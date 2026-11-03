Moto Morini: la rinnovata gamma per celebrare i 90 anni ad EICMA 2026

L’edizione 2026 di EICMA è particolare per Moto Morini. L’azienda italiana, infatti, festeggerà l’anno prossimo i suoi 90 anni di storia e l’evento milanese è perfetto per celebrare la ricorrenza, con uno sguardo a quanto fatto nel passato, ma soprattutto proiettandosi verso il futuro. Presentando dei nuovi modelli in anteprima, come i ritorni degli iconici nomi Camel e Coguaro su due moto svelate per la prima volta, ma anche gli aggiornamenti della gamma X-Cape.

“Novant’anni di storia rappresentano un patrimonio di cui siamo profondamente orgogliosi, ma anche una responsabilità – sono le parole di Alberto Monni, general manager del marchio, durante la conferenza stampa all’appuntamento aperto oggi a Rho Fiera Milano – La nostra storia è fatta di persone, intuizioni, competenze e motociclette che hanno contribuito a costruire l’identità di Moto Morini. Ed è con questo passaporto che varchiamo la soglia del futuro”.

Il ritorno di due nomi iconici

Lo sguardo al futuro, senza dimenticare il passato. E, così, tornano due nomi iconici su nuovi modelli del marchio di Trivolzio. La Moto Morini Camel apre un nuovo capitolo nello sviluppo della gamma Adventure, con l’ingresso nel segmento dei modelli di media cilindrata con ruota da 21 pollici. Il richiamo ad una delle moto più riconoscibili del marchio, protagonista anche alla Parigi-Dakar, è anche estetico, con la livrea color sabbia, impreziosita da sovrastrutture nere e grafiche laterali, oppure i cerchi a raggi tubeless tipici dei modelli per l’avventura.

Questa moto è spinta dal primo motore bicilindrico parallelo frontemarcia sviluppato internamente da Moto Morini, con una cilindrata di 670 cc ed una potenza di 82 CV e 70 Nm di coppia. Tra gli altri elementi protagonisti troviamo il sistema di controllo elettronico ride-by-wire con diverse modalità di guida, controllo di trazione, cruise control e ABS escludibile per l’off-road.

Un altro nome storico del marchio è Coguaro, utilizzato in una moto proposta tra fine anni ’80 ed inizio anni ’90, nelle cilindrate 350 e 500cc. Ora ritorna su un nuovo modello, puntando su una maggiore accessibilità alla guida sui fondi non asfaltati, ma senza perdere le caratteristiche stradali. La ruota anteriore da 21 pollici, abbinata a quella posteriore da 18 pollici, racconta chiaramente la sua vocazione. Basata sulla stessa piattaforma della Kanguro 300, è spinta da un monocilindrico quattro tempi da 292 cc, con una potenza di 34 CV e 27 Nm di coppia massima.

Le novità targate X-Cape

L’azienda italiana propone anche l’evoluzione della gamma X-Cape, con l’arrivo di altre due proposte per i 2027. La X-Cape 700 si presenta anche nella variante Red Edition, caratterizzata dai cerchi anodizzati rossi e da una grafica dedicata, in tonalità Grigio Opaco. La X-Cape 1200, invece, debutta nella versione Anniversary, con il logo dedicato alla ricorrenza sulle carene laterali, lo schema bicolore bianco e rosso, i cerchi color oro e una dotazione full optional, con tris di valigie, parabrezza maggiorato, bumper di protezione e paracoppa specifico in alluminio.

Quali sono le principali novità presentate da Moto Morini a EICMA 2026?

In occasione dei 90 anni dalla fondazione, che saranno celebrati nel 2027, Moto Morini ha presentato due nuovi modelli che riportano in gamma i nomi storici Camel e Coguaro. Accanto a queste anteprime arrivano anche gli aggiornamenti della famiglia X-Cape, con nuove varianti per la 700 e la 1200.

Quali sono le caratteristiche della nuova Moto Morini Camel?

La Camel entra nel segmento Adventure di media cilindrata con ruota anteriore da 21 pollici. È equipaggiata con un bicilindrico parallelo da 670 cc, sviluppato internamente, capace di erogare 82 CV e 70 Nm. La dotazione comprende ride-by-wire, modalità di guida, controllo di trazione, cruise control e ABS disattivabile per l’off-road.

Come si presenta la nuova Moto Morini Coguaro?

Riprende un nome utilizzato dal marchio tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio degli anni Novanta. È basata sulla piattaforma della Kanguro 300 e monta un monocilindrico quattro tempi da 292 cc, con 34 CV e 27 Nm. Le ruote da 21 pollici all’anteriore e 18 al posteriore ne evidenziano la vocazione fuoristradistica.

Quali aggiornamenti interessano la gamma X-Cape?

La X-Cape 700 arriva nella variante Red Edition, con cerchi anodizzati rossi e grafica dedicata. La X-Cape 1200 debutta invece in versione Anniversary, con livrea bianca e rossa, cerchi dorati e dotazione full optional, comprensiva di tris di valigie e protezioni specifiche.

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