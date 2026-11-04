Morbidelli T802: la nuova famiglia Adventure debutta a EICMA 2026

Morbidelli si presenta ad EICMA 2026 con una novità importa, l’anteprima mondiale della famiglia T802, gamma Adventure declinata in tre versioni che condividono un’unica piattaforma per aprire un capitolo tutto nuovo nella storia del marchio pesarese. Le tre nuove moto che portano al debutto la gamma Morbidelli T802 sono la principale novità del brand nello stand D20, padiglione 6, dove il pubblico potrà vederle in anteprima da domani, 5 novembre, fino a domenica 8 novembre.

Una base, tre caratteri

Il cuore pulsante delle tre varianti della Morbidelli T802 è un motore bicilindrico frontemarcia da 799 cc che sviluppa 94,5 CV di potenza, premettendo un’erogazione pronta e lineare. La sue performance sono “settate” su tre interpretazioni diversi, con la piattaforma della nuova gamma della Casa pesarese che si adatta a tre stili di viaggio, dando vita ai modelli T802X, T802XR e T802XR Rally.

La Morbidelli T802X è la versione maggiormente votata a strada e turismo, da vivere anche in coppia. La T802XR spinge il viaggio oltre l’asfalto, mentre la T802XR Rally è la più spavalda ed estrema delle tre, dotata di ergonomia off-road, escursione delle sospensioni che passa da 210 a 230 mm e luce a terra di 270 mm per affrontare i terreni più impegnativi.

Il terzetto di moto della nuova gamma T802 offre una ricca dotazione che comprende ABS e controllo di trazione con cornering, riding mode, quickshifter bidirezionale, cruise control, dashcam anteriore, radar posteriore e controllo pressione pneumatici. Dotate di cerchi a raggi tubeless, le tre nuovo moto della Casa italiana completano l’equipaggiamento con le manopole e la sella riscaldabili di serie ed il quadro strumentazione TFT con connettività tramite Morbidelli App 5.0.

Design col contrasto come firma

Disegnata in Italia dal team di design Morbidelli, la T802 punta sul contrasto tra superfici scolpite e geometrie nette, con elementi tecnici a vista e alluminio spazzolato. Il frontale è caratterizzato da una firma luminosa con luce a Y rovesciata che, riprendendo lo stesso segno al centro della campagna pubblicitaria di lancio della T802 “A New Story Begins”, rende lo sguardo della moto immediatamente riconoscibile.

Le altre novità a EICMA: T502XR in versione definitiva e gamma rinnovata

Oltre alla nuova T802, Morbidelli porta a EICMA 2026 anche la nuova T502XR, ora in configurazione di produzione, spinta dal motore bicilindrico da 486 cc che eroga 47,6 CV di potenza, guidabile anche con patente A2. La nuova Morbidelli T502XR dispone di ride-by-wire, riding mode, cerchi tubeless da 21 e 18 pollici, cruise control e funzione di riscaldamento per sella e manopole.

La Casa pesarese aggiorna poi diversi modelli della propria gamma, lanciando nuovi colori e nuove grafiche per le T1002VX, T502X, T352X, T125X, per la custom C1002V e per la streetfighter F352.

Domande frequenti sulla nuova Morbidelli T802

Quante versioni prevede la nuova gamma Morbidelli T802?

La nuova famiglia Morbidelli T802 si articola in tre versioni: T802X, T802XR e T802XR Rally. Tutte condividono la stessa piattaforma e il motore bicilindrico da 799 cc, ma si differenziano per impostazione e destinazione d’uso, dal turismo stradale all’off-road più impegnativo.

Quanta potenza ha il motore della Morbidelli T802?

Tutte e tre le versioni della gamma Morbidelli T802 sono equipaggiate con un motore bicilindrico frontemarcia da 799 cc, capace di sviluppare 94,5 CV. Il propulsore è stato sviluppato per offrire un’erogazione pronta e lineare, adatta a diversi stili di guida e di viaggio.

Quali sono le differenze tra Morbidelli T802X, T802XR e T802XR Rally?

La T802X è la versione più orientata al turismo stradale e alla guida in coppia. La T802XR ha una vocazione più avventurosa, con una maggiore predisposizione all’utilizzo su fondi sterrati. La T802XR Rally è invece la variante più specialistica per l’off-road, con sospensioni dall’escursione maggiorata a 230 mm ed un’altezza da terra di 270 mm.

Quali altre novità presenta Morbidelli a EICMA 2026?

Oltre alla nuova famiglia T802, Morbidelli espone a EICMA 2026 la T502XR in versione definitiva, equipaggiata con un bicilindrico da 486 cc e 47,6 CV, guidabile con patente A2. Il marchio presenta inoltre aggiornamenti estetici e nuove grafiche per diversi modelli della gamma, tra cui T1002VX, T502X, T352X, T125X, C1002V e F352.