Honda: doppia novità, arriva la CBR500R Four e si evolve la CBR600RR

La gamma moto 2027 di casa Honda propone ulteriori novità, legati alla famiglia Super Sport. Un modello completamente nuovo, la CBR500R Four, dedicata alla nuova generazione di motociclisti, con un inedito motore a quattro cilindri in linea ed un pacchetto accessibile. Si rinnova, invece, la CBR600RR, cioè uno dei modelli maggiormente riconoscibili del marchio giapponese. Arriva una serie di aggiornamenti per migliorare prestazioni, stile ed interazione col pilota.

La Honda CBR500R Four

Entrando più nel dettaglio, la Honda CBR500R Four propone un design completamente nuovo e moderno, caratterizzato da un marcato accentramento delle masse verso l’avantreno, che esalta il dinamismo della moto e richiama il carattere prestazionale di sportive di cilindrata superiore. Il telaio è inedito, a diamante in tubi d’acciaio, in combinazione con forcella KYB a steli rovesciati da 41 mm, forcellone in alluminio e doppio disco anteriore con pinze radiali Nissin.

A livello tecnologico, è presente il display TFT a colori da 5 pollici, con connettività Honda RoadSync e la presa USB-C per ricaricare il proprio dispositivo. Tramite lo schermo è possibile gestire i tre Riding Mode ed anche le due modalità User. La tecnologia Honda E-Clutch, di serie, consente partenze, fermate e cambi di marcia senza l’utilizzo della leva della frizione, mantenendo comunque la possibilità di un funzionamento completamente manuale in qualsiasi momento.

Questo nuovo modello è spinto dal motore OHC a 16 valvole, quattro-in-linea da 500 cc, capace di erogare 72 CV e 47,4 Nm di coppia massima, per dare una spinta corposa ed una progressione importante, fino al limitatore fissato a 12.500 giri. Tra le altre soluzioni tecniche presenti su questo modello troviamo il riporto Ni-SiC delle canne dei cilindri, le punterie rivestite in DLC, le doppie prese d’aria ram-air e il sistema di aspirazione downdraft.

La Honda CBR600RR 2027

L’altra novità del segmento Super Sport è l’aggiornamento dell’iconica CBR600RR, con l’arrivo del MY 2027. Tra le novità previste per questo modello troviamo le pinze freno Nissin anteriori con attacco radiale derivate dalla CBR1000RR-R Fireblade ed un nuovo modulatore ABS che permette di gestire l’intervento su tre modalità: Standard, Track e Race. È stata aggiornata anche la carena anteriore, con un nuovo frontale con profili aerodinamici integrati, per un aspetto più filante.

Anche il nuovo display TFT a colori da 5 pollici riceve una nuova interfaccia grafica che contribuisce a migliorare l’interazione con il pilota e la gestione delle informazioni. La dotazione elettronica, invece, continua a includere una piattaforma inerziale (IMU) a sei assi Bosch, comando del gas Throttle By Wire, controllo di trazione Honda Selectable Torque Control, controllo antiimpennata, controllo del sollevamento del posteriore e ABS con funzione Cornering.

Non cambia la parte tecnica, visto che la Honda CBR600RR viene sempre spinta dal motore a quattro cilindri in linea da 121 cavalli di potenza a 14.250 giri/min., con il quickshifter di serie, così come la frizione assistita ed antisaltellamento. Per chi va in pista, saranno disponibili tre Race Kit HRC dedicati all’uso durante i track day, ma anche alle competizioni.

Che cos’è la nuova Honda CBR500R Four?

La Honda CBR500R Four è una nuova moto della famiglia Super Sport prevista nella gamma 2027. Si distingue per il design moderno, il telaio inedito a diamante in tubi d’acciaio e il motore a quattro cilindri in linea da 500 cc, pensato per offrire prestazioni e accessibilità.

Quanta potenza sviluppa la Honda CBR500R Four?

Il motore OHC a 16 valvole eroga 72 CV e 47,4 Nm di coppia massima, con il limitatore fissato a 12.500 giri. La dotazione comprende anche la tecnologia Honda E-Clutch, che permette di partire, fermarsi e cambiare marcia senza azionare la leva della frizione.

Quali sono le principali novità della Honda CBR600RR 2027?

L’aggiornamento introduce pinze freno anteriori Nissin ad attacco radiale derivate dalla CBR1000RR-R Fireblade, un nuovo modulatore ABS con modalità Standard, Track e Race, una carena anteriore rivista e un display TFT da 5 pollici con nuova interfaccia grafica.

Il motore della Honda CBR600RR cambia per il 2027?

No, resta il quattro cilindri in linea da 121 CV a 14.250 giri/min. Sono confermati il quickshifter di serie e la frizione assistita e antisaltellamento. Per l’utilizzo in pista sono inoltre previsti tre Race Kit HRC dedicati ai track day e alle competizioni.

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