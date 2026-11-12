Senke torna in Italia: a EICMA 2026 presenta sei nuove moto tra 125 e 400 cc

L’edizione 2026 di EICMA conclusasi nei giorni scorsi ha segnato il ritorno sul mercato italiano di Senke, il marchio motociclistico cinese che dopo qualche anno di pausa torna in Italia con una gamma strutturata e tutta nuova che punta su qualità costruttiva, contenuti tecnici e design aggressivo per conquistare principalmente i motociclisti più giovani. Forte di una solida esperienza industriale, con un polo produttivo di oltre 120.000 metri quadrati, e di un capillare rete commerciale presente in più di 60 Paesi, Senke arriva in Italia grazie al supporto di BIS che si occuperà della distribuzione nel nostro Paese.

La gamma di Senke per il mercato italiano conta sei modelli che spaziano dalle 125 cc, pensate per chi cerca una moto accessibile e versatile, alle più prestazionali 400 cc bicilindriche e con proposte che interpretano in maniera differente il mondo naked, Adventure e rétro.

Le 125: SK125-SF, SK125-K, SK125-KV

Per quanto riguarda le 125, Senke propone in in Italia tre nuovi modelli. La SK125-SF è la più essenziale e pragmatica, dotata di motore monocilindrico quattro tempi da 124,3 cc raffreddato ad aria, cambio a cinque marce, serbatoio da 14 litri ed un peso complessivo di 150 kg. Questo modello punta principalmente su semplicità e facilità di utilizzo.

Altro modello è la SK125-K, moto che alza il livello con un motore monocilindrico DOHC a quattro valvole raffreddato a liquido da 11 kW (15 CV) e cambio a sei rapporti. Si caratterizza per un look più muscoloso ed è pensata per chi vuole avvicinarsi al mondo delle naked.

A completare il terzetto delle 125 di Senke per il mercato italiano c’è la SK125-KV, modello che condivide la stessa base della SK125-K, che però viene interpretata in una chiave che guarda più al viaggio e alle lunghe percorrenze, dotandosi di parabrezza alto, protezioni e tris di valigie che ne fanno una piccola ed accessibile Adventure/Touring.

Le 400: SK400-KV, SK400-K, SK400-KG

Sopra la gamma delle 125 Senke propone la famiglia dei modelli di cilindrata maggiore, ovvero quelli dotati di motore bicilindrico Zongshen da 401 cc, che eroga 31,5 kW (43 CV) di potenza e 35 Nm di coppia massima. Sfruttando la stessa base meccanica, Senke lancia tre diverse declinazioni delle 400.

Il primo modello è la SK400-KV, moto Adventure che esprime la sua vocazione per la guida in fuoristrada con la presenza di valigie rigide, parabrezza e protezioni. C’è poi la SK400-K, una naked compatta e sportiva, con una configurazione più stradale e priva delle sovrastrutture della SK400-KV, vantando un peso di 171 kg a secco. In ultimo troviamo la SK400-KG, roadster che si distingue per l’anima retrò, con serbatoio dalle forme classiche, faro tondo e sella dal disegno tradizionale, unita a elementi tecnici e stilistici moderni.

Quali moto Senke arrivano in Italia nel 2026?

Senke torna sul mercato italiano con sei modelli presentati a EICMA 2026: tre 125 cc, ovvero SK125-SF, SK125-K e SK125-KV, e tre 400 cc, SK400-KV, SK400-K e SK400-KG.

Quanto sono potenti le nuove moto Senke 400?

Le nuove Senke 400 montano un motore bicilindrico Zongshen da 401 cc, capace di erogare 31,5 kW, pari a circa 43 CV, e una coppia massima di 35 Nm. La stessa base meccanica viene utilizzata sulle tre versioni Adventure, naked e roadster rétro.

Quali sono le differenze tra le Senke SK400-KV, SK400-K e SK400-KG?

Le tre moto condividono il motore bicilindrico da 401 cc, ma hanno caratteristiche differenti. La SK400-KV è una Adventure equipaggiata con valigie rigide, parabrezza e protezioni; la SK400-K è una naked dall’impostazione più sportiva e stradale; la SK400-KG è invece una roadster rétro, caratterizzata da faro tondo, serbatoio classico e sella tradizionale.

Chi importerà e distribuirà le moto Senke in Italia?

Il ritorno di Senke sul mercato italiano avviene grazie alla collaborazione con BIS, che si occuperà della distribuzione dei modelli nel nostro Paese. La gamma comprende proposte di diversa cilindrata e impostazione, rivolte soprattutto ai motociclisti alla ricerca di moto accessibili e dal design distintivo.