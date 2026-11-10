Segway debutta nelle moto elettriche a EICMA 2026 con Orca, Serie X e X cruiser

Dopo essersi fatta conoscere nel settore dei monopattini e degli innovativi mezzi autobilanciati, il costruttore cinese Segway amplia il proprio raggio d’azione presentando, in occasione di EICMA 2026, le sue prime motociclette elettriche, che si declinano in una proposta a tre vie con Orca Concept, Serie X e X cruiser, con obiettivi aziendali e target di mercato differenti per ognuno di essi.

Orca Concept, lo sguardo al futuro

Al Salone delle ruote di Milano Segway ha svelato Orca Concept, prototipo di maxi-scooter elettrico ad alte prestazioni che guarda al futuro, tracciando la strada verso un possibile modello di serie. Questo grande scooter del marchio cinese dispone di un’architettura a 800 V, il telaio CTB che integra la batteria nella struttura e lo smorzamento CDC multimodale. Gli obiettivi dichiarati del concept è un’autonomia massima di 300 km ed un’accelerazione 0-100 km/h in 4,5 secondi. Per quanto riguarda il design, che porta la firma di Hardline27, fondata da Sasha Selipanov, il maxi-scooter è caratterizzato da linee nette, spigolose e decise che contribuiscono a un look grintoso e sportivo.

Serie X, il banco di prova

La Segway Serie X è una gamma di moto pensata per fuoristrada e rally, che comprende i modelli Xaber X1000, Xaber 350, Xaber 300 (USA), Xaber 300 DS (Europa) e Xyber, quest’ultima già commercializzata sul mercato degli Stati Uniti. Nello sviluppo di queste moto per l’off-road più spinto un contributo importante lo fornisce l’esperienza alla Dakar del Segway Dakar Rally Factory Team, che ora avrà anche il supporto di Michelin come sponsor tecnico ufficiale. La Dakar diventa così un vero e proprio laboratorio a cielo aperto, dove pneumatici e moto vengono messi duramente alla prova da lunghe distanze, carichi prolungati e sbalzi di temperatura.

X cruiser, la moto con la sicurezza da auto

Ad EICMA ha debuttato anche la Segway X cruiser, l’unico modello per il momento con produzione in serie confermata, che sarà lanciato sia in Cina che in Europa tra il 2027 e il 2028. Si tratta di una moto “coperta” con una struttura protettiva che offre una maggior livello di sicurezza, con quest’ultima che è ispirata a quella tradizionalmente garantita dalle auto, disponendo tra le altre cose di più protezione dagli urti, sistema di rilevamento dell’angolo cieco (BSD) e tecnologia di avviso di cambio corsia (LCW) di serie. La X cruiser ha un’autonomia che sfiora i 200 chilometri, con la versione per il mercato europeo che supporta la ricarica AC Type 2 da 4,5 kW. Nella dotazione del veicolo troviamo ruote da 15 e 14 pollici con Michelin City Grip, display TFT da 10,25 pollici e bauletto opzionale da 55 litri di capacità.

Quali sono le prime moto elettriche presentate da Segway a EICMA 2026?

Segway ha presentato tre progetti distinti: Orca Concept, un maxi-scooter elettrico ad alte prestazioni; la Serie X, una gamma di moto dedicate all’off-road e ai rally; e la X cruiser, una moto elettrica con struttura protettiva e tecnologie di sicurezza ispirate al mondo automobilistico.

Qual è l’autonomia delle nuove moto elettriche Segway?

L’autonomia dichiarata varia in base al modello. L’Orca Concept punta a raggiungere i 300 km con una singola carica, mentre la X cruiser promette un’autonomia che sfiora i 200 km. Per i modelli della Serie X non sono stati indicati dati complessivi di autonomia.

Quando arriverà sul mercato la Segway X cruiser?

La Segway X cruiser è l’unico modello presentato a EICMA 2026 per il quale è stata confermata la produzione in serie. Il lancio commerciale è previsto tra il 2027 e il 2028, sia in Cina che in Europa.

Cosa distingue la Segway X cruiser dalle altre moto elettriche?

La caratteristica principale della X cruiser è la struttura protettiva, progettata per offrire un livello di sicurezza superiore rispetto a quello di una motocicletta tradizionale. La dotazione comprende anche sistemi di assistenza alla guida come il rilevamento dell’angolo cieco (BSD) e l’avviso di cambio corsia (LCW), oltre alla ricarica AC Type 2 da 4,5 kW nella versione europea.