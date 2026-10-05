Moto e scooter, settembre 2026 chiude a +7,86%: mercato ancora in crescita

Il mercato italiano delle due ruote a motore chiude settembre 2026 con il segno più, con un incremento che sfiora l’8%, anche se il quadro economico resta complicato. Nonostante l’inflazione in forte rialzo, le vendite di moto e scooter tengono, come confermano i dati relativi al nono meso dell’anno diffusi da ANCMA.

A settembre 2026 il mercato italiano delle due ruote registra 33.061 veicoli immatricolati (+7,86% rispetto a settembre 2025), per una serie di parziali positivi di fila che dura ininterrottamente da inizio anno. Gli scooter continuano a mettere a segno performance importanti con 20.381 unità (+11,21%), le moto tornano in terreno positivo e riprendono a crescere dopo due mesi di flessione con 11.175 mezzi targati (+1,64%), così anche i ciclomotori mandano segnali di ripresa salendo a 1.505 unità (+12,99%).

“Nel nono mese dell’anno – commenta Mariano Roman, presidente di ANCMA – gli scooter hanno già superato i volumi di vendita registrati a novembre 2025, sostenuti in particolare dalle cilindrate più basse e accessibili, che fino a 250 cc crescono del 20%. In questo scenario si riequilibra il mix tra moto e scooter, con questi ultimi che rafforzano il proprio ruolo grazie a economicità, versatilità e funzionalità, soprattutto negli impieghi urbani e quotidiani. Le moto, sia pure in un contesto economico estremamente complesso contraddistinto dal caro carburanti e dall’aumento del costo della vita, mantengono una tendenza positiva grazie alla capacità di incarnare passione e voglia di libertà”.

Il cumulato da inizio anno: +10,87%

Anche i dati relativi ai primi nove mesi dell’anno rimangono ampiamente positivi per tutti i segmenti del mercato delle due ruote. Da gennaio i veicoli messi su strada sono 324.911 (+10,87% rispetto ai primi nove mesi del 2025). Gli scooter, ormai in crescita consolidata da un lungo periodo, segnano +15,11% con 192.668 unità nel cumulato da inizio anno, le moto salgono del 4,71% con 120.364 mezzi immatricolati, così come sono in rialzo anche i ciclomotori che guadagnano il 10,55% con 11.879 unità.

Elettrico e quadricicli in rialzo

A settembre 2026 il segmento elettrico registra uno dei risultati migliori dell’anno, grazie a 1.208 unità targate che valgono un +48,04% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. La performance di settembre contribuisce a mantenere dato del cumulato annuo in marcata crescita, con i mezzi a zero emissioni immatricolati da inizio anno che sono 8.524, pari ad un +24,66% rispetto allo stesso periodo del 2025.

In ripresa anche i quadricicli che, dopo una prima parte dell’anno in difficoltà, a settembre invertono in trend con 1.875 immatricolazioni, pari ad un +47,52%, che rappresenta l’incremento più marcato del 2026. Una performance che porta in parità il dato del cumulato annuo che con 13.244 unità si riporta sostanzialmente sugli stessi livelli dello scorso anno, con un +0,08%.

Domande frequenti su mercato delle due ruote settembre 2026

Quanto è cresciuto il mercato italiano delle due ruote a settembre 2026?

A settembre 2026 sono stati immatricolati in Italia 33.061 veicoli a due ruote, con una crescita del 7,86% rispetto allo stesso mese del 2025. Si tratta del nono mese consecutivo con il segno positivo.

Quante moto e scooter sono stati venduti a settembre 2026?

A settembre sono stati immatricolati 20.381 scooter, in aumento dell’11,21%, e 11.175 moto, che hanno registrato una crescita dell’1,64%. In rialzo anche i ciclomotori, con 1.505 unità e una crescita del 12,99%.

Come sta andando il mercato delle due ruote nel 2026?

Nei primi nove mesi del 2026 il mercato italiano ha raggiunto 324.911 immatricolazioni, pari a una crescita del 10,87% rispetto allo stesso periodo del 2025. Gli scooter guidano la crescita con un +15,11%, seguiti dai ciclomotori (+10,55%) e dalle moto (+4,71%).

Come stanno andando le moto elettriche in Italia nel 2026?

Il mercato delle due ruote elettriche è in forte crescita. A settembre 2026 sono state immatricolate 1.208 unità, il 48,04% in più rispetto a settembre 2025. Nel cumulato gennaio-settembre, le immatricolazioni elettriche raggiungono 8.524 unità, con una crescita del 24,66%.