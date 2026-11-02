Hurba 150S 2027: il nuovo scooter elettrico arriva ad EICMA 2026

Tra le tante novità ed anteprime mondiali presenti ad EICMA 2026, che domani aprirà i battenti per la stampa a Rho Fiera Milano, ci sarà anche Hurba 150S. Si tratta del nuovo scooter elettrico, con una linea dinamica e sportiva, disegnato ed assemblato in Italia e con un’autonomia fino a 260 chilometri. Dopo la presentazione all’evento milanese, questo modello arriverà nelle concessionarie a partire da marzo 2027, con un listino prezzi a partire da 4.190 euro.

“Hurba è evoluzione e miglioramento continuo – sono le parole di Camillo Piscitelli, fondatore e CEO del marchio italiano – Standardizzare potrebbe abbassare i costi di produzione, ma noi abbiamo scelto la strada dell’evoluzione perché siamo certi che con l’elettrico andremo oltre il termico, fino a portarlo ad almeno il 20% del mercato degli scooter entro il 2030”.

Un design italiano

Un modello dall’anima italiana. Non solo perché viene prodotto dall’azienda romana, ma perché è stato progettato interamente nel nostro Paese. Il design porta la firma di Aldo De Giovanni, designer con oltre trent’anni di esperienza nelle due ruote, maturata con Aprilia e Italjet. De Giovanni ha seguito ogni fase del progetto, dagli schizzi iniziali alla modellazione in clay in scala 1:1, fino agli stampi delle sovrastrutture: lo stesso metodo dell’industria motociclistica e automobilistica.

Questo modello propone un linguaggio dinamico e sportivo, con un telaio tubolare in acciaio rinforzato, la classica pedana piatta e ruote alte da 16 pollici. Lo scooter è disponibile in due linee: Classic, nei colori bianco e grigio; Sport, nei colori rosso, bianco racing e nero. Raggiunge i 110 chilometri orari ed è omologato anche per poter percorrere tangenziali ed autostrade, dopo l’ultimo aggiornamento entrato in vigore del Codice della Strada di dicembre 2024.

Batterie estraibili, prestazioni da 150 cc

Hurba 150S è proposto con il motore brushless da 6 kW nominali e 11 kW massimi, con 230 Nm di coppia, per un’accelerazione da 0–100 km/h in 7,8 secondi. Questo modello propone, inoltre, le sospensioni idrauliche e la frenata combinata CBS con dischi anteriore e posteriore abbinati a pneumatici da 16 pollici. Ed è equipaggiato con batteria estraibile ad alta densità da 4,18 kWh nella versione classica e con una doppia batteria nella Long Range per un totale di 8,36 kWh.

La ricarica rapida AC fino a 4,92 kW porta dal 30 all’80% in 50 minuti, mentre la ricarica completa richiede 3 ore. Le due versioni hanno, rispettivamente, 130 e 260 chilometri di autonomia dichiarata, per potersi muovere senza alcuna ansia da ricarica in contesto cittadino, ma anche con la possibilità di muoversi fuori dal contesto urbano, soprattutto con la Long Range.

Le offerte per EICMA 2026

Il listino prezzi di Hurba 150S è rispettivamente pari a 4.190 euro per la variante classica e di 5.190 euro per la Long Range, ma sono previste delle offerte per chi effettua l’ordine direttamente ad EICMA 2026 o, comunque, entro la fine del mese di novembre. La casa italiana applica uno sconto di 300 euro sul listino, cumulabile con l’Ecobonus statale e, in caso quest’ultimo si esaurisse prima dell’erogazione, viene garantito uno sconto equivalente. In questo modo, fino a fine mese, il prezzo scende a 2.615 euro per la versione classica ed a 3.287 euro per la Long Range. Le consegne sono previste da marzo 2027.

Che cos’è Hurba 150S e quando arriverà sul mercato?

Hurba 150S è un nuovo scooter elettrico progettato e assemblato in Italia, presentato in anteprima mondiale a EICMA 2026. Si distingue per una linea dinamica e sportiva, firmata dal designer Aldo De Giovanni, e arriverà nelle concessionarie a partire da marzo 2027. La gamma comprende le linee Classic e Sport.

Quali sono le prestazioni e l’autonomia di Hurba 150S?

Il motore brushless sviluppa 6 kW nominali e 11 kW massimi, con 230 Nm di coppia. La velocità massima raggiunge 110 km/h e l’accelerazione da 0 a 100 km/h richiede 7,8 secondi. Sono disponibili due configurazioni: batteria da 4,18 kWh e autonomia dichiarata di 130 km oppure doppia batteria da 8,36 kWh e autonomia fino a 260 km nella versione Long Range.

Quanto costa il nuovo scooter elettrico Hurba?

Il prezzo di listino parte da 4.190 euro per la versione Classic e raggiunge 5.190 euro per la Long Range. In occasione di EICMA 2026 e fino alla fine di novembre è previsto uno sconto di 300 euro, cumulabile con l’Ecobonus statale. Con le agevolazioni indicate, i prezzi scendono rispettivamente a 2.615 e 3.287 euro.

Quanto tempo serve per ricaricare Hurba 150S?

Lo scooter supporta la ricarica rapida AC fino a 4,92 kW. Per passare dal 30 all’80% della carica sono necessari 50 minuti, mentre una ricarica completa richiede circa tre ore. Le batterie sono estraibili, una soluzione pensata per rendere più flessibile la gestione della ricarica.

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