A poco più di un mese dal Natale e con le feste alla porte, Acerbis propone una ricca e variegata selezione di prodotti per motociclisti di ogni disciplina, dal cross al touring, sia per i più esperti che per i più giovani. Caschi, giacche, protezioni, intimo termico, maschere e zaini, c’è un po’ di tutto nella “guida ai regali” firmata Arcebis che unisce innovazione, comfort e design, suggerendoci utili idee per far felici gli appassionati delle due ruote.

Per la strada

Nel catalogo Acerbis troviamo la giacca sport-touring Quartz (349,95 euro) che punta sulla versatilità e sul comfort grazie a costruzione a tre strati con membrana impermeabile e gilet termico removibile che consentono di adattare la giacca alle condizioni meteo, ampie prese d’aria, protezioni di livello 2 e certificazione Classe AA. D’impostazione più urbana è la giacca Loky (179,95 euro), in tessuto elasticizzato idrorepellente, Classe AA e predisposta per il paraschiena. Sempre dedicato alla mobilità urbana, c’è il casco Jet Aria EVO Metallic (109,95 euro), omologato ECE 22.06, con visierine parasole integrata e predisposizione per interfoni.

Contro freddo e pioggia

Per chi viaggia in moto o in scooter tutto l’anno, un regalo utile è il completo antipioggia Rain Soft Touch (119,95 euro) composto da giacca e pantaloni in tessuto ad alta impermeabilità, con cuciture termosaldate e inserti riflettenti. Per le uscite durante l’inverno ci sono poi i guanti CE Crossover Winter WP (89,95 euro) che uniscono imbottitura Thinsulate da 200 gr., membrana Hipora e inserti touchscreen. A completare l’equipaggiamento invernale, la maglia termica X-Body Winter 2.0 (49,95 euro), in polipropilene, che garantisce un efficace isolamento termico e una rapida asciugatura.

Per l’off-road

Rivolgendosi agli appassionati delle avventure off-road, Acerbis propone la maschera Vulcan Mirror (84,95 euro), dotata di lente a specchio con sgancio rapido, trattamento anti-appannamento, compatibilità con gli occhiali da vista e protezione naso removibile. Ci sono poi le calze tecniche MX Impact (21,95 euro) che dispongono di specifiche zone rinforzate su stinco e malleolo, utili sia per le uscite in moto che per la pratica di sport invernali.

Zaino e accessori giovani piloti

Nella gamma di proposte dell’azienda bergamasca c’è anche lo zaino impermeabile X-Water 28L (72,95 euro), pensato specificatamente per motociclisti, biker ed e-biker, con cuciture termosaldate e cerniere resistenti all’acqua. Per i più giovani appassionati di off-road, Acerbis propone la pettorina P035 Kid L1 (99,95 euro), certificata CE EN 1621, che vanta una struttura rigida ventilata a nido d’ape e regolazioni Easy-Fit adattabili per assecondare la crescita del rider.

Cosa regalare a un motociclista per Natale?

Tra le idee regalo Acerbis ci sono caschi, giacche da moto, guanti invernali, protezioni, maschere off-road, intimo termico e zaini impermeabili. La scelta dipende dal tipo di moto utilizzata e dalla disciplina praticata.

Quali sono i regali Acerbis più indicati per chi usa la moto in inverno?

Per affrontare freddo e pioggia, Acerbis propone il completo antipioggia Rain Soft Touch, i guanti Crossover Winter WP e la maglia termica X-Body Winter 2.0. Sono prodotti pensati per migliorare comfort e protezione durante gli spostamenti invernali.

Quali idee regalo Acerbis scegliere per gli appassionati di motocross e off-road?

Per chi pratica fuoristrada, tra le proposte ci sono la maschera Vulcan Mirror, le calze tecniche MX Impact e la pettorina P035 Kid L1, quest’ultima dedicata ai giovani piloti.

Quanto costano i regali di Natale proposti da Acerbis?

La selezione Acerbis comprende prodotti con prezzi per diverse fasce di budget: si parte dai 21,95 euro delle calze tecniche MX Impact e si arriva ai 349,95 euro della giacca Quartz. Sono disponibili anche accessori e abbigliamento con prezzi intermedi, adatti a diverse esigenze dei motociclisti.