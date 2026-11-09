Moto Morini X-Cape 700 Red Edition: nuova versione in arrivo nel 2027

La gamma di Moto Morini si prepara al 2027 con una novità che riguarda la X-Cape 700, l’adventure di media cilindrata, che, insieme a diversi altri modelli del marchio italiano, è stata protagonista a EICMA 2026. La novità è la Moto Morini X-Cape 700 Red Edition, nuova versione che si distingue per la livrea Smoky Anthracite abbinata a cerchi a raggi rossi che caratterizzano la ruote, proponendo un dettaglio cromatico accesso che regala più grinta ed esclusività alla moto che mantiene le peculiarità che conosciamo.

Dotazione top con pneumatici Pirelli Scorpion Rally STR

La X-Cape 700 Red Edition si affianca alla Gold Edition, versione della gamma con la quale ne condivide la dotazione, disponendo di sella e manopole riscaldate, Traction Control, cavalletto centrale e dashcam frontale con gestione via smartphone. Le ruote a raggi di colore rosso della Red Edition montano pneumatici Pirelli Scorpion Rally STR, più coerenti con la vocazione off-road e lo spirito avventuroso della moto.

Base tecnica confermata

La Moto Morini X-Cape 700 Red Edition è spinta dal motore bicilindrico da 693 cc, omologato Euro 5+, che sviluppa 70 CV, capace di fornire una risposta fluida e progressiva. La ciclistica abbina telaio in acciaio e forcellone in alluminio, con ruote da 19 pollici all’anteriore e da 17 pollici al posteriore, che consentono di ottenere un buon compromesso tra precisione su asfalto e capacità di affrontare lo sterrato. A completare il quadro ci sono forcelle Kayaba completamente regolabili, freni Brembo con ABS Bosch disinseribile, frizione antisaltellamento, sensore di pressione pneumatici, fari full LED e cupolino regolabile. La X-Cape 700 è inoltre dotata di manubrio regolabile su tre posizioni, strumentazione con schermo TFT da 7 pollici che integra navigazione tramite app e prese USB e USB-C.

Tanti accessori disponibili

In aggiunta a sella e manopole riscaldate, che sulla Red Edition sono presenti di serie, Moto Morini propone una serie di accessori originali, disponibili in optional, per arricchire e personalizzare ulteriormente la X-Cape 700, tra i quali ci sono il tris di valigie in alluminio, barre paramotore, paracoppa, pararadiatore, cupolino maggiorato, sella ribassata e rialzata, sella Rally e impianto di scarico SC Project.

Versioni e prezzi

Fino al 31 dicembre 2026 è attiva l’iniziativa promozionale di Moto Morini che consente di beneficiare di uno sconto fino a 700 euro sulle versioni attualmente in gamma della X-Cape 700. La versione con cerchi in lega, disponibile solo nella colorazione Black Ebony, viene proposta a 6.490 €, anziché 7.190 € come da listino; quella con cerchi a raggi a 6.890 €, invece di 7.590 €, e la Gold Edition a 7.400 €, rispetto a 7.940 € di listino. La Moto Morini X-Cape 700 Red Edition arriverà nel 2027, completando la gamma dell’adventure italiana che fonda la sua proposta sul rapporto tra contenuti tecnici di livello e prezzo competitivo.

Domande frequenti Moto Morini X-Cape 700 Red Edition

Quando arriva la Moto Morini X-Cape 700 Red Edition?

La nuova Moto Morini X-Cape 700 Red Edition arriverà nel corso del 2027. Presentata a EICMA 2026, si affiancherà alla Gold Edition e alle altre versioni già presenti nella gamma dell’adventure italiana.

Quali sono le novità della Moto Morini X-Cape 700 Red Edition?

La principale novità è estetica: la Red Edition si distingue per la livrea Smoky Anthracite abbinata ai cerchi a raggi rossi. La dotazione comprende anche sella e manopole riscaldate, Traction Control, cavalletto centrale e dashcam frontale con gestione tramite smartphone. Sono inoltre previsti pneumatici Pirelli Scorpion Rally STR.

Quanti CV ha la Moto Morini X-Cape 700?

La Moto Morini X-Cape 700 è equipaggiata con un motore bicilindrico da 693 cc, omologato Euro 5+, che sviluppa 70 CV. La ciclistica prevede telaio in acciaio, forcellone in alluminio, forcelle Kayaba regolabili e impianto frenante Brembo con ABS Bosch disinseribile.

Quanto costa la Moto Morini X-Cape 700?

I prezzi della gamma X-Cape 700 partono da 6.490 euro per la versione con cerchi in lega, in promozione fino al 31 dicembre 2026. La versione con cerchi a raggi costa 6.890 euro, mentre la Gold Edition è proposta a 7.400 euro. Il prezzo della nuova Red Edition non è stato ancora comunicato.