Moto Morini X-Cape 700 e X-Cape 1200: nuove promozioni e prezzi più convenienti

Fino a 700 € di vantaggi sulla X-Cape 700 e nuova prezzo di 12.990 € per la X-Cape 1200

di Gaetano Scavuzzo 22 Luglio, 2026
Moto Morini X-Cape 700 e X-Cape 1200: nuove promozioni e prezzi più convenientiMoto Morini X-Cape 700 e X-Cape 1200: nuove promozioni e prezzi più convenienti

Moto Morini rilancia la gamma X-Cape con alcune novità promozionali che rendono le moto del marchio italiano ancora più attrattive e competitive. I modelli ad essere coinvolti delle nuove iniziativa commerciali del costruttore sono la X-Cape 700 e la X-Cape 1200, due moto pensate per interpretare il viaggio in modo diverso, ma accomunate dalla stessa vocazione all’esplorazione. Nello specifico le condizioni vantaggiose sulla gamma X-Cape si concretizzano nei vantaggi fino a 700 euro sull’acquisto della X-Cape 700 e nel nuovo prezzo di 12.990 € della X-Cape 1200.

X-Cape 700: vantaggio cliente fino a 700 €

La Moto Morini X-Cape 700, mezzo versatile, accessibile e pronto ad affrontare ogni percorso, è progettata per offrire l’equilibrio ottimale tra comfort, prestazioni e piace di guida. La X-Cape 700, che è tra i modelli adventure più apprezzati del marchio, è spinta da un moderno motore bicilindrico parallelo da 693 cc che sviluppa 70 CV di potenza, abbinato a ciclistica sviluppata per garantire sicurezza, controllo e divertimento in ogni contesto di guida. 

Moto Morini X-Cape 700

La X-Cape 700, caratterizzata da un posizione di guida ergonomica che garantisce comfort e controllo per affrontare al meglio anche i viaggi più lunghi, vanta una ricca dotazione tecnologica e funzionale che comprende il display TFT a colori da 7 pollici, la connettività Bluetooth, l’impianto frenante Brembo con ABS disinseribile, il parabrezza regolabile e un comparto sospensioni completamente regolabile. Grazie alla promozione, valida fino al 30 settembre 2026, è possibile acquistare la X-Cape 700 ad un prezzo di 6.490 € con un vantaggio di 700 € per la moto equipaggiata con cerchi in lega a raggi neri e di 500 € per la versione Gold Edition. 

X-Cape 1200 al prezzo di 12.990 €

Per quanto riguarda invece la Moto Morini X-Cape 1200, la maxi-enduro stradale che coniuga prestazioni elevate, ricca dotazione e ciclistica evoluta, la novità riguarda il nuovo prezzo di listino che scende a 12.990 €. Tale posizionamento rende la maxi-adventure italiana un’opportunità ancora più competitiva e interessante.

Moto Morini X-Cape 1200

La X-Cape 1200 è equipaggiata dal motore bicilindrico a V da 1.187 cc, capace di erogare 129 CV, affiancato da un evoluto pacchetto elettronico che comprende riding mode, controllo di trazione, ABS cornering, cruise control, quickshifter e un display TFT di ultima generazione con connettività integrata. Moto pensata per unire sicurezza, comfort e piacere di guida sia nel turismo a lungo raggio che nell’utilizzo quotidiano, la X-Cape 1200 dispone anche di telaio ottimizzato per garantire precisione e stabilità, posizione di guida ergonomica e sospensioni completamente regolabili. 

Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in Notizie

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment Login

POTREBBE INTERESSARTI

Ultime news

Foto

Guanti estivi Held 2026Cyclone RX2 2026Norton Atlas KTM Orange ParadeHonda CRF450R 2027 - Kit plastiche AcerbisKove 625x Pro 2026 Tutte le foto