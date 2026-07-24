Husqvarna lancia le promozioni estate 2026: ecco tutti gli sconti su Svartpilen, Vitpilen e Norden

Husqvarna Motorcycles accende l’estate 2026 lanciando una serie di promozioni dedicate a numerosi modelli della gamma Street e Offroad. L’iniziativa commerciale, valida dal 1° luglio al 30 settembre 2026 presso i concessionari aderenti, consente di acquistare alcune delle moto più apprezzate del marchio a condizioni particolarmente vantaggiose.

Sconto di 900 euro su Svartpilen e Vitpilen

Tra le protagoniste della campagna estiva di offerte di Husqvarna ci sono le naked della famiglia Svartpilen e Vitpilen. La Svartpilen 125 beneficia di uno sconto di 900 euro, proponendosi dunque ad un prezzo promozionale di 4.830 euro, mentre la Vitpilen 125 scende a 4.730 euro grazie allo stesso vantaggio sul prezzo di listino. Anche le medie cilindrate MY2025 rientrano nell’iniziativa: la Svartpilen 401 viene proposta a 5.880 euro e la Vitpilen 401 a 5.780 euro, entrambe con un sconto di 900 euro. Per la nuova Svartpilen 401 MY2026, invece, il beneficio è di 600 euro, facendo scendere il prezzo a 6.180 euro.

Bonus di 1.000 euro per la 701 Supermoto 2026

Per gli amanti della guida sportiva su strada, la Husqvarna 701 Supermoto MY2026 mette a disposizione degli acquirenti un bonus di 1.000 euro da spendere in accessori, abbigliamento tecnico e ricambi originali. L’incentivo può essere utilizzato per personalizzare la moto con componenti dedicati o per acquistare equipaggiamento come scarichi, selle, caschi, stivali e abbigliamento firmato Husqvarna.

1.500 extra per Norden 901 e Norden 901 Expedition

Importanti vantaggi anche per chi si avventura in lunghi viaggi su due ruote. Le Husqvarna Norden 901 e Norden 901 Expedition (model year 2024-2025-2026) sono infatti accompagnate da un bonus di 1.500 euro da destinare all’acquisto di accessori e abbigliamento originali, rappresentando una conveniente opportunità per allestire la moto in vista di nuove avventure.

Vantaggio di 850 euro su Enduro e Motocross

Le promozioni coinvolgono infine anche il segmento fuoristrada del brand, con i modelli dell’intera gamma Enduro TE e FE MY2026, comprese le versioni Pro, e quelli della gamma Motocross TC e FC MY2026 (esclusi i modelli mini) che possono essere acquistati con un vantaggio cliente di 850 euro.