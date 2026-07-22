Moto Morini X-Cape 700 e X-Cape 1200: nuove promozioni e prezzi più convenienti

Moto Morini rilancia la gamma X-Cape con alcune novità promozionali che rendono le moto del marchio italiano ancora più attrattive e competitive. I modelli ad essere coinvolti delle nuove iniziativa commerciali del costruttore sono la X-Cape 700 e la X-Cape 1200, due moto pensate per interpretare il viaggio in modo diverso, ma accomunate dalla stessa vocazione all’esplorazione. Nello specifico le condizioni vantaggiose sulla gamma X-Cape si concretizzano nei vantaggi fino a 700 euro sull’acquisto della X-Cape 700 e nel nuovo prezzo di 12.990 € della X-Cape 1200.

X-Cape 700: vantaggio cliente fino a 700 €

La Moto Morini X-Cape 700, mezzo versatile, accessibile e pronto ad affrontare ogni percorso, è progettata per offrire l’equilibrio ottimale tra comfort, prestazioni e piace di guida. La X-Cape 700, che è tra i modelli adventure più apprezzati del marchio, è spinta da un moderno motore bicilindrico parallelo da 693 cc che sviluppa 70 CV di potenza, abbinato a ciclistica sviluppata per garantire sicurezza, controllo e divertimento in ogni contesto di guida.

La X-Cape 700, caratterizzata da un posizione di guida ergonomica che garantisce comfort e controllo per affrontare al meglio anche i viaggi più lunghi, vanta una ricca dotazione tecnologica e funzionale che comprende il display TFT a colori da 7 pollici, la connettività Bluetooth, l’impianto frenante Brembo con ABS disinseribile, il parabrezza regolabile e un comparto sospensioni completamente regolabile. Grazie alla promozione, valida fino al 30 settembre 2026, è possibile acquistare la X-Cape 700 ad un prezzo di 6.490 € con un vantaggio di 700 € per la moto equipaggiata con cerchi in lega a raggi neri e di 500 € per la versione Gold Edition.

X-Cape 1200 al prezzo di 12.990 €

Per quanto riguarda invece la Moto Morini X-Cape 1200, la maxi-enduro stradale che coniuga prestazioni elevate, ricca dotazione e ciclistica evoluta, la novità riguarda il nuovo prezzo di listino che scende a 12.990 €. Tale posizionamento rende la maxi-adventure italiana un’opportunità ancora più competitiva e interessante.

La X-Cape 1200 è equipaggiata dal motore bicilindrico a V da 1.187 cc, capace di erogare 129 CV, affiancato da un evoluto pacchetto elettronico che comprende riding mode, controllo di trazione, ABS cornering, cruise control, quickshifter e un display TFT di ultima generazione con connettività integrata. Moto pensata per unire sicurezza, comfort e piacere di guida sia nel turismo a lungo raggio che nell’utilizzo quotidiano, la X-Cape 1200 dispone anche di telaio ottimizzato per garantire precisione e stabilità, posizione di guida ergonomica e sospensioni completamente regolabili.