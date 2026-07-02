Mercato moto Italia 2026: primo semestre a +13,2%, scooter protagonisti

Il mese di giugno si chiude con un incremento del 14,28%, in crescita anche i veicoli elettrici

di Gaetano Scavuzzo 2 Luglio, 2026
Mercato moto Italia 2026: primo semestre a +13,2%, scooter protagonistiMercato moto Italia 2026: primo semestre a +13,2%, scooter protagonisti

Il mercato italiano delle due ruote a motore chiude il primo semestre 2026 con una crescita del 13,2%, in linea con la tendenza emerse nei mesi precedenti, confermando il ruolo determinante degli scooter che continuano a sostenere la crescita del settore, mentre il segmento moto registra un incremento più contenuto.

Nell’evoluzione del mercato un ulteriore spinta nei prossimi anni è attesa dall’elettrico, grazie anche all’approvazione definitiva del DPCM Automotive, che prevede un piano di incentivi di 90 milioni di euro destinati all’acquisto di motoveicoli e quadricicli elettrici nel periodo 2027-2030, una misura accolta con favore dal comparto e che assicura continuità agli incentivi introdotti nel 2021, che hanno svolto un ruolo determinante nei circa 140.000 veicoli elettrici immessi sul mercato. 

Giugno chiude con +14,28% di volumi

Nel mese di giugno sono stati immatricolati in Italia 50.512 veicoli a due ruote a motore, pari ad un incremento dei volumi del 14,28% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Ancora una volta sono gli scooter a mettere a segno la performance migliore: 31.074 unità registrate, pari a un +18,56%. Crescono meno le moto, con un +8,06% e 17.541 veicoli messi in strada, così come i ciclomotori che segnano un +8,03% con 1.897 unità.

mercato moto italia primo semestre 2026

I numeri del primo semestre 2026 

Crescita a doppia cifra dunque nel cumulato dei primi sei mesi dell’anno, che si chiudono con 228.181 veicoli immatricolati, segnando un incremento del 13,29% sul periodo gennaio-giugno 2025. Anche nei valori cumulati si conferma il trend dei vari segmenti, con gli scooter che registrano il miglior risultato, con una crescita del 17,04% e 132.351 veicoli targati, mentre le moto fanno segnare un incremento più contenuto: +7,94% e 88.366 unità. 

In rialzo mezzi elettrici e quadricicli

Forte della spinta della progressiva immatricolazione dei veicoli acquistati con l’Ecobonus statale e di un confronto con un giugno 2025 dai numeri esigui, il segmento elettrico a giugno fa segnare una crescita del 63,55%, con 1.485 unità. In rialzo anche i valori cumulati che, con 5.376 veicoli registrano, segnano un +20,70%. 

Dopo due mesi consecutivi di segno meno, torna in positivo anche il mercato dei quadricicli, che a giugno crescono dell’1,21% con 1.927 veicoli messi in strada. Tuttavia, il mercato del semestre rimane in passivo, con 8.631 unità pari ad una flessione dell’11,53%. 

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