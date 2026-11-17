Trent’anni di storia e l’obiettivo puntato dritto al Vecchio Continente: così Kage Group si è presentata a EICMA 2026 per celebrare l’importante anniversario ed illustrare la propria strategia di crescita in Europa, che si regge sulla presenza di tre marchi: Motobatt, MTX Parts e MTXpower.

Dalla Cina a oltre 100 Paesi

Fondato nel 1996 a Guangzhou, il gruppo Kage è oggi specializzato in ricerca, sviluppo, produzione e vendita di batterie e soluzioni energetiche, con una rete globale che lo vede presente in oltre 100 Paesi di tutto il mondo, fornendo le proprie soluzioni sia ai costruttori di veicoli (attività OE e OEM) sia ad altri marchi. La crescita di Kage Group passa dalla capacità industriale ma anche dalla vicinanza ai mercati, come ha spiegato a EICMA il CEO Manfred Chong, sottolineando l’importanza di ascoltare i clienti e investire costantemente in tecnologia e innovazione.

KAGE Europe, la filiale di Barcellona

Il passo più concreto in Europa è stato compiuto nel 2025, con la nascita di KAGE Europe, con sede, uffici e magazzino a Mataró, vicino a Barcellona. La filiale europea di Kage gestisce le operazioni commerciali e logistica dell’intero continente, con l’obiettivo di garantire a distributori e clienti un interlocutore diretto, tempi di risposta rapidi e maggiore disponibilità di prodotto. “Vogliamo combinare la capacità industriale del gruppo con una presenza locale”, ha dichiarato il CEO di Kage Europe Santi Diamant.

Motobatt e la novità MFLEX

Protagonista a EICMA 2026 e è stata MFLEX, la tecnologia con cui Motobatt, marchio specializzato in batterie per moto e powersports, apre un nuovo capitolo della propria offerta. A raccontarne la genesi è stato il suo ideatore, Gerard Pronk, che ha ripercorso il passaggio da idea iniziale a prodotto: “MFLEX è nata dalla volontà di esplorare una nuova soluzione e di chiederci come fosse possibile fare le cose in modo diverso. Dietro ogni innovazione ci sono molte ore di lavoro, test e decisioni. Vedere un’idea su cui hai lavorato trasformarsi in un prodotto reale e raggiungere il mercato internazionale è senza dubbio una delle parti più gratificanti di questo processo”.

MTX Parts e MTXpower

Il brand MTX Parts porta il gruppo Kage oltre le batterie, con componenti e accessori per motociclette orientati alle prestazioni, tra cui le gamme Hornet, Floating e Solid per l’impianto frenante. MTXpower completa invece il listino delle batterie con una proposta incentrata sull’equilibrio tra prezzo, qualità e prestazioni.

“Trent’anni in questo settore ci hanno insegnato che la crescita non dipende soltanto dalla produzione di buoni prodotti. Significa anche ascoltare il mercato, investire nella tecnologia e costruire rapporti duraturi con clienti e partner. Dal 1996 abbiamo percorso molta strada, ma continuiamo ad avere la stessa motivazione: migliorare costantemente e guardare avanti”, ha concluso il CEO di Kage Group Chong.

Che cos’è Kage Group e di cosa si occupa?

Kage Group è un’azienda cinese fondata nel 1996 a Guangzhou, specializzata nella ricerca, sviluppo, produzione e commercializzazione di batterie e soluzioni energetiche. Il gruppo è presente in oltre 100 Paesi e fornisce prodotti sia ai costruttori di veicoli sia ad altri marchi.

Quali marchi fanno parte di Kage Group?

Il gruppo opera attraverso tre marchi principali: Motobatt, specializzato in batterie per moto e veicoli powersports; MTX Parts, che propone componenti e accessori per motociclette, tra cui prodotti per gli impianti frenanti; e MTXpower, dedicato alle batterie con un’offerta orientata al rapporto tra prezzo, qualità e prestazioni.

Che cos’è la tecnologia MFLEX presentata da Motobatt a EICMA 2026?

MFLEX è una nuova tecnologia sviluppata da Motobatt, presentata a EICMA 2026. Rappresenta un nuovo capitolo dell’offerta del marchio e il risultato di un percorso di ricerca, sviluppo e test, con l’obiettivo di introdurre soluzioni innovative nel settore delle batterie per moto e powersports.

Dove si trova la sede europea di Kage Group?

KAGE Europe è stata fondata nel 2025 e ha sede a Mataró, nei pressi di Barcellona, in Spagna. La filiale gestisce le attività commerciali e logistiche del gruppo in Europa, offrendo a distributori e clienti un riferimento diretto e una maggiore disponibilità dei prodotti.