Piaggio: Typhoon, Beverly e Medley in primo piano ad EICMA 2026

EICMA 2026 è entrata ormai nel vivo e da domani sarà aperta anche al pubblico, per il consueto bagno di folla per osservare da vicino tutte le novità proposte dai vari marchi. Tra quelli protagonisti c’è, ovviamente, anche Piaggio, con una serie di nuovi modelli e di aggiornamenti: dal nuovo Typhoon 125, passando per gli aggiornamenti di Beverly e Medley. In un’edizione speciale, in cui si celebrano anche i 20 anni dell’iconico e rivoluzionario MP3.

Il nuovo Piaggio Typhoon 125

In primo piano c’è il lancio del nuovo Typhoon 125, lo scooter dedicato alla mobilità urbana, che si evolve con un design ancora più moderno, dotazioni tecnologiche avanzate ed un’esperienza di guida migliorata. Ma confermando quelle che sono da sempre i tratti che lo contraddistinguono, come il frontale a “becco d’anatra”, lo scudo protettivo e filante e le grandi ruote. La pedana piatta conferma la praticità ed aumenta la già elevata capacità di carico del sottosella.

Il cruscotto è un nuovo strumento TFT, completamente digitale, sul quale è anche possibile visualizzare tutte le funzionalità dello smartphone collegabile col sistema Piaggio MIA. Il cuore del Typhoon è il telaio realizzato in tubi di acciaio ad alta resistenza, una cellula robusta che accoglie il motore monocilindrico da 125 cc, un 4 tempi omologato Euro 5+. Le sospensioni posteriori (regolabili su 4 posizioni) e la forcella con 68 mm di escursione compongono una ciclistica solida e affidabile, per poter guidare questo scooter su ogni superficie.

Il Beverly si aggiorna

Il marchio italiano rinnova anche la gamma Beverly all’appuntamento milanese, nelle varianti 310 e 400, con un aggiornamento estetico e tecnologico. Il proiettore e gli indicatori di direzione anteriori, entrambi full LED, sono impreziositi da nuove cornici nere, mentre è completamente nuova la “cravatta” sullo scudo dallo stile più moderno. Nuovi sono anche i cerchi ruota, dal design più sportivo e più leggeri dei precedenti, a beneficio della maneggevolezza.

Anche a livello tecnologico c’è un passo avanti, con la nuova strumentazione TFT a colori da 6,88 pollici, più ampia e, quindi, più facile da consultare, anche al buio. Ed è presente anche la connessione con lo smartphone. Per chiudere, il Beverly 2027 propone anche un nuovo maniglione posteriore con supporto del bauletto integrato che non necessita di piastre aggiuntive per il montaggio. Aumentando così la funzionalità e la praticità di questo mezzo.

Le novità per il Medley

Per concludere la panoramica di novità targate Piaggio c’è l’aggiornamento del Medley, nelle varianti 125 e 250. Un modello che unisce i vantaggi di uno scooter agile e leggero con quelli di un modello a ruota alta dalle dimensioni e prestazioni superiori. Le novità per il 2027 propongono una nuova cornice del proiettore verniciata in nero nello scudo ed un nuovo elemento verticale metallico, dal look inedito e verniciata anch’essa in nero. Nuovi sono anche i cerchi.

Per quanto riguarda la tecnologia, è presente una nuova strumentazione TFT a colori da 5 pollici, chiara e visibile in ogni condizione e ricca di indici utili negli spostamenti quotidiani. È di serie anche il nuovo supporto del bauletto posteriore, che consente il montaggio senza l’aggiunta di ulteriori piastre di fissaggio. Sempre restando in tema tecnologico, è di serie anche la funzione ‘Start&Stop’, che spegne il motore durante le soste e riduce così i consumi.

Quali sono le principali novità Piaggio presentate a EICMA 2026?

Piaggio porta alla rassegna milanese il nuovo Typhoon 125 e gli aggiornamenti 2027 delle gamme Beverly e Medley. Il marchio celebra inoltre i 20 anni dell’MP3, uno dei modelli più iconici della propria storia.

Quali caratteristiche offre il nuovo Piaggio Typhoon 125?

Il nuovo Typhoon 125 si rinnova nel design e nella tecnologia, mantenendo elementi distintivi come il frontale a becco d’anatra, lo scudo protettivo e le grandi ruote. Tra le novità spiccano la strumentazione TFT completamente digitale, la connettività con smartphone tramite Piaggio MIA e il motore monocilindrico 125 cc a quattro tempi omologato Euro 5+.

Come cambia la gamma Piaggio Beverly per il 2027?

Le versioni 310 e 400 ricevono aggiornamenti estetici, con nuove cornici nere per i gruppi ottici full LED, una cravatta ridisegnata e cerchi più leggeri. Arriva anche una nuova strumentazione TFT a colori da 6,88 pollici, con connessione smartphone, e un maniglione posteriore con supporto bauletto integrato.

Quali aggiornamenti interessano il Piaggio Medley 125 e 250?

Il Medley 2027 introduce nuovi dettagli estetici, tra cui la cornice nera del proiettore e un elemento verticale metallico sullo scudo. La strumentazione TFT a colori passa a 5 pollici. Di serie sono previsti anche il supporto integrato per il bauletto e il sistema Start&Stop, che spegne il motore durante le soste contribuendo a ridurre i consumi.

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