico regolabile con silicone antiscivolo e struttura con design OTG compatibile con gli occhiali da vista.

Domande frequenti su nuove maschere da moto Sidi

Quali sono i nuovi modelli di maschere da moto Sidi?

Sidi debutta nel settore delle maschere da moto off-road con tre modelli: Fulmen, Gravix e Gladius. La gamma è pensata per diverse esigenze di guida e fasce di prezzo, dal modello top di gamma Fulmen alle proposte entry-level Gladius.

Quanto costano le maschere da motocross Sidi?

I prezzi partono da 39 euro per la Sidi Gladius e arrivano a 99 euro per la Fulmen. La gamma comprende anche Gladius Smoke a 49 euro, Gravix a 59 euro e Gravix Smoke a 69 euro.

Quali caratteristiche hanno le maschere off-road Sidi?

Le maschere Sidi sono progettate per offrire comfort, stabilità e visibilità durante la guida in fuoristrada. La gamma comprende lenti di diverse categorie, sistemi di ventilazione Flow Core per contrastare l’appannamento, imbottiture in gomma Hyper Foam e cinturini con silicone antiscivolo. Tutti i modelli adottano inoltre il design OTG, compatibile con gli occhiali da vista.

Qual è la differenza tra Sidi Fulmen, Gravix e Gladius?

La Fulmen è il modello top di gamma, con lente specchiata e lente trasparente incluse, oltre a tecnologie dedicate alla ventilazione e al comfort. Gravix punta sulla versatilità ed è disponibile con lente trasparente o fumé. Gladius è invece la proposta più accessibile della collezione, disponibile nelle versioni standard e Smoke, entrambe pensate per garantire leggerezza e praticità nell’utilizzo off-road.