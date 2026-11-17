Macbor anche quest’anno ha scelto EICMA per presentare le sue più recenti novità, con il marchio spagnolo con sede a Barcellona che è stato presente per la quarta volta consecutiva al Salone delle due ruote di Milano, compiendo un ulteriore passo del suo percorso strategico di crescita internazionale attraverso il quale punta a diventare un marchio globale. Al numeroso pubblico che ha affollato la manifestazione, Macbor ha mostrato la sua attuale gamma, composta da numerosi modelli, e sei prototipi con vista sull’immediato futuro del brand che proseguirà la sue evoluzione sul solco dell’Adventure.

Dal 125 alla media cilindrata per la gamma di domani

Macbor ha svelato a EICMA 2026 sei prototipi che anticipano le linee che segneranno il futuro del marchio. Si comincia con le XC 125 Enduro e XC 125 SM, che condividono la stessa base tecnica con motore monocilindrico a liquido da 15 CV, cambio 6 marce, peso di 119 kg e ABS doppio canale, ma con due caratteri distinti: ruote da 12 e 18 pollici e sospensione anteriore da 225 mm di escursione per la prima, cerchi da 17 pollici e impostazione supermotard per la seconda.

Salendo nella gamma, troviamo le XC 300 Enduro e XC 300 Rally che hanno la stessa base meccanica, con il motore monocilindrico da 33,5 CV e 27 Nm di coppia, ma approcciano la vocazione all’avventura in modo differente. La XC 300 Enduro, che pesa 149 kg in ordine di marcia, è dotata di serbatoio da 11 litri, sospensioni con 250 mm di escursione all’anteriore e ABS disinseribile. Sulla versione Rally, il cui peso cresce a 159 kg, mentre il serbatoio sale a 18 litri, troviamo in più lo schermo TFT da 7 pollici, le sospensioni KYB e gli pneumatici Michelin Tracker.

Altra novità per il futuro di Macbor è la Montana XR4, una trail d’ispirazione rally con motore bicilindrico da 449,5 cc che eroga 47 CV e 41 Nm di coppia, forcella a steli rovesciati, impianto frenante Brembo e sospensioni Marzocchi. A completare il sestetto di prototipi c’è la Montana XR6, futura ammiraglia della gamma Adventure, spinta da un bicilindrico da 625 cc con 66 CV e 59 Nm, e dotata di sospensioni adattive elettroniche, sella regolabile tra 810 e 835 mm e pacchetto ARAS (Advanced Rider Assistance Systems) che comprende assistente al cambio di corsia, avviso di collisione posteriore, monitoraggio dell’angolo cieco e telecamere anteriore e posteriore.

Gamma attuale e Dakar 2027

Restano a listino sette modelli in diversi segmenti a comporre la gamma attuale di Macbor. Tra le Adventure ci sono la rinnovata Montana XR1 125 EVO MY27 con top case a sgancio rapido e porta USB Type-C, e la Montana XR5 510. Due i modelli stradali: la street naked Shifter 125 EVO e la scrambler Eight Mile 125 LC. Infine ci sono le custom, con Macbor che propone le Rockster 125 EVO / Rockster Flat 125 EVO e la Rockster 410.

Sul fronte sportivo, Macbor si prepara invece al debutto come squadra alla Dakar 2027 (in programma dal 9 al 23 gennaio) con in sella Gerard Farrés, pilota spagnolo che vanta 19 partecipazioni all’attivo nel raid più impegnativo al mondo e che torna nella categoria moto per la prima volta dal 2018.

Quali sono le novità Macbor presentate a EICMA 2026?

A EICMA 2026 Macbor ha presentato sei prototipi che anticipano il futuro della gamma: XC 125 Enduro, XC 125 SM, XC 300 Enduro, XC 300 Rally, Montana XR4 e Montana XR6. I nuovi modelli coprono diverse cilindrate e interpretazioni del mondo enduro e Adventure.

Quali caratteristiche hanno le nuove Macbor Montana XR4 e XR6?

La Montana XR4 è una trail di ispirazione rally con motore bicilindrico da 449,5 cc, 47 CV e 41 Nm di coppia. La Montana XR6 sarà invece la futura ammiraglia Adventure del marchio, con motore bicilindrico da 625 cc, 66 CV, sospensioni elettroniche adattive e sistemi di assistenza alla guida ARAS.

Quali moto fanno parte dell’attuale gamma Macbor?

L’attuale gamma Macbor comprende sette modelli, suddivisi tra Adventure, stradali e custom. Tra le Adventure figurano Montana XR1 125 EVO MY27 e Montana XR5 510; la gamma stradale include Shifter 125 EVO ed Eight Mile 125 LC, mentre quella custom propone Rockster 125 EVO, Rockster Flat 125 EVO e Rockster 410.

Macbor parteciperà alla Dakar 2027?

Sì, Macbor debutterà alla Dakar 2027 come squadra ufficiale, affidando la propria moto allo spagnolo Gerard Farrés. Per il pilota si tratta del ritorno nella categoria moto del rally-raid, dopo una lunga esperienza nella competizione e 19 partecipazioni complessive.