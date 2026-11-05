Moto Guzzi V85 TT: l’edizione speciale Napapijri ad EICMA 2026

EICMA 2026 ha portato numerose novità nel settore delle due ruote ed anche Moto Guzzi ha presentato un nuovo modello all’appuntamento milanese, aperto da oggi a domenica al pubblico. Si tratta della V85 TT Napapijri, un’edizione speciale della moto Adventure da enduro, realizzata in collaborazione con il marchio italiano di abbigliamento outdoor. Gli elementi distintivi riguardano l’estetica e la dotazione, mentre la parte tecnica rimane invariata.

Il blu ed il rosso dominano la livrea

Questa edizione speciale si mette in mostra sin da un primo sguardo, con la livrea blu e rosso in primo piano. Sono i colori del logo Napapijri e della bandiera norvegese, simbolo del marchio di abbigliamento. Ma ci sono anche altri elementi a distinguere questa moto, come il serbatoio bianco, dove è presente anche una grafica che riprende i temi della carta del planisfero, così come il parafango anteriore e i para-steli della forcella, evocano elegantemente il tema cromatico.

Il nome ‘Nordkapp’ e le coordinate geografiche di Capo Nord appaiono, rispettivamente, sul parafango e sul serbatoio, così come il morsetto superiore del manubrio è personalizzato da una incisione al laser con il logo combinato dei due brand (Moto Guzzi e Napapijri). Il parabrezza, regolabile in altezza, ha inciso il poligono a cinque lati che evoca la forma della iconica tasca anteriore della giacca a vento Rainforest, un motivo ripreso anche sulla sella. Infine, i cerchi a raggi calzano pneumatici tubeless scolpiti rispettivamente da 17” e 19”.

Una dotazione completa

Non solo l’estetica caratterizza la V85 TT Napapijri, ma anche una dotazione particolarmente completa. La moto è dotata di serie di sella e manopole riscaldabili, due elementi essenziali viaggiare con il giusto comfort con una moto nata per viaggiare a ogni latitudine, così come sono presenti il parabrezza è regolabile manualmente in altezza su 5 posizioni, per un’escursione totale di 70 mm e l’ampio display TFT a colori da 5” per tutti i parametri di viaggio.

Inoltre, è presente di serie la piattaforma multimediale Moto Guzzi MIA che permette di collegare lo smartphone alla strumentazione. Include sia il sistema di infotainment per la gestione di assistente vocale, telefonate e musica tramite gli intuitivi comandi al manubrio, sia la funzione di navigazione, con la quale è possibile, una volta impostata sullo smartphone la destinazione del proprio viaggio, visualizzare le indicazioni direttamente sulla strumentazione.

Il borsone da viaggio

La Moto Guzzi V85 TT Napapijri è offerta con l’iconica Bering Bag, il borsone da viaggio del marchio italiano realizzato in cotone Pronto Intervento, una storica tela di cotone cerato, rinomata per durata e resistenza agli agenti atmosferici.

Meccanica confermata

Confermata la meccanica della V85 TT, con il motore bicilindrico trasversale a V di 90° da 853 cc, raffreddato ad aria e dotato di fasatura variabile. La potenza massima è di 80 CV a 7.750 giri/min, mentre la coppia raggiunge 83 Nm a 5.100 giri/min.

Che cos’è la Moto Guzzi V85 TT Napapijri presentata a EICMA 2026?

È un’edizione speciale della Adventure di Moto Guzzi, realizzata in collaborazione con il marchio italiano di abbigliamento outdoor Napapijri. Si distingue per una livrea dedicata blu, rossa e bianca, con grafiche ispirate alla carta del planisfero e dettagli personalizzati. La parte meccanica rimane invariata rispetto alla V85 TT.

Quali sono gli elementi estetici distintivi della V85 TT Napapijri?

La moto presenta una livrea blu e rossa, serbatoio bianco e riferimenti grafici a Capo Nord, con il nome Nordkapp e le relative coordinate geografiche. Sono personalizzati anche il parabrezza e la sella, mentre il morsetto superiore del manubrio riporta il logo dei due marchi.

Quali dotazioni offre questa edizione speciale?

La dotazione comprende sella e manopole riscaldabili, parabrezza regolabile manualmente su cinque posizioni, display TFT a colori da 5 pollici e piattaforma multimediale Moto Guzzi MIA. Quest’ultima consente di collegare lo smartphone e gestire telefonate, musica, assistente vocale e navigazione.

Che motore monta la Moto Guzzi V85 TT Napapijri?

La meccanica è quella della V85 TT tradizionale: un bicilindrico trasversale a V di 90°, da 853 cc, raffreddato ad aria e dotato di fasatura variabile. Sviluppa 80 CV a 7.750 giri/min e 83 Nm di coppia a 5.100 giri/min. L’edizione speciale viene inoltre offerta con l’iconica Bering Bag Napapijri, realizzata in cotone cerato.

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