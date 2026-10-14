Kawasaki Versys 900, la nuova crossover da 122 CV punta su sportività e tecnologia

Kawasaki Versys 900 è la novità che la Casa motociclistica giapponese svela e si appresta a lanciare sul mercato. Si tratta di una moto tutta nuova, un modello inedito che si presenta come la crossover più sportiva della famiglia. Combinando il motore quattro cilindri in linea, con la ciclistica agile e le tecnologie di prim’ordine che caratterizzano la gamma, la nuova Kawasaki Versys 900 coniuga prestazioni, comfort e versatilità ad un livello finora mai raggiunto dalla famiglie Versys.

Motore quattro cilindri da 948 cm3 che eroga 122 CV

A spingere la nuova Kawasaki Versys 900 è il propulsore quattro cilindri in linea da 948 cm3 derivato dalle Supernaked Z, capace di sviluppare 122 CV di potenza a 9.500 giri/min e 97,3 Nm di coppia massima a 8.000 giri/min, a cui si affianca il Quick Shifter di serie. Il telaio a traliccio sui cui poggia la moto è completamente nuovo, con telaietto posteriore pensato per il comfort di viaggio del passeggero e per accogliere un tris di borse. La distribuzione dei pesi è vicina al 50:50 tra avantreno e retrotreno, garantendo un bilanciamento ottimale a vantaggio di agilità e stabilità, mentre sospensioni a lunga escursione e cerchi da 17 pollici con pneumatici Metzeler Roadtec 01 completano l’assetto.

Comfort di guida ed elettronica di riferimento

La Kawasaki Versys 900 punta ad esaltare anche il piacere di stare in moto grazie a posizione di guida eretta, parabrezza regolabile su sette posizioni e sella con altezza regolabile da 825 a 845 mm. La Versys 900 rappresenta anche un upgrade sul fronte dei sistemi di assistenza alla guida, parliamo infatti del primo modello della gamma Versys a essere equipaggiato da ARAS (Advanced Rider Assistance Systems), con una dotazione che comprende: Adaptive Cruise Control Lite, Forward Collision Warning, Blind Spot Detection ed Emergency Stop Signal. Sulla Versys 900 trova posto la strumentazione con display TFT da 5 pollici che offre navigazione Turn-by-Turn e due layout di visualizzazione, uno sportivo e uno più turistico, con connettività tramite l’app Rideology. Ad arricchire la dotazione di serie ci sono anche Cornering Management Function, Traction Control, ABS con IMU, Power Modes e Riding Modes integrati.

Design Aero Edge, in gamma anche versioni da 70 kW ed SE

Per quanto riguarda il design la Kawasaki Versys 900 introduce il concept Aero Edge con un approccio stilistico che ambisce ad esaltare leggerezza e dinamica puntando su superfici che lasciano fluire l’aria, dando vita a una linea marcatamente sportiva. Tra gli accessori della nuova moto ci sono il bauletto da 47 litri e le valigie laterali da 32 litri ciascuna. La gamma della Versys 900, oltre agli allestimenti Tourer e Grand Tourer arricchiti da accessori originali, comprende anche una versione da 70 kW e la versione SE, con quest’ultima che si distingue per un equipaggiamento più ricco e raffinato che alla versione standard aggiunge fari fendinebbia a LED, paramani, manopole riscaldabili, protezione radiatore, tamponi paratelaio, puntale inferiore e cavalletto centrale.

Colori disponibili

La Kawasaki Versys 900 è proposta con due colorazioni tra le quali poter scegliere: Metallic Spark Black e Pearl Robotic White. Due opzioni cromatiche sono disponibili anche per la Versys 900 SE: Plasma Lime Green / Metallic Spark Black oppure Firecracker Red / Metallic Carbon Gray.

Domande frequenti su Kawasaki Versys 900

Quanti cavalli ha la nuova Kawasaki Versys 900?

La nuova Kawasaki Versys 900 è equipaggiata con un motore quattro cilindri in linea da 948 cm³, derivato dalle Supernaked Z, capace di erogare 122 CV a 9.500 giri/min e una coppia massima di 97,3 Nm a 8.000 giri/min. Il Quick Shifter è incluso nella dotazione di serie.

Quali sistemi di assistenza alla guida offre la Kawasaki Versys 900?

La Kawasaki Versys 900 introduce per la prima volta nella famiglia Versys il sistema ARAS (Advanced Rider Assistance Systems). La dotazione comprende Adaptive Cruise Control Lite, Forward Collision Warning, Blind Spot Detection ed Emergency Stop Signal. Sono presenti anche ABS con IMU, controllo di trazione e modalità di guida integrate.

Qual è la differenza tra Kawasaki Versys 900 e Versys 900 SE?

La Kawasaki Versys 900 è disponibile in diversi allestimenti, tra cui Tourer e Grand Tourer, che si distinguono per gli accessori dedicati al viaggio. La Versys 900 SE offre una dotazione più ricca, con elementi aggiuntivi come fari fendinebbia a LED, paramani, manopole riscaldabili, protezione del radiatore, tamponi paratelaio, puntale e cavalletto centrale.

Quali colori sono disponibili per la Kawasaki Versys 900?

La Kawasaki Versys 900 è proposta nelle colorazioni Metallic Spark Black e Pearl Robotic White. La Versys 900 SE è invece disponibile nelle combinazioni Plasma Lime Green / Metallic Spark Black e Firecracker Red / Metallic Carbon Gray.