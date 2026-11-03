Italjet: ad EICMA 2026 arrivano la Roadster 400 e tre Dragster

Tante novità per gli appassionati di due ruote: questo è quanto accade ogni anno, nella giornata di apertura di EICMA. Ed anche il 2026 non fa certo eccezione, con anteprime mondiali e tanti modelli da vedere nei vari stand di Rho Fiera Milano. Tra le protagoniste dell’evento c’è anche Italjet, che ha portato all’appuntamento lombardo la versione di serie della Roadster 400 e tre varianti della Dragster: la 300, la 459 Smartshift e la 700 Twin.

“Ad EICMA 2026 presentiamo due anime della stessa filosofia – le parole di Massimo Tartarini, Presidente e CEO di Italjet, su queste novità portate a Milano – Roadster 400, che reinterpreta l’eleganza meccanica attraverso un design senza tempo e soluzioni tecniche d’avanguardia, e la famiglia Dragster, che continua a spingersi oltre i confini della sportività e delle categorie tradizionali. La nostra ambizione è portare Italjet sempre più lontano, conquistare nuovi mercati e affermare nel mondo un’idea di eccellenza italiana fuori dagli schemi”.

La Roadster 400 diventa di serie

La Roadster 400 è stata presentata un anno fa, sempre a questo appuntamento, ma nella versione Founders Edition, subito andata tutta esaurita in meno di un’ora. Ora il marchio italiano ha presentato la versione di serie, che sarà prodotta a partire dalla prossima primavera, con le colorazioni Nero Stellato, Avorio, Verde Menta e Rosso Bologna. Un modello che reinterpreta il fascino dello scooter classico, ma in un progetto contemporaneo, con acciaio, alluminio e componenti meccanici a vista, come elementi da valorizzare.

Questo modello propone un telaio a traliccio in acciaio, con impianto frenante Brembo con ABS, sospensioni Ohlins e scarico Akrapovic, quest’ultimo disponibile come optional. Al centro del progetto è il DLAS, Dynamic Linkage Articulated Steering, sistema di sterzo articolato brevettato da Italjet e concepito per conciliare precisione di guida e comfort. Non manca anche la tecnologia, con il display TFT, per un modello spunto dal motore monocilindrico da 400 cc, raffreddato a liquido, da 31 kW (42 CV) e 41,2 Nm di coppia, con un peso a secco dichiarato di 151 kg.

Le tre interpretazioni della Dragster

La casa italiana ha portato, come dicevamo, anche tre diverse versioni della Dragster all’appuntamento milanese. Si parte dalla 300, in cui si nota la sua vocazione sportiva, in particolare per la versione realizzata con Malossi, con i componenti racing dedicati. Dove l’architettura del veicolo e la meccanica esposta diventano parte integrante del design. Spinta dal motore monocilindrico da 278 cc, con potenza di 17,5 kW e 26 Nm di coppia.

La 459 Smartshift, invece, porta l’identità anticonformista della famiglia in una nuova dimensione, unendo un design radicale a una proposta tecnica che punta a distinguersi nell’esperienza di guida. Per chiudere, c’è la 700 Twin, con un’architettura esclusiva per unire le peculiarità di scooter e moto. Con il motore bicilindrico in linea da 698 cc da 35 o 50 kW, con cambio manuale a sei marce ed il telaio a traliccio in acciaio modulare, con pinze freno Brembo e forcella USD Marzocchi.

Quali novità ha presentato Italjet a EICMA 2026?

Il marchio italiano ha portato alla manifestazione milanese la versione di serie della Roadster 400 e tre interpretazioni della famiglia Dragster: 300, 459 Smartshift e 700 Twin. Una gamma che combina soluzioni tecniche particolari e un design riconoscibile.

Quando arriverà la Italjet Roadster 400 di serie?

Dopo la presentazione della Founders Edition a EICMA 2025, esaurita in meno di un’ora, Italjet ha svelato la versione destinata alla produzione, prevista a partire dalla primavera 2027. Sarà disponibile in quattro colorazioni: Nero Stellato, Avorio, Verde Menta e Rosso Bologna.

Quali sono le caratteristiche tecniche della Roadster 400?

Lo scooter utilizza un monocilindrico da 400 cc, raffreddato a liquido, capace di sviluppare 42 CV e 41,2 Nm di coppia. Dichiara un peso a secco di 151 kg e propone telaio a traliccio in acciaio, freni Brembo con ABS e sospensioni Öhlins. Tra le soluzioni distintive figura il sistema di sterzo articolato brevettato DLAS.

Cosa distingue le tre versioni della Dragster?

La Dragster 300 monta un monocilindrico da 278 cc e 17,5 kW, con una versione sviluppata con Malossi. La 459 Smartshift propone una nuova interpretazione tecnica e stilistica della famiglia. La 700 Twin abbina invece un bicilindrico da 698 cc, disponibile con 35 o 50 kW, al cambio manuale a sei marce.

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