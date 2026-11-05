Lambretta a EICMA 2026: edizioni limitate per J e X e via alla produzione di Elettra S

Lambretta torna sotto i riflettori di EICMA, dove quest’anno ha portato l’intera gamma con nuovi colori ed una serie di esemplari speciali, in una sorta di via ufficiale al countdown in vista del suo 80° anniversario che si celebrerà nel 2027. Il logo celebrativo per gli 80 anni accompagna già l’offerta 2027 e, nello stand alla manifestazione di Fiera Milano Rho, ci sono due modelli che raccontano l’intera storia del marchio: la Lambretta A e la J, rispettivamente la prima e l’ultima nata, esposte una accanto all’altra, come a chiudere il cerchio di queste prime otto decadi di un’icona su due ruote.

Limited Edition da 900 pezzi per Serie J e X

La novità principale per EICMA 2026 è la serie speciale, di circa 900 esemplari per le Serie J e X, che non è presente fisicamente in fiera, ma è già in produzione e disponibile per essere ordinata. La Lambretta J125 e la J200 sfoggiano la livrea in tinta bicolore “Cream and Black”, sella Dark Grey, parafango fisso e logo dell’80° anniversario sulle fiancate. La Lambretta X250 e X300 adottano invece la colorazione esclusiva Crayon Grey and Black, la sella nera ed parafango di tipo fisso.

Elettra S entra in produzione

Derivata dalla concept del 2023 e presentata lo scorso anno, la Lambretta Elettra S, con alimentazione 100% elettrica, entra ora in produzione. Il veicolo è mosso da un motore elettrico PMSM che eroga 3 kW continui e 5 kW di picco, per una velocità di punta di 90 km/h e un’autonomia massima di 119 km (in modalità Eco). La Elettra S è dotata di batteria NMC da 72V e 4,5 kWh che si ricarica in circa 5 ore e 14 minuti collegandola a una presa domestica standard. A peso di 131 kg, sella ad un’altezza da terra di 780 mm e strumentazione con display TFT, la Elettra S affianca una serie di novità tecniche, tra cui il monoammortizzatore posteriore orizzontale, montato per la prima volta su una Lambretta.

Il resto della gamma

Nella gamma di Lambretta sono confermate la G350, vertice delle G-Special che racchiude i modelli classici premium, e la V-Special declinata in tre versioni, relative alla tre cilindrate 50, 125 e 200 cc. Nello stand Lambretta di EICMA 2026 sono esposte anche due esemplari in versione unica, le one-off G350 nell’allestimento GT e X300 nell’allestimento GP.

Il cuore commerciale, come confermano i vertici aziendali di Lambretta, resta il sud-est asiatico, con la Thailandia in testa (dove ha sede parte della produzione), seguita da Indonesia, Malesia, Filippine e Vietnam. Nonostante questo rimane il focus sul Vecchio Continente e sul DNA storico del marchio, con la distribuzione europea già attiva e in fase di ulteriore espansione.

Domande frequenti su Lambretta a EICMA 2026

Quali sono le novità Lambretta presentate a EICMA 2026?

Le principali novità Lambretta per il 2027 sono le serie speciali Limited Edition delle famiglie J e X, realizzate in circa 900 esemplari complessivi, e l’ingresso in produzione della Elettra S, il nuovo scooter 100% elettrico. La gamma si arricchisce inoltre di nuove colorazioni e allestimenti speciali.

Quando sarà disponibile la nuova Lambretta Elettra S e qual è la sua autonomia?

La Lambretta Elettra S entra in produzione dopo essere stata presentata come concept nel 2023 e mostrata nella sua evoluzione definitiva nel 2025. Lo scooter elettrico dichiara un’autonomia massima di 119 km in modalità Eco e una velocità di punta di 90 km/h. I tempi e i dettagli commerciali della disponibilità non sono ancora stati comunicati.

Quanti esemplari saranno prodotti delle Lambretta J e X Limited Edition?

Le edizioni speciali delle Lambretta J125, J200, X250 e X300 saranno realizzate in circa 900 esemplari complessivi. Si distinguono per le livree esclusive bicolore, le selle dedicate, il parafango fisso e il logo celebrativo dell’80° anniversario del marchio.

Quando festeggia 80 anni Lambretta?

Lambretta celebrerà il suo 80° anniversario nel 2027. Le celebrazioni sono già iniziate a EICMA 2026, dove il marchio ha presentato il logo dedicato e ha esposto due modelli simbolici della propria storia: la Lambretta A, la prima nata, e la Lambretta J, ultima arrivata.