Kawasaki KX327 e KX327X, ecco i prezzi: si parte da 10.590 euro

Le nuove Kawasaki KX327 e KX327X concretizzano il loro approdo sul mercato italiano svelando i prezzi che completano così il quadro in vista dell’arrivo in concessionaria. La due nuove moto, che segnano un passaggio importante nel percorso avviato con il lancio della nuova piattaforma 2 tempi Kawasaki, si propongono al pubblico italiano con un prezzo di 10.590 € per la KX327 e di 11.090 € per la versione cross-country KX327X.

Nuovo monocilindrico da 327 cm3

Le nuove Kawasaki KX327 e KX327X condividono la stessa meccanica che poggia sulla presenza del nuovo motore monocilindrico da 327 cm3 con iniezione elettronica, a cui si affiancano valvola elettronica allo scarico, mappe motore selezionabili dal manubrio e connettività smartphone tramite l’applicazione dedicata “Rideology The App KX2“, fornendo ai piloti un insieme di soluzioni capaci di mantenere il carattere distintivo del 2 tempi abbinando a una moderna gestione delle prestazioni.

La piattaforma 2 tempi Kawasaki e la base tecnica condivisa assumono due interpretazioni differenti nei nuovi modelli della Casa giapponese. La KX327 è la moto che nasce per il motocross, con agilità e precisione in pista tra i suoi punti di forza, grazie alla leggerezza della telaio perimetrale in alluminio, alle sospensioni KYB di derivazione racing e alla componentistica factory-style.

La Kawasaki KX327X invece porta la stessa impostazione nel mondo del cross-country e dell’enduro, disponendo di caratteristiche dedicate alle categorie d’utilizzo tra cui il cambio a 6 rapporti con prima marcia corta (il cosiddetto “primino”), cerchio posteriore da 18 pollici, paramani, piastra paramotore, protezioni specifiche e cavalletto laterale.

Domande frequenti su Kawasaki KX327 e KX327X

Quanto costano le nuove Kawasaki KX327 e KX327X?

La nuova Kawasaki KX327 ha un prezzo di 10.590 euro, mentre la versione cross-country KX327X è proposta a 11.090 euro.

Quali sono le differenze tra Kawasaki KX327 e KX327X?

La Kawasaki KX327 è progettata per il motocross, con una ciclistica pensata per offrire agilità e precisione in pista. La KX327X è invece dedicata al cross-country e all’enduro e dispone di dotazioni specifiche, tra cui cambio a 6 rapporti con prima marcia corta, ruota posteriore da 18 pollici, paramani, piastra paramotore e cavalletto laterale.

Quali sono le principali novità tecniche delle nuove Kawasaki KX327 e KX327X?

Entrambi i modelli condividono il nuovo motore monocilindrico 2 tempi da 327 cm³ con iniezione elettronica, valvola elettronica allo scarico, mappe motore selezionabili dal manubrio e connettività smartphone tramite l’app Rideology The App KX2.