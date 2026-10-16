Kawasaki KLE500 2027: arriva la versione SE Smartride con frizione automatica

La Kawasaki KLE500, che un anno fa ha debuttato sul mercato facendosi subito apprezzare per la capacità di combinare stile, comfort e performance sia su strada che su terreni sterrati, si rinnova con il model year 2027 che introduce, esclusivamente per la versione SE, anche il modello Smartride, caratterizzato da pneumatici tubeless e da un nuovo sistema di frizione ad innesto automatico.

Grinta e dinamismo

La Kawasaki KLE500, dotata di parabrezza alto e serbatoio compatto che richiamano l’estetica di una moto da rally, si caratterizza per i fianchi snelli e un posteriore con linee filanti ispirate al mondo KX, che creano una silhouette elegante e dinamica. La ruota anteriore a raggi da 21 pollici e l’ampia piastra paramotore in alluminio sono il biglietto da visita di una vera adventure, completata da una posizione di guida eretta e da un spiccata protezione aerodinamica. Il leggero telaio a traliccio ospita il motore bicilindrico parallelo che offre prestazioni intuitive e facili da gestire nella guida di ogni giorno. Fuori dall’asfalto, la KLE500 può contare su maneggevolezza e sospensioni ben calibrate per affrontare agevolmente l’off-road.

La tecnologia Smartride

Come anticipato, per il 2027 la Kawasaki KLE500 SE si arricchisce della variante Smartride che, oltre ai pneumatici tubeless, prevede la frizione ad innesto automatico. Tale tecnologia integra una frizione centrifuga meccanica compatta nel gruppo frizione tradizionale, semplificando la guida, in particolar modo in città, riducendo la frequenza di utilizzo della frizione negli arresti e nelle ripartenze. In pratica, non serve più azionare la leva della frizione per partire da fermo o per fermarsi, così nel traffico urbano scompare il controllo a mezza frizione, il cosiddetto “feathering” in fase di ripartenza. Il funzionamento è interamente meccanico, senza componenti elettronici. Per cambiare marcia in movimento, invece, non cambia nulla: si usano normalmente leva della frizione e pedale del cambio.

Tre allestimenti

Tutte le versioni della Kawasaki KLE500 MY27, standard e SE, sono disponibili in tre allestimenti: Rally, che prevede scarico in titanio Akrapovic, cover radiatore, sella passeggero ribassata e presa USB-C; Adventure Tourer, dotata di barre paramotore, borse laterali da 21 litri e telaietti dedicati; ed Edition, con pacchetto specifico che comprende presa USB-C e portapacchi posteriore con bauletto. Tutte e tre le configurazioni sono equipaggiati esclusivamente con accessori originali Kawasaki. La nuova KLE500 SE Smartride sarà proposta nella colorazione Pearl Blizzard White.

Domande frequenti su Kawasaki KLE500 2027

Quali sono le novità della Kawasaki KLE500 2027?

La Kawasaki KLE500 MY 2027 introduce la versione SE Smartride, caratterizzata da pneumatici tubeless e da un sistema di frizione ad innesto automatico. La gamma propone inoltre tre allestimenti accessori: Rally, Adventure Tourer ed Edition.

Come funziona la frizione automatica della Kawasaki KLE500 SE Smartride?

Il sistema Smartride integra una frizione centrifuga meccanica nel gruppo frizione tradizionale. Permette di partire da fermo e fermarsi senza azionare la leva della frizione, semplificando la guida soprattutto nel traffico urbano. Per cambiare marcia durante la guida si utilizzano normalmente la leva e il pedale del cambio.

Quali sono gli allestimenti disponibili per la Kawasaki KLE500 2027?

La Kawasaki KLE500 MY 2027 è disponibile negli allestimenti Rally, Adventure Tourer ed Edition. Il primo comprende, tra gli altri accessori, uno scarico Akrapovic in titanio; il secondo aggiunge barre paramotore e borse laterali da 21 litri; il terzo include una presa USB-C e un portapacchi posteriore con bauletto.

Quali sono le caratteristiche della Kawasaki KLE500 SE Smartride?

La Kawasaki KLE500 SE Smartride combina le caratteristiche della adventure giapponese con pneumatici tubeless e frizione automatica a funzionamento meccanico, senza componenti elettronici. Per il model year 2027, questa versione sarà proposta nella colorazione Pearl Blizzard White.