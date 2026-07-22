Moto Morini Calibro Bagger 2026: nuovo stile per la custom touring

La Moto Morini Calibro Bagger si aggiorna, con l’arrivo del nuovo Model Year. La custom touring del marchio italiano propone la nuova colorazione Garage Gray, per esaltare lo stile, ed il nuovo display TFT digitale di serie. Non cambia, invece, la parte tecnico per una moto sempre spinta dal motore bicilindrico in linea da 700 cc ed equipaggiata con impianto frenante ABS Bosch. Il rinnovato modello è già disponibile nelle concessionarie, a 8.190 euro (f.c.).

Le novità

Entrando più nel dettaglio delle novità disponibili, la Calibro Bagger presenta la nuova colorazione Garage Grey, una tonalità sofisticata, per sottolineare le proporzioni muscolose e il carattere distintivo del modello. Le superfici della carrozzeria, abbinate alle finiture curate nei dettagli, valorizzano il design sviluppato dal Centro Stile Italiano Moto Morini.

L’altro aggiornamento riguarda la tecnologia e l’arrivo della nuova strumentazione TFT digitale. Il display consente una gestione intuitiva delle informazioni di viaggio e integra la navigazione tramite l’App Carbit Ride, permettendo di pianificare e seguire i propri itinerari con maggiore comodità. La connessione con lo smartphone consente, inoltre, di gestire chiamate e musica direttamente durante la guida, in maniera più confortevole e sicura.

Le caratteristiche

La Calibro Bagger è un modello dedicato sia agli spostamenti quotidiani sia alle percorrenze più lunghe, con la sua anima touring e la posizione di guida ribassata. La moto è equipaggiata di serie con il batwing anteriore e con le borse laterali rigide da 19 litri, in modo da poter trasportare i propri bagagli. Per una personalizzazione ancora più completa, è inoltre disponibile la gamma di accessori originali Moto Morini dedicati al modello, che comprende: schienalino con portapacchi, borsa posteriore morbida, plexi maggiorato, copri sella e pedane arretrate.

Come dicevamo, questo modello è spinto dal motore bicilindrico in linea da 700 cc, con una trasmissione finale a cinghia, per una guida più silenziosa ed un aumento del comfort di marcia. In primo piano, c’è anche la sicurezza, con un impianto frenante composto da un disco anteriore da 320 mm con pinza flottante a due pistoncini e da un disco posteriore da 255 mm, entrambi assistiti da ABS Bosch. Gli pneumatici a spalla larga garantiscono un elevato livello di aderenza, mentre la ciclistica propone telaio a doppia culla in acciaio, cerchi in lega tubeless da 18 pollici all’anteriore e 16 pollici al posteriore e doppio ammortizzatore posteriore.

Uscita e prezzo

La rinnovata Moto Morini Calibro Bagger, nel MY 2026, è già disponibile nelle concessionarie del marchio italiano, con un listino prezzi pari a 8.190 euro (f.c.).

La storia

Moto Morini è uno dei marchi più rappresentativi della storia motociclistica italiana, nato nel 1937 a Bologna per iniziativa di Alfonso Morini. Inizialmente l’azienda si dedicò alla produzione di motocarri e motocicli di piccola cilindrata, ma dopo la Seconda guerra mondiale conquistò rapidamente notorietà con modelli innovativi e affidabili.

Negli anni Cinquanta e Sessanta il marchio visse un periodo di grande successo grazie a moto come la 175 Turismo e la celebre Corsaro, capaci di unire prestazioni, qualità costruttiva e sportività. Moto Morini si fece apprezzare anche nelle competizioni, dove ottenne importanti risultati con il leggendario monocilindrico 250 e con piloti come Giacomo Agostini, prima del suo passaggio alla MV Agusta.

Il modello più iconico arrivò nel 1973: la 3½, progettata dall’ingegnere Franco Lambertini, con il suo innovativo motore bicilindrico a V di 72 gradi. Una moto diventata un punto di riferimento per tecnologia, equilibrio dinamico e piacere di guida, ancora oggi considerata una delle più importanti della produzione italiana.

Dopo diversi cambi societari e un periodo di difficoltà, Moto Morini è tornata protagonista nel nuovo millennio con modelli sportivi e, successivamente, con una gamma orientata soprattutto alle moto adventure e crossover. Dal 2018 il marchio è entrato nel gruppo cinese Zhongneng Vehicle Group, mantenendo però il cuore progettuale e il centro stile in Italia.

Oggi Moto Morini continua la propria evoluzione con una gamma moderna composta da modelli come X-Cape, Seiemmezzo, Corsaro e Calibro, puntando a coniugare tradizione italiana, design distintivo e nuove tecnologie. Un marchio che, dopo quasi novant’anni di storia, conserva ancora un forte legame con la passione motociclistica italiana.

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