Kawasaki KLX230 e KLX230SM 2027: caratteristiche e prezzi delle nuove moto

Kawasaki lancia due novità volte pensate per unire piccola cilindrata ed estetica da off-road: la KLX230 2027, moto che combina lo stile KX e le dotazioni pensate per l’utilizzo su strada, e la nuova KLX230SM, la variante dall’anima Supermoto. Le due novità di Kawasaki sono due moto semplici e accessibili, con un look ispirato alla gamma offroad KX e un motore monocilindrico quattro tempi da 233 cc.

Le due moto sono dotate di serbatoio da 7,5 litri, telaietto posteriore e selle abbinate alle linee grintose ispirate alle KX. Sulla KLX230 l’altezza della sella si ferma a 880 mm, con un’escursione delle ruote di 220 mm all’anteriore e 223 mm al posteriore, garantendo una luce a terra da 255 mm. Sulla KLX230SM invece la sella è a 860 mm, l’escursione è di 188 mm davanti e 195 mm dietro, mentre la luce a terra scende a 230 mm.

Motore da 233 cc e ciclistica agile

A muovere le due nuove Kawasaki è il motore monocilindrico quattro tempi SOHC da 233 cc, con avviamento elettrico e cambio a 6 marce, che, grazie al nuovo contralbero di bilanciamento, ha migliorato la fluidità e la regolarità di erogazione a medio e bassi regimi. Il propulsore sviluppa 12,9 kW (18 CV) di potenza a 7.500 giri/min e 19 Nm di coppia massima a 6.200 giri/min.

Sul fronte della ciclistica, le nuove moto della Casa giapponese puntano a garantire l’equilibrio ideale tra motore e telaio. Sulla KLX230 troviamo la ruote anteriore da 21 pollici e quella posteriore da 18 pollici, abbinati all’interasse compatto di 1.370 mm che favorisce maneggevolezza e facilità di guida. La KLX230SM, sottolineando la sua impostazione da Supermoto, adotta ruote da 17 pollici sia all’anteriore che al posteriore ed un’interessa ancora più contenuto, pari a 1.365 mm, esaltando ancor di più agilità e divertimento su strada.

Sospensione posteriore Uni-Trak per entrambe

Le due moto montano la sospensione posteriore con leveraggio Uni-Trak, a garanzia di stabilità e capacità di assorbire le asperità su qualsiasi terreno. Sulla versione SM, oltre alla forcella a steli rovesciati da 37 mm che contribuisce alla rigidità dell’avantreno, ci sono diversi elementi che la distinguono dalla KLX230 tra cui il manubrio, i cerchi e le piastre di sterzo con finitura nera, la rapportatura finale più lunga e i rivestimenti in gomma delle pedane.

Colori e prezzi

La Kawasaki KLX230 e KLX230SM 2027, entrambe disponibili nella sola colorazione Lime Green, vengono proposte sul mercato italiano con prezzi di 3.390 € per la KLX230 e di 3.690 € per la KLX230SM.

Domande frequenti su Kawasaki KLX230 e KLX230SM 2027

Quanto costano le nuove Kawasaki KLX230 e KLX230SM 2027?

La nuova Kawasaki KLX230 2027 viene proposta sul mercato italiano a 3.390 euro, mentre la versione Supermoto KLX230SM ha un prezzo di 3.690 euro.

Che motore montano la Kawasaki KLX230 e la KLX230SM 2027?

Entrambi i modelli sono equipaggiati con un motore monocilindrico quattro tempi SOHC da 233 cc, raffreddato ad aria, con cambio a 6 marce e avviamento elettrico. Il propulsore sviluppa 18 CV di potenza e 19 Nm di coppia massima.

Quali sono le differenze tra Kawasaki KLX230 e KLX230SM?

La KLX230 è la versione dall’impostazione off-road, con ruote da 21 pollici all’anteriore e 18 pollici al posteriore, sospensioni con maggiore escursione e altezza della sella di 880 mm. La KLX230SM è invece pensata per l’utilizzo su asfalto: monta cerchi da 17 pollici, ha una sella più bassa (860 mm) e sospensioni con escursione ridotta.

Quanti cavalli ha la Kawasaki KLX230 2027?

Il motore da 233 cc delle nuove Kawasaki KLX230 e KLX230SM eroga una potenza massima di 12,9 kW, equivalenti a 18 CV, a 7.500 giri/min. La coppia massima è di 19 Nm a 6.200 giri/min.