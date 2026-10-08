Husqvarna EE 2.12: nuova minicross elettrica, prezzo e caratteristiche

Husqvarna Mobility arricchisce la propria offerta per i giovanissimi appassionati di off-road lanciando la EE 2.12, nuova minicross elettrica che fa il suo ingresso in gamma a partire dal 2027, andandosi a collocare come modello intermedio tra la EE 2 e la EE 3. La nuova Husqvarna EE 2.12 porta così a quattro in modelli della famiglia di minicross a batteria del costruttore, che include anche la EE 5.

Moto che “cresce” insieme al pilota

Pensata per rendere più graduale il passaggio tra EE 2 ed EE 3, la Husqvarna EE 2.12 rappresenta l’ideale anello di congiunzione che mancava tra i due modelli. Si tratta infatti di una moto capace di “crescere” insieme al giovane pilota, grazie all’ergonomia regolabile che permette di impostare l’altezza della sella a 536 mm o a 566 mm, a cui si aggiunge la possibilità di disporre dei rialzi manubrio opzionali che mantengono naturale la posizione di guida in entrambe le configurazioni.

Sicurezza al primo posto

Il motore da 1,8 kW di potenza massima è integrato nel mozzo della ruota posteriore, soluzione che elimina catena e pignone, componenti in movimento che nelle mani dei più piccoli sono sempre un potenziale rischio. A completare il pacchetto a protezione del pilota ci sono il sensore antiribaltamento e il laccetto di sicurezza da polso. La Husqvarna EE 2.12 offre tre modalità di guida, con limiti di velocità massime differenti, che permettono ai genitori di dosare la progressione in base all’esperienza del pilota.

Dotazione tecnica

La minicross elettrica EE 2.12 monta un telaio in alluminio leggero e resistente, sospensioni WP per un comfort di guida elevato, manopole ODI dal profilo sottile e pneumatici KENDA Trakmaster, che promettono buona aderenza su ogni terreno. La moto, dotata di ruota anteriore da 12 pollici per una guida agile e precisa, è equipaggiata da una batteria Husqvarna 40-B330X, facile da rimuovere e reinstallare, e in grado di ricaricarsi completamente in circa un’ora.

Prezzo e disponibilità

La nuova EE 2.12 MY27 è già disponibile presso i concessionari Husqvarna Mobility al prezzo di listino di 2.850 euro.

Domande frequenti su Husqvarna EE 2.12

Che cos’è la Husqvarna EE 2.12?

La Husqvarna EE 2.12 è una nuova minicross elettrica pensata per i giovani appassionati di off-road. Arriva nella gamma 2027 e si posiziona tra la EE 2 e la EE 3, offrendo un passaggio più graduale tra i due modelli.

Quanta potenza ha la Husqvarna EE 2.12?

La EE 2.12 è equipaggiata con un motore elettrico da 1,8 kW di potenza massima, integrato nel mozzo della ruota posteriore. Sono disponibili tre modalità di guida con differenti limiti di velocità.

La Husqvarna EE 2.12 ha la sella regolabile?

Sì. La EE 2.12 è progettata per adattarsi alla crescita del giovane pilota e permette di regolare l’altezza della sella su 536 o 566 mm. Sono inoltre disponibili rialzi manubrio opzionali.

Quanto costa la Husqvarna EE 2.12?

La nuova Husqvarna EE 2.12 MY27 è disponibile presso i concessionari Husqvarna Mobility a un prezzo di listino di 2.850 euro. La batteria è removibile e può essere ricaricata completamente in circa un’ora.