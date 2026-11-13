Interphone: le novità per i motociclisti, idee regalo per Natale 2026

Si avvicina Natale 2026 ed anche la classica corsa al regalo. La ricerca del pensiero adatto ai propri parenti ed amici, non sempre facile da trovare. Interphone propone tre prodotti dedicati ai motociclisti, pensati per rendere più confortevole il viaggio in moto, con un mix tra tecnologia, praticità ed innovazione. Dagli interfoni ai dispositivi dedicati alla comunicazione e alla sicurezza, sono progettati per accompagnare i motociclisti in ogni spostamento.

L’interfono Zero2

Il primo prodotto è legato alla comunicazione, mentre si è in sella: si tratta dell’interfono Zero2, per poter parlare anche con i propri compagni di viaggio, con comunicazione pilota-passeggero fino a 10 metri, grazie al Bluetooth 6.0, e speaker da 43mm con microfoni incorporati per un audio più definito. Le basette magnetiche permettono di agganciare e sganciare gli speaker in un istante, con accensione e spegnimento automatici e riattivazione touch direttamente dagli speaker.

Gli speaker indipendenti integrano i microfoni e si collegano in modalità wireless, combinando in un unico sistema intercom, musica, chiamate e audio di navigazione. È incluso anche un microfono esterno a bacchetta per la voce alle velocità extraurbane, mentre il telecomando wireless si installa su casco, manubrio o altre superfici piatte. Autonomia fino a 10 ore, con la possibilità di effettuare tre ricariche complete tramite custodia. Il prezzo proposto al pubblico è di 99 euro.

L’antifurto Angel Link

Quando si parcheggia la propria moto, la sicurezza è un tema chiave. Così Interphone propone Angel Link, il localizzatore GPS con antifurto, per poter essere tranquilli quando non siamo in sella del mezzo. Collegato alla batteria della moto (12V), non richiede ricarica e garantisce tracciamento in tempo reale, avvisi di furto via app e registrazione automatica dei percorsi. Il consumo ridotto e la funzione Battery Guardian proteggono la batteria della moto.

Angel Link è dotato anche di anche una SIM preinstallata e attiva in oltre 140 Paesi, senza costi di rinnovo né canone obbligatorio. Con il piano Premium opzionale, inoltre, viene offerta l’eCall automatica in caso di incidente, telemetria avanzata, navigazione moto, gestione garage, accesso alla community di motociclisti e garanzia a vita. Un dispositivo compatto e leggero (79 x 43 x 12 mm, 54 g), che si installa una sola volta, con un prezzo al pubblico pari a 199 euro.

Il radar Angel Scout

Per chiudere, c’è uno strumento utile mentre si viaggia: il radar per l’angolo cieco Angel Scout, con installazione plug-and-play e compatibilità universale. Il sensore a 60 GHz monitora i veicoli in avvicinamento da dietro, con copertura fino a 120° e portata fino a 30 metri, e li segnala in tempo reale su due mini display LED da posizionare sugli specchietti o sul cockpit.

Il tempo di risposta, secondo quanto annunciato, è inferiore a 2 secondi ed è prevista la segnalazione a due livelli, per evitare distrazioni e avvisi inutili. Il dispositivo viene alimentato a 12V o USB e resta sempre attivo a moto accesa, funzionando in autonomia, senza app né configurazioni. Il prezzo annunciato da Interphone è pari 109 euro.

Quali sono le novità Interphone per Natale 2026?

Interphone propone tre dispositivi dedicati ai motociclisti: l’interfono Zero2 per comunicare durante i viaggi, il localizzatore GPS con antifurto Angel Link e il radar Angel Scout per monitorare l’angolo cieco. Sono accessori pensati per migliorare comfort, comunicazione e sicurezza in moto.

Come funziona l’interfono Interphone Zero2?

Zero2 utilizza la tecnologia Bluetooth 6.0 e permette la comunicazione tra pilota e passeggero fino a 10 metri. Integra speaker da 43 mm, microfoni e autonomia fino a 10 ore, con tre ricariche complete aggiuntive tramite custodia. Il prezzo è di 99 euro.

A cosa serve il localizzatore Angel Link?

Angel Link è un antifurto GPS collegato alla batteria a 12V della moto. Offre tracciamento in tempo reale, notifiche di furto tramite app e registrazione automatica dei percorsi. La SIM è attiva in oltre 140 Paesi, senza canone obbligatorio. Costa 199 euro.

Quali caratteristiche offre il radar Angel Scout?

Angel Scout monitora l’angolo cieco grazie a un sensore a 60 GHz, con copertura fino a 120 gradi e portata di 30 metri. Segnala i veicoli in avvicinamento attraverso due display LED. Non richiede app né configurazioni e costa 109 euro.

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